Sosyal Bağış Günü’nde kadınların yoksullukla mücadelesini destekleyin

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) 30 yıldır yoksul kadınların ekonomik ve sosyal güçlenmeleri için çalışıyor. Türkiye'de bireysel bağış ve sivil toplum farkındalığını arttırmak amacıyla yola koyulan Sosyal Bağış Hareketi'nde bu ay tüm destekler, kadınların kendi hayatlarını ve toplumu dönüştürme gücünü destekleyen KEDV için toplanıyor.

30 yıldır dar gelirli kadınların hayat deneyiminden gelen uzmanlıklarına, yoksullukla mücadeledeki yaratıcılıklarına, kendi yaşamlarını ve çevrelerini ayakta tutma güçlerine inanan ve kadınların güçlerine güç katan KEDV, kadınların yoksullukla mücadelelerini destekliyor.

1986 yılından bu yana kadının ekonomik yaşama katılması açısından çok önemli olan çocuk bakım ve eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kalitesinin artırılması için çalışıyor. Bu kapsamda mahalle destekli ve kadınlar tarafından yönetilen, alternatif eğitim programlarının uygulandığı Kadın ve Çocuk Merkezleri kurulmasına öncülük ediyor. Bu model kapsamında, bugün faaliyette olan 10 Kadın ve Çocuk Merkezi’nde her yıl yaklaşık 1000 çocuk ve kadın hizmet alıyor. Geliştirdiği model hem çocukların bakım ve eğitim hizmetine erişmelerine hem de dar gelirli kadınların kendi çevrelerinin yaşam koşullarını iyileştirme ve kamusal alanda var olma ihtiyacına çözüm getiren önemli bir alternatif oluşturuyor.

EKONOMİNİN GÖRÜNMEYEN KAHRAMANLARI MİKRO GİRİŞİMCİ KADINLAR

KEDV 2002 yılında dar gelirli kadınların ekonomik güçlenmesi için Türkiye’nin ilk mikro kredi kurumu olan Maya’yı kurdu. Maya kanalıyla iş kurmak isteyen ya da işlerini geliştirmek isteyen kadınlara küçük krediler veriliyor. Mikro kredi programının Türkiye’de ilk uygulayıcılarından biri olan KEDV 15 yıl içinde 14 bin kadına mikro kredi sağladı. Mikro krediler, yoksullukla mücadelede önemli bir işlev görüyor, kendi işlerini kuran kadınlar kendi güçlerinin farkına varıyorlar.

Türkiye’de her 4 kadından sadece biri ekonomik hayatın içinde yer alıyor. Çalışan 3 kadından biri ise ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor. Buna karşılık kadınların başlattığı küçük girişimler, hizmet, üretim, satın alma gücü, istihdam ve beşeri sermaye yaratarak ekonomiye önemli bir katkı sağlıyor.

Mikro krediyle iki keçi alan ve şu anda 30 keçiye sahip olan Melek Yılmaz, “Mikro kredi, ben emeklerken bana yürümeyi öğretti” diyor. 40 yaşındaki ilkokul mezunu Gülay Özgül ise pamuk şeker satarak geçimini sağlarken mikro kredi aldıktan sonra hem hayalindeki iş olan düğün salonu açmayı başarmış hem de kazandığı özgüvenle eğitimine kaldığı yerden devam ediyor. Üç çocuklu Ayşenur Özgün, küçük çocuğu okula başladığında servis sıkıntısı yaşayınca okul servis şoförlüğünü kendi yapmaya karar vermiş ve başlangıçta tepki alsa da şimdi insanlar çocuklarını emanet etmek için özellikle onu tercih ediyorlar. Çocukluğundan beri çiftçilik yapan Nazan Kurtan, “En iyi bildiğim şey sebze yetiştirmek. 10 yıldır organik tarımla pazarlara sebze getiriyorum. Çoğunlukla kadınlarla çalışıyorum. Mikro krediyle seramı başlattım, sonraki süreçlerde de mikro kredi yardımcım oldu. Şimdi ki hayalim uygulamalı eğitim çiftliği kurabilmek” diyor. Bu örnekler, Türkiye’nin dört bir yanındaki mikro krediyle girişimci olan kadınlardan sadece birkaçı.

Çalışmalarıyla Türkiye’de kadın kooperatifi modelinin ilgili bakanlık tarafından kabul edilmesini sağlayan KEDV, kadınların kooperatifler bünyesinde ekonomik hayata katılımlarını artırmak amacıyla, eğitim, finansman, danışmanlık ve pazarlama desteği de veriyor. Kadınların kooperatif çatısı altında ortak yürütebilecekleri; gıda üretimi ile sabun üretimi, hediyelik kutu yapımı, hazır yemek, tekstil, 2. el eşya satışı, çocuk bakım ve eğitim hizmetleri, lokanta gibi çeşitli alanlarda ortak işler kurmalarına destek veriliyor. KEDV, 2001 yılından beri 70’ten fazla kadın kooperatifinin kuruluşuna destek verdi. Bugünse 61 ilde yılda yaklaşık 20.000’in üzerinde kadın, kadın kooperatiflerin sunduğu hizmetlerden yararlanıyor.

KEDV İktisadi İşletmesi olarak faaliyet gösteren Nahıl Dükkân’da ise Türkiye’nin her yanından kadınların ürünleri pazarlanıyor. Dükkanda satılan ikinci el ürünlerin geliriyle ise erken çocuk eğitim hizmetleri başlatmak isteyen kadın grupları destekleniyor. Düzenli aralıklarla yinelenen ‘Nahıl Şenlikleri’ ve ‘Nahıl Pazaryeri’ ile de daha yaygın bir satış olanağı sağlanıyor.