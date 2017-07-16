Sosyal güvenlikte kara delik büyüyor

AKP’nin iktidara geldiği yıllarda, yüzde 80’in üzerinde kendi kaynakları sayesinde ayakta kalan SGK, bugün bütçeden aktarılan milyarlarca lira ile ayakta tutuluyor

Sosyal güvenlik sistemindeki kara delik AKP iktidarı ile birlikte her geçen yıl büyüyor. CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) kara deliğin giderek büyüdüğünü açıkladı. Toprak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğu raporda, “AKP iktidara geldiğinde 2 çalışan, bir emekliyi finanse ederken, bugün 21 milyon çalışana karşılık 11 milyon 755 bin kişi emekli maaşı alıyor. Bu rakamlar, işin finansman açısından kötüleştiğini gösteriyor” dedi.

İLAÇ PARASINI ÖDEYEMİYOR

SGK'nın bütçeden aktarılan milyarlarca lira ile ayakta tutulmaya çalışıldığının belirtildiği raporda, AKP'nin iktidara geldiği yıllarda, yüzde 80'in üzerinde kendi parasal olanaklarıyla ayakta kalan SGK'nın, ‘'Bugün neredeyse bütçeden sürekli kaynak aktarılmazsa, ertesi ay emekli maaşını, ilaç parasını, tedavi giderini ödeyemeyecek bir kurum haline geldiği'' savunuldu. Raporda şu ifadelere yer verildi: “2003 yılında bütçeden SGK'ya bir yılda aktarılan toplam kaynak 15 milyar 884 milyon lira iken, 2016 yılında bütçeden SGK'ya aktarılan kaynak 108 milyar 73 milyon liraya, diğer bir deyişle 32 milyar dolara ulaşmış durumdadır. Sadece bu yılın ocak ve şubat aylarında bütçeden SGK'ya 24 milyar 552 milyon liralık kaynak desteği sağlanmıştır. Bu desteğin dolar karşılığı yaklaşık 8 milyar dolardır. İki ayda bir bu düzeyde bütçeden SGK'ya kaynak aktarıldığı ve 2017 sonunda SGK'nın açıklarını kapatmak için aktarılacak tutarın dolar karşılığının 48-50 milyar dolar arasında olacağı öngörülebilir.”

15 YILDA 400 MİLYAR DOLAR

AKP'nin 15 yıllık iktidarı sürecinde, sosyal güvenlik sisteminin açıklarını kapatmak için aktarılan kaynak toplamının, yıllık ortalama 25 milyar dolar üzerinden hesaplandığında, asgari 350- 400 milyar dolara ulaştığı belirtilen raporda, “Kendi bütçesi dışında, ayrıca bütçeden 15 yılda 400 milyar dolarlık bir aktarma yapılan sosyal güvenlik sistemi, hâlâ emeklisine insanca yaşayabileceği bir maaş veremiyor. Sağlık hizmetlerinin önemli bölümünün, ilaç parasının ciddi kısmının da çalışan ve emeklinin sırtına yıkılıyor olması, sistemin çöktüğünü ve suni teneffüsle yaşatıldığını gösteriyor” denildi. Raporda, AKP'nin iktidara geldiğinde 12 milyon çalışana karşılık 6 milyon emeklinin bulunduğu belirtilerek, “Yani 2 çalışan 1 emekliyi finanse ederken, bugün gelinen noktada 21 milyon kayıtlı çalışana karşılık 11 milyon 755 bin kişi emekli maaşı alıyor. Rakamlar artan finansman sorununa işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

İşsizlik Fonu'nu hükümet kullanıyor

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) geçen yıl sosyal güvenlik açıklarının hızla arttığını, bir önceki yıla göre yüzde 1.726 artış gerçekleştiğini dile getirerek hükümeti uyardığı belirtilen raporda, geçen yıl SGK'nın prim gelirinin 181 milyar 306 milyon lira iken emekli maaşları ödemesinin 185 milyar 158 milyon lira, sağlık ve tedavi giderleri ödemesinin de 68 milyar lira olduğu kaydedildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:“SGK'nın açıkları büyürken ve açığı kapamak için bütçeden aktarılan kaynak katlanarak artarken, SGK da iflasa sürükleniyor. Hal böyleyken hükümet bireysel emekliliği (BES) teşvik etmek için özel emeklilik sigortası şirketlerine yüzde 25 düzeyinde katkı veriyor. BES sisteminin finansman yükünün dörtte birini devlete yıkıyor. İşsizlik Fonu'nda biriken kaynaklar ise işsiz kalanlara yeni iş bulana kadar insanca koşullarda yaşayabilecekleri bir işsizlik maaşı bağlamak yerine, hükümet tarafından kullanılıyor.''