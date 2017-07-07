Sosyal medyadan en çok kazanan ünlüler

Bir çok firma ünlü isimlere sosyal medya hesaplarında reklamlarını yaptırmak için birbiriyle yarışıyor. Milyonlarca takipçisi bulunan dünya yıldızları yaptıkları bu paylaşımlarla milyonlar kazanıyor. Sosyal medya paylaşımlarından para kazanan Türk isimler de var. Ancak kazandıkları miktarlar dünya yıldızlarının biraz uzağında.

Sosyal medya günlük hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Bu hesaplar gelişen teknolojiyle her an elimizin altında ve onlara ulaşmak için tek yapmamız gereken akıllı telefonumuzu cebimizden çıkarmak.

Günümüzün olmazsa olmazı haline gelen sosyal medya platformlarında bir çok ünlü ismin de hesabı bulunuyor ve bu isimler bir tıkla kendilerine hayran olan milyonlarca insana hitap edebiliyor. Sosyal medyanın bu kadar önemli bir hale gelmesi, dünya yıldızlarına yepyeni bir kazanç kapısını da açmış oldu. Öyle ki yıldız isimler, kendi hesapları üzerinden aldıkları reklamlarla milyonlar kazanabiliyor. İşte sosyal medyayı para kazanma aracına dönüştüren o yıldızlar.

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun Instagram’da 106 milyon takipçisi bulunuyor. Ronaldo, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım için 350 bin euro alıyor.

Ermeni asıllı Amerikalı televizyon yıldızı Kim Kardashian’da sosyal medyadan en çok kazanan ünlülerden biri. Kardashian Snapchat, Facebook, Instagram ve Facebook hesapları üzerinden 224 milyon insanla etkileşim kuruyor. Bu takipçi sayısı Kardashian’a yılda 360 milyon 291 bin 583 sterlin kazandırıyor.

Son dönemde yıldızı parlayan Selena Gomez’de sosyal medyadan para kazanan ünlüler arasında. Gomez’in Instagram’da 120 milyon takipçisi bulunuyor. Selena Gomez bir post için 380 bin 985 sterlin kazanıyor.

TÜRK ÜNLÜLER NE KADAR KAZNIYOR?

Posta gazetesinin haberine göre Demet Akalın sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan 20 bin.

Burcu Esmersoy – 8 bin TL

Özge Ulusoy – 8 bin TL

Nur Yerlitaş – 10 bin TL

Yasmin Erbil – Paylaşım başına 5 bin TL