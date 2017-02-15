Sozcu.com.tr pazarın nabzını tuttu

Sozcu.com.tr'nin deneyimli ismi Turgut Erat fiyat artışlarını gözlemlemek için birer hafta arayla pazara çıktı. Konuştuğumuz pazarcı 7 Şubat'ta fiyatlara zam geldiğini ve işlerin durgun olduğunu söyledi. Bir hafta sonra tekrar mikrofon tuttuğumuz pazar esnafı, "Bu hafta zam yok ama iş de yok" dedi. Fiyatlara zam olmaması vatandaş açısından olumlu bir gelişme fakat zam gelmemiş hali bile ateş pahası olduğu için ürünler tezgahta kalıyor. Pazarcı da iş yapamıyor.

Sozcu.com.tr'nin deneyimli ismi Turgut Erat fiyat artışlarını gözlemlemek için birer hafta arayla pazara çıktı. Konuştuğumuz pazarcı 7 Şubat'ta fiyatlara zam geldiğini ve işlerin durgun olduğunu söyledi. Bir hafta sonra tekrar mikrofon tuttuğumuz pazar esnafı, "Bu hafta zam yok ama iş de yok" dedi. Fiyatlara zam olmaması vatandaş açısından olumlu bir gelişme fakat zam gelmemiş hali bile ateş pahası olduğu için ürünler tezgahta kalıyor. Pazarcı da iş yapamıyor.

Çarşı pazarda her şey zamlandı. Esnafa gerekçe sorulunca “dolar arttı, enflasyon yükseldi” cevabı alıyor vatandaş. Peki kağıt üstünde rakamlar ile anlatılan enflasyon semt pazarlarına nasıl yansıyor. Bu nedenle geçen hafta ve bu hafta salı günü aynı pazara aynı esnafa gittik.

7 ŞUBAT 2017 SEBZE FİYATLARI

7 Şubat’ta gittiğimiz 4. Levent’teki salı pazarının zam şampiyoru salatalık. Bir önceki haftaya göre 5 lira zamlanan salatalık 13 liraya satılıyor. Salatalığın ardından ise en çok zamlanan Ayşe Kadın fasulye olduğunu öğreniyoruz. Kilosu 36 liraya satılan fasulye rağbet görmeyince esnaf etikete yarım kilosu 18 lira yazmakta bulmuş çareyi. Biber ve kabak ise 10 liradan tezgahtaki yerini almış.

7 ŞUBAT 2017 MEYVE FİYATLARI

Sebzeciye göre meyve satıcısı esnaf biraz daha güler yüzle karşılıyor. Çünkü sebze fiyatları ile kıyaslandığında meyve biraz daha ucuz. Mandalina ve nar 5 TL, elma, portakal ve ayva 3 – 3.5 lira arasında satılıyor. Yerli muz ise 5 TL.

14 ŞUBAT 2017 SEBZE MEYVE FİYATLARI

Bir hafta sonra yine aynı pazarda aynı esnafa ‘hayırlı işler’ dedik. Soluğu sebze tezgahında aldık. Fiyatlar hemen hemen aynıydı. Sebebini sorduğumuzda “Zaten bunlar tavan fiyat. Daha da yükselmeyeceğini ümit ediyoruz” cevabını aldık. Yani sürekli yükseliş gösteren sebze fiyatları şu an zirve seviyesinde. En azından bu hafta zamlanmamış olmasının mutluluğu ile bu kez soluğu meyve tezgahında aldık.

AYVAYA 50 KURUŞ ZAM GELMİŞ

“Abi boşuna geldin” diye karşılıyor bizi esnaf. Ne mutlu ki meyveye de zam gelmemiş bu hafta. Ancak meyve satıcısı da fiyatların tavan olduğunu, havaların ısınmasıyla fiyatların düşmesini beklediğini söylüyor. Tezgahta tek zamlanan ise ayva. 50 kuruş zamlanan ayva bu hafta 4 liradan satılıyor.

BİR İYİ BİR KÖTÜ HABER

Birer hafta arayla pazardaki tablo bu. Fiyatlara zam gelmemiş olması vatandaş için sevindirici. Fakat sebze meyve filatları o kadar yüksek bir seviyedeki vatandaş alışveriş yaparken eli titriyor. Pahalılıktan dolayı pazar esnafı da iş yapamıyor. Yani pazar esnafının söylediği ,”Zam yok” sözü halk için iyi. Fakat zam olmamasına rağmen pazarcılar “İş de yok” diyor. Zam olmasa da vatandaş bu fiyatlarla karnını doyurmakta zorlanıyor.

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