Sözcü dijitalde ayda 45 MİLYON kişiye erişti

20-26 Ocak tarihleri arasında 44.6 milyon kişi Facebook’ta sozcu.com.tr’nin içeriklerine erişti. Türkiye’deki Facebook kullanıcılarının yüzde 93.7’si Sözcü’nün haberlerini gördü

SÖZCÜ, okurlarının gücü ve cesur haberciliğiyle dijitalde de büyümeye devam ediyor. 20-26 Ocak 2017 tarihleri arasında Sözcü'nün Facebook'taki içeriklerine tam 44.6 milyon kişi erişti. Sosyal paylaşım sitesi Facebook'a göre, Türkiye'de 48 milyon Facebook hesabı bulunuyor.

Yani Türkiye'deki Facebook kullanıcılarının yüzde 93.7'si Sozcu.com.tr'nin haberlerine erişiyor.

Sözcü'nün Facebook ana hesabını 2.8 milyon kişi takip ederken içeriklerine 44.6 milyon kişiye ulaşması okurların Sözcü'nün dijital içeriklerin ne kadar yüksek oranda güvenilir bulduğu ve paylaştığına da işaret ediyor.

4 KATTAN FAZLA ETKİLEŞİM ALDI

Öte yandan haftalık olarak bakıldığında Sözcü'nün Facebook içerikleri en yakın rakibine göre 4 kattan daha fazla etkileşim aldı.

Sosyal paylaşım ağı Twitter'da 1 milyon 100 bin takipçisi bulunan Sözcü'nün içerikleri bir ayda ortalama 250 milyon kez görüntüleniyor.

Uluslararası araştırma şirketi Comscore ocak ayı Türkiye Multiplatform araştırmasına göre sadece Türkiye'den 13 milyon kişi ocakta sozcu.com.tr'yi ziyaret ederek haberlerine ulaştı.

GOOGLE'DA TEK TÜRK MARKASI

Sözcü'nün sosyal medyadaki başarısı arama motorlarında da devam ediyor. Google'ın 2016 yılında son dakika gelişmeleri sonrası aratılan içerikleri incelediği raporuna göre milyarlarca kez aratılan son dakika gelişmeleri arasında Türkiye'den sadece Sözcü kelimesi tek Türk markası olarak, trendler arasında yer aldı. Böylece Sözcü Gazetesi, aynı zamanda dünya sıralamasında kendisine yer bulan tek Türk medya organı oldu.

Bağımsız denetime göre en çok satan gazete Sözcü

Sözcü Gazetesi haftalık satışlarıyla Türkiye'nin en çok satan gazetesi oldu. Bağımsız denetim kuruluşu BPA Worldwide'ın geçen ay yayımlanan araştırmasına göre, son 6 aylık satış rakamı 297 bin olan Sözcü, Türkiye'nin en çok satan gazetesi oldu.