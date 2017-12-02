Sözleşmeli memura kötü haber!

Aldıkları mahkeme kararı ile ek ödeme elde eden 4/C’li (sözleşmeli memur) personele Maliye Bakanlığı’ndan olumsuz cevap geldi. Bakanlık, mahkeme kararının uygulanmasının diğer personele karşı adaletsizlik yaratacağını bildirdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu, mahkeme kararlarına rağmen kendilerine ek ödeme yapılmadığını savunan 4/C'lilerin başvurusu üzerine, “Lehlerine verilen yargı kararı sonucu, ek ödeme elde eden 4/C kapsamındaki personele, ek ödemelerin yapılmaması sebebiyle oluşan mağduriyetinin giderilmesi gerekir'' tavsiyesinde bulunmuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu tavsiyeye rağmen ek ödemenin yapılmaması üzerine Maliye Bakanı Naci Ağbal'a durumu sordu. Ağbal konuşmasında “Aynı statüde istihdam edilen geçici personelin önemli bir kısmına sadece toplu sözleşmeye göre ek ödeme yapılırken diğer kısmına ise buna ilave olarak aynı nitelikte mükerrer bir ödeme yapılması sonucunu doğuracağı ve bu durumun eşitlik, adalet, hakkaniyet ve hukukilik ölçütlerine uygun düşmediği değerlendirilmektedir. Tavsiye kararında yer alan çözümün uygulanabilir nitelikte görülemediği belirtilmiştir. Mahkeme kararlarının nasıl uygulanacağına dair idarelerce tereddütler yaşanmış, mahkeme kararlarında da buna ilişkin açıklık yer almamıştır. Bunun üzerine bazı idareler mahkeme kararını hukuki yetersizlik gerekçesiyle yerine getirmemiş, bazıları ise karar doğrultusunda geçici personele ek ödeme yapmıştır.'' ifadelerini kullandı.

HUKUKU YOK SAYIYOR

CHP'li Fethi Gürer ise Bakan Ağbal'ın yanıtını, şöyle değerlendirdi: “Maliye Bakanlığı ile Kamu Denetçiliği Kurumu'mun kararları tamamen ayrı görüş içermektedir. Bu durumda, Maliye Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tavsiye kararına karşı aldığı bu karar ile kazanılmış haklarını ve hukuku dayok sayıyor.''