Spiderman’ın gişe hasıtalı dudak uçuklattı

Üçüncü nesil Spiderman filmi Homecoming tüm dünyada gişe rakamlarını alt üst etti. Film vizyona girdiği ilk üç gün 110 milyon dolar hasılat yaptı.

Başrollerinde Tom Holland ve Robert Downey Jr.’ın oynadığı üçüncü nesil Spiderman filmi Spiderman Homecoming gişede fırtına gibi esti.

Variety’nin haberine göre; Tüm dünyada 4 bin 348 sinema salonunda gösterime giren filmin maliyeti 175 milyon dolar olurken, filmin açılış haftası hasılatının 110 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Filmin dağıtımcısı Sony’nin pazarlama bölümü başkanı Josh Greenstein , “Spiderman harika bir şekilde geri döndü” açıklamasında bulundu.

Filme hala gitmediyseniz Spiderman Homecoming’in fragmanını aşağıda izleyebilirsiniz.