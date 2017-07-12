Spiderman’ın gişe hasıtalı dudak uçuklattı

Başrollerinde Tom Holland ve Robert Downey Jr.’ın oynadığı üçüncü nesil Spiderman filmi Spiderman Homecoming gişede fırtına gibi esti.
Variety’nin haberine göre; Tüm dünyada 4 bin 348 sinema salonunda gösterime giren filmin maliyeti 175 milyon dolar olurken, filmin açılış haftası hasılatının 110 milyon dolar olduğu ifade edildi.
Filmin dağıtımcısı Sony’nin pazarlama bölümü başkanı Josh Greenstein , “Spiderman harika bir şekilde geri döndü” açıklamasında bulundu.
Filme hala gitmediyseniz Spiderman Homecoming’in fragmanını aşağıda izleyebilirsiniz.