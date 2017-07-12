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Spiderman’ın gişe hasıtalı dudak uçuklattı

Üçüncü nesil Spiderman filmi Homecoming tüm dünyada gişe rakamlarını alt üst etti. Film vizyona girdiği ilk üç gün 110 milyon dolar hasılat yaptı.

Sozcu.com.tr
09:5212 Temmuz 2017
Ekonomi
Spiderman’ın gişe hasıtalı dudak uçuklattı
Üçüncü nesil Spiderman filmi Homecoming tüm dünyada gişe rakamlarını alt üst etti. Film vizyona girdiği ilk üç gün 110 milyon dolar hasılat yaptı.

Başrollerinde Tom Holland ve Robert Downey Jr.’ın oynadığı üçüncü nesil Spiderman filmi Spiderman Homecoming gişede fırtına gibi esti.

Variety’nin haberine göre; Tüm dünyada 4 bin 348 sinema salonunda gösterime giren filmin maliyeti 175 milyon dolar olurken, filmin açılış haftası hasılatının 110 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Spiderman filmlerinin aktörleri. Soldan sağa: Andrew Garfield, Tom Holland, Tobey Maguire.

Spiderman filmlerinin aktörleri. Soldan sağa: Andrew Garfield, Tom Holland, Tobey Maguire.

Filmin dağıtımcısı Sony’nin pazarlama bölümü başkanı Josh Greenstein , “Spiderman harika bir şekilde geri döndü” açıklamasında bulundu.

Dün itibariyle Spiderman filmlerinin enflasyona oranlanmış gişe hasılatı. TABLO: Box Office Mojo

Dün itibariyle Spiderman filmlerinin enflasyona oranlanmış gişe hasılatı. TABLO: Box Office Mojo

Filme hala gitmediyseniz Spiderman Homecoming’in fragmanını aşağıda izleyebilirsiniz.

 

Son güncelleme: 09:5512.07.2017
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