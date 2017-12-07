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SPK, 8 foreks sitesini kapattı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), izinsiz foreks işlemi yaptığı tespit edilen 8 internet sitesi hakkında erişim engeli kararı aldı.

15:587 Aralık 2017
Ekonomi
SPK, 8 foreks sitesini kapattı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), izinsiz foreks işlemi yaptığı tespit edilen 8 internet sitesi hakkında erişim engeli kararı aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık yayınlanan bülteninde izinsiz foreks işlemi gerçekleştiren 8 internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Kurul, izinsiz işlem gerçekleştiren sitelerin isimleri şöyle; galafx.com, galafx.net, lp.galafx.com, fxmarker.com, fxmarkertr.com, turboforex.com, adminmarkets.com ve fxdd.com.

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