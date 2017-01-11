Spor kulübü yerine imam hatip yapılacak

Ataköy’de içinde tenis kortları, olimpik yüzme havuzu, futbol sahası bulunan Emlak Bankası Spor Kulübü, imam hatip lisesi oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, doğal ve yapay eşikler ile erişilebilirlik kriterleri çerçevesinde Bakırköy Ataköy bölgesinde yaptığı incelemede “Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı” ihtiyacı olduğunu tespit etti. Bu ihtiyaç doğrultusunda Ataköy 5. Kısımda bulanan 12 bin 633 metrekarelik spor tesisi olarak belirlenmiş parselinin imar durumunu değiştirmek için teklif hazırladı. İmarı değiştirilmesi teklif edilen parselde Emlak Bankası Spor Kulübü bunuluyor. Kulüp bünyesinde de toplam 1880 metrekare 3 adet açık tenis kortu, 1800 metrekare açık futbol sahası, 1 adet yarı açık olimpik yüzme havuzu, 925 metrekare kapalı basketbol salonu bulunuyor. Arazinin mülkiyeti de 2001 yılından beri Ziraat Bankası'na ait.

İMAM HATİPLERİN YARISI BOŞ

Plan değişikliği teklifi 11 Ocak tarihli oturumda İBB Meclis gündemine geldi. Teklif için hazırlanan komisyon raporunda Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü parselin, sıvılaşma ile yapay dolgu tehlikelerinin birlikte görüldüğü “Orta-Hafif Mühendislik Önlemleri” gerektiren alanda yer aldığına buna göre önlem alınması gerektiğine vurgu yaptı. Değişiklik teklifi CHP grubunun muhalefetine karşın kabul edildi. CHP Grup Sözcüsü Tonguç Çoban, Ataköylülerin kullandığı spor alanına imam hatip lisesi yapılmak istendiğine dikkat çekerek “Ama burada ne Milli Eğitim Bakanlığı'nın da ne de arazi sahibinin böyle bir yok. İmam hatip lisesi yapılmaz mı yapılır. Mevcut imam hatiplerin doluluk oranlarına bakın yarısı boş. Önce onları doldurun. Yine de imam hatipe ihtiyaç olursa yapılır ama daha uygun başka yer seçilebilir” diye konuştu.

Oy çokluğu ile kabul edilen plan değişikliği ile 12 bin 633 metrekarelik spor alanı, imam hatip yapılmak üzere “mesleki ve teknik öğretim tesisi alanı” ilan edildi. Parsele okula hizmet edecek yurt, kütüphane, spor tesis, sergi-konferans salonları yapılabilecek.