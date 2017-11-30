Sporcuların vergi düzenlemesi 2 yıl uzatılıyor

AKP sporcuların vergi düzenlemelerinin 2 yıl uzatılmasını hedefleyen teklifi TBMM'ye sundu. Vatandaşın içtiği limonatadan bile yüzde 10 vergi alan hükümet, milyonlarca lira kazanan futbolculardan alacağı vergiyi arttırmayacak. Yüzde 15'te tutacak.

REUTERS

Türkiye’de faaliyet gösteren sporcuların bu yıl sonunda bitecek olan geçici vergi düzenlemelerinin iki yıl daha uzatılmasını hedefleyen yasa teklifi TBMM’ye sunuldu.

EN ÜST LİGLER İÇİN %15

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş imzasıyla verilen “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” yürürlülük ve yürütme dahil 12 maddeden oluşuyor. Halen yürürlükte olan vergi kanunu 2017 sonuna kadar sporculara Gelir Vergisi Kanunu üzerinden yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden lig usulüne tabi spor dallarında; en üst ligdekiler için yüzde 15, en üst altı ligdekiler için yüzde 10, diğer liglerdekiler için yüzde 5 ve lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden yüzde 5 vergi ödenmesi öngörüyordu. Teklifin yasalaşması halinde geçici olarak tanınan mevcut vergi oranları iki yıl daha geçerli olacak.

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