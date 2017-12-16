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Star Wars: Son Jedi hasılatta ikinci sırayı aldı

Star Wars serisinin son filmi The Last Jedi (Son Jedi) Star Wars filmleri arasında en yüksek ikinci ilk gün hasılatını yaptı.

12:0616 Aralık 2017
Haberler Ekonomi
Star Wars serisinin son filmi The Last Jedi (Son Jedi) Star Wars filmleri arasında en yüksek ikinci ilk gün hasılatını yaptı.

Star Wars serisinin 10. Filmi Son Jedi' dün vizyona girdi. Film ABD'de 4 bin 100 noktada gösterilirken ilk gün hasılatı 47 milyon dolar oldu.

Filmin başrol oyuncusu Daisy Ridley. Fotoğraf: Shutterstock

Filmin başrol oyuncusu Daisy Ridley. Fotoğraf: Shutterstock

CNN Money’nin haberine göre; Bu rakam bugüne kadar Star Wars filmlerinin ilk gün hasılatları arasında ikinci sıraya yerleşti.

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Serinin en yüksek ilk gün hasılatına ulaşan filmi 7. Film olan Star Wars Güç Uyanıyor idi. Güç Uyanıyor ABD'de vizyona girdiği ilk gün 57 milyon dolarlık hasılat yapmıştı.

Son güncelleme: 12:0716.12.2017
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