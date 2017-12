Star Wars ürünlerine talep arttı

The Last Jedi’nin vizyona girmesiyle Star Wars rüzgarı yeniden esmeye başladı., Türkiye’de her üç kişiden biri alışverişlerinde Star Wars ürünlerini tercih ettiğini söylerken, Star Wars hayranlarının bu ürünleri en çok internetten satın aldığı ortaya çıktı.

Türkiye'nin e-ticaret platformu GittiGidiyor, Star Wars hayranlarına yönelik bir anket düzenledi. İnternet üzerinden yanıtlanan ve toplam 3000 oy kullanılan anket, Türkiye'de Star Wars sevgisinin alışverişe de yansıdığını gözler önüne serdi. Ankete göre, Türkiye'de her üç kişiden biri alışverişte Star Wars karakterlerinin veya sloganlarının yer aldığı ürünleri tercih ettiğini belirtti. Türkiye'nin e-ticaret platformu GittiGidiyor'un Poltio ile düzenlediği ankete göre GittiGidiyor üzerinden en çok satılan Star Wars ürünleri ise film karakterlerinin figürleri ve oyuncaklar.

“Star Wars ürünlerini hangi platformdan alıyorsunuz?” sorusunu yanıtlayanların yüzde 45'i “İnternet” cevabını verdi. Bu sonucu yüzde 30 ile “market” ve yüzde 25 ile “hobi mağazaları” izledi.

MAVİ IŞIN KILICI

Star Wars hayranları için ışın kılıcı çok önemli bir yer tutuyor. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 67'si “Hangi renk ışın kılıcınız olsun isterdiniz?” sorusuna “Mavi” yanıtını verirken yüzde 33'ü ise “Kırmızı” tarafı seçti. Film serisinde mavi ışın kılıcı aydınlık tarafı, kırmızı ışın kılıcı ise karanlık tarafı temsil ediyor.

GÜÇ UYANIYOR

Katılımcılara seride en çok hangi filmi sevdikleri de soruldu. Anket sonuçlarına göre en çok beğenilen film yüzde 25 ile “Bölüm VII – Güç Uyanıyor” oldu. Onu yüzde 18 ile “Bölüm I – Gizli Tehlike”, yüzde 15 ile “Bölüm III – Sith'in İntikamı”, yüzde 12 ile “Bölüm II – Klonların Saldırısı”, yüzde 11 ile “Bölüm VI – Jedi'nin Dönüşü”, yüzde 10 ile “Bölüm V – İmparator” ve yüzde yine yüzde 10 ile “Bölüm IV – Yeni Bir Umut” takip etti.