Dünyanın en ünlü kahve zincirlerinden Starbucks, Çin'de yepyeni bir mağaza açtı. Dünyanın en büyük Starbucks mağazası olan yeni mekan, diğer mağazalardan yaklaşık 300 kat daha büyük.

Kahve zinciri Starbucks en büyük mağazasını Çin’de açtı. 30 bin metrekare büyüklüğünde olan mağazada çeşitli içecekler ve ev yapımı yiyecekler de satışa sunuluyor. Yeni açılan mağaza Starbucks’ın geleceğine yönelik bir vitrin olup, kahve zincirinin imajını güçlendirmeye çalışıyor. Yeni açılan bu mekan Starbucks’ın ortalama bir mağazasından 300 kat daha büyük.

Starbucks Reserve Roastery Şangay adındanki yeni mekanda çeşitli çay türleri ve 27 metre uzunluğunda el yapımı bir kahve barı bulunuyor. Şimdiye kadar, Starbucks’ın açtığı en büyük Roastery Seattle, Washington’da idi. İşte dünyanın en görkemli Starbuck mağazası.

Starbucks, Şanghay Roasteri’yi “dünyanın en büyük, en güzel Starbucks lokasyonu” olarak nitelendiriyor.

Şu anki en büyük Starbucks olan Seattle’daki Roastery’e göre neredeyse iki kat daha büyük.

27 metre uzunluğunda ve el yapımı olan bar, dünyadaki en uzun Starbucks kahve barı olma özelliğini taşıyor.

Yeni açılan mekanda, Çin de olmasından olsa gerek çaya daha fazla özen gösterilecek ve 100’den fazla içecek servis edilecek.

İçecekler arasında azotla ve buhar kullanılarak demlenen çaylar bulunuyor.

Ziyaretçiler kavrulmuş kahveyi iki katlı, 40 tonluk bir kutu içerisinde görebilirler.

İçeceklere ek olarak, Roastery ayrıca kendi bünyesinde yapılan yiyecekleri de sunacak.