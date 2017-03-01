Starbucks İtalya’ya hazır

Starbucks ilk kez İtalya'da mağaza açacak. Uzun yıllardır yerel kültürün koruması için firmaya izin vermeyen İtalyanlar kahve kültürlerinin bozulmayacağından emin. Starbucks ise İtalya'ya özel ürünlerle pazara girecek.

Starbucks ilk kez İtalya'da mağaza açacak. Uzun yıllardır yerel kültürün koruması için firmaya izin vermeyen İtalyanlar kahve kültürlerinin bozulmayacağından emin. Starbucks ise İtalya'ya özel ürünlerle pazara girecek.

Starbucks kuruluşundan 33 yıl sonra ilk kez İtalya’ya mağaza açıyor. Firma ülkeye verdiği önemi göstermek için ABD ve Çin’in ardından ilk kez İtalya’da da ‘Premium’ kahve çekim mağazası açacak.

Financial Times’ın haberine göre; 25 bin metrekarelik mağazadaki pastane ürünleri de İtalya’nın ünlü pastanecisi Princi tarafından üretilecek.

Aynı zamanda İtalyanların yemek sonrası içecek alma kültürü apertitivo’yu yansıtması açısından özel koktelyllerde satılacak.

İtalya’daki premium Starbucks Milano’da Duomo Katedrali’ne yakın bir noktada bulunacak.

İTALYA KENDİNE GÜVENİYOR

Brunello Cucinelli markasının kurucusu ünlü İtalyan modacı Cucinelli, “Starbucks’ın İtalya’ya gelmesi bir şey değiştirmeyecektir. İtalyanlar sabahları kafelerin önünde durup cappuccino içmekten vazgeçmezler” diye konuştu. Starbucks Türkiye’de de menülerinde yerel tad olarak Türk Kahvesi bulunduruyor.

Starbucks’ın CEO’su Howard Schultz ise yaptığı açıklamada Starbucks’ın İtalya’da daha çok mağaza açacağını başlangıcın ise Milano ile yapıldığını söyledi.

Schultz 10.000 göçmeni işe alacaklarını açıklamasının ardından işlerin azalıp azalmadığının sorulması üzerine ,”İşlerimizde azalma falan yok” yanıtını verdi.

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