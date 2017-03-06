Şubatta 126 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Şubat ayında en az 126, yılın ilk iki ayında ise en az 287 işçi yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Şubat ayında en az 126, yılın ilk iki ayında ise en az 287 işçi yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İSİG Şubat ayı raporunda Ankara Eski Havagazı Fabrikası’nın sökümü dolayısıyla işçi sağlığı ve halk sağlığı sorunlarına dikkat çekilerek, Türkiye’de asbest kullanımının 2010 yılından itibaren yasaklandığı eskiden kullanılan bu maddenin usulüne uygun sökümü yapılmaz ise sökümde çalışanlar ve çevrede yaşayanlar için de risk oluşturacağına dikkat çekildi.

Raporun iş kazalarıyla ilgili bölümünde de 2017 yılının Şubat ayında en az 126 işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Rapora göre, Şubat ayında yaşamını yitiren 126 emekçinin 112’si işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden; 4’ü çiftçilerden/küçük toprak sahiplerinden, 2’si balıkçılardan ve 8’i esnaflardan olmak üzere 14’ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor.

İŞ KOLLARINA GÖRE İŞÇİ ÖLÜMLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI ŞÖYLE:

İnşaat, Yol işkolunda 32 işçi;

Taşımacılık işkolunda 20 işçi;

Tarım, Orman işkolunda 13 işçi;

Ticaret, Büro işkolunda 10 işçi;

Belediye, Genel İşler işkolunda 10 işçi;

Metal işkolunda 8 işçi; Savunma,

Güvenlik işkolunda 7 işçi;

Madencilik işkolunda 5 işçi;

Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 5 işçi;

Gıda, Şeker işkolunda 4 işçi;

Petro-Kimya, Lastik işkolunda 3 işçi;

Tekstil, Deri işkolunda 2 işçi;

Enerji işkolunda 2 işçi; Gemi,

Tersane işkolunda 2 işçi;

Konaklama, Eğlence işkolunda 2 işçi ve çalıştığı işkoluu belirleyemediğimiz 1 işçi yaşamını yitirdi…

Şubat ayında 46 şehirde ve yurtdışında işçi ölümleri yaşandığına dikkat çekilerek bu ölümler şöyle sıralanıyor:

15 ölüm İstanbul’da; 9 ölüm İzmir’de; 8 ölüm Bursa’da; 6’şar ölüm Ankara ve Kocaeli’de; 5’er ölüm Aydın ve Şanlıurfa’da; 4’er ölüm Adana, Antalya, Konya, Mersin ve Samsun’da; 3’er ölüm Burdur, Hatay ve Iğdır’da; 2’şer ölüm Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bolu, Denizli, Gaziantep, Karaman, Ordu, Uşak ve Cezayir’de; 1 ölüm ise Batman, Çorum, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Rize, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak’ta yaşandı.