Şubatta 232 bin kişi işe yerleştirildi

Hükümetin istihdam seferberliğinin ardından Şubat ayında 232 bin 85 kişinin işe yerleştirildiği açıklandı. İş-Kur verilerine göre Ocak ayında 215 bin kişi işe yerleştirilmişti.

Hükümetin istihdam seferberliğinin ardından Şubat ayında 232 bin 85 kişinin işe yerleştirildiği açıklandı. İş-Kur verilerine göre Ocak ayında 215 bin kişi işe yerleştirilmişti.

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliğinin ilk verilerini içeren Şubat ayında istihdamın net 232,085 kişi arttığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Müezzinoğlu, “İstihdam seferberliği ile adım adım hedefe yürüyoruz. Şubat ayında bu kapsamda büyük bir sıçrama yaşandı. Şubat ayında net 232,085 kişi istihdam edildi” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan istihdamda yavaşlamanın yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için 7 Şubat’ta istihdam seferberliğini başlatmıştı.

İstihdamda yavaşlamanın yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için yapılan çağrıya birçok şirket ve çatı örgüt olumlu yanıt vermiş ve yeni istihdam sağlayacağını açıklamışlardı.

Teşviklerle birlikte ilk etapta Nisan’daki referandum öncesi istihdamda bir artış yaşanması bekleniyor.

Hükümetin verdiği destekle birlikte asgari ücretle bir işçi çalıştıran işverenin maliyeti 773 TL azalarak 1,404 TL’ye geriliyor. Paketin maliyeti 12.3 milyar TL olarak öngörülürken, bunun yaklaşık 11 milyar TL’si ise İşsizlik Fonu’ndan karşılanıyor.

İstihdam seferberliği ile 1.5 milyon kişinin iş sahibi yapılması, buna ilaveten 500,000 kişinin işbaşı eğitimi ile istihdamının sağlanması öngörülüyor.

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde önceki yılın aynı dönemine göre 1.6 puan artışla yüzde 12.1’e yükselerek Mart 2010’dan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor. İşsizliğin yıl sonunda tek haneye indirilmesini hedefleniyor.