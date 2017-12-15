Sumitomo: Performans yüzünden işten çıkarıldılar

Türkiye'nin en büyük lastik fabrikalarından Sumitomo'da, geçtiğimiz günlerde işçiler greve gitmişti. Fabrika'dan yapılan açıklamada işçilerin performans yüzünden iş akitlerinin sona erdiği açıklandı. 1250 kişinin çalıştığı fabrikada şu an 250 kişi iş bıraktı. Fabrika yönetimi 'kötü niyetli eylemler içinde bulunan' işçilerin iş akitlerinin sonlandırılacağını açıkladı.

Japonya’nın Türkiye’ye bir seferde yaptığı en büyük yatırım olan Çankırı'daki Sumitomo lastik fabrikasında geçtiğimiz günlerde üretimine bir süre ara verildi.

Lastik-İş sendikasının iddiasına göre 8 işçinin işine sendikal faaliyetlerinden dolayı son verilmişti. Fabrika’dan yapılan açıklamada 10 işçinin işine performanslarından ötürü son verildi.

Sumitomo’dan yapılan açıklamaya göre olay şöyle gerçekleşti:

-12 Aralık tarihinde, hayatın olağan akışında ve objektif performans kriterleri doğrultusunda, 10 işçiye iş akdinin feshi konusunda bildirim yapılmıştır. Üçü ile anlaşma yoluyla iş akdi feshedilmiş, diğerleri kabul etmemiş, işi engelleme ve işgal yoluna gitmiştir.

– Vardiya yöneticileri gerekli uyarılarda bulunup işlerine devam etmelerini, konunun yöneticilerle müzakere edilebileceğini bildirmiştir.

– İşçiler işten çıkarmaların sendikal faaliyetler nedeniyle yapıldığı asılsız iddiasıyla sloganlar atarak, işgali ve iş durdurma eylemini sürdürmüş, yöneticilerle konu

hakkında müzakereden uzak durmuştur.

– Yeni vardiyalar için işbaşı yapan ve yanlış bilgilendirilen işçiler kışkırtılarak, haksız işgal eylemi 13 Aralık 2017 Çarşamba sabahına kadar sürdürülmüştür.

– Bu süre zarfında yurt dışında olan SAT CEO'su Norifumi Fujimoto fabrikaya gelmiş ve işçilerle toplantı yaparak eylemin durdurulmasını, gerekli yasal hakların kendilerine tanındığını ve herhangi bir disiplin yaptırımın söz konusu olmayacağını bildirmiştir.

– Sayın Fujimoto'nun konuşması neticesi bir kısım işçi eylemi sonlandırıp işbaşı yapmıştır.

– Olayları kışkırtmaya çalışan bir grup ise sloganlar ve zorlamalarla hem Fujimoto'nun konuşmasını engellemeye hem de sözlü sataşmalara başvurmuştur.

– Müzakere koşulları engellenen yönetim haksız ve kötü niyetli eylemler içinde bulunan, işletmeye zarar vermeye çalışanlarla iş akdinin feshedileceği bildirimini yapmıştır.

‘HUKUKUN TARAFTARIYIZ’

Firmadan yapılan açıklamada Japon kültüründe karşılıklı saygının önemli olduğu vurgulanarak, “Uluslararası alanda birçok yatırımı bulunan grubumuz Sumitomo Rubber Industries (SRI) Japon kültüründe yeri olan insana ve çalışana saygıyı önemsemektedir. Jeo-stratejik konumu nedeniyle Türkiye ve Çankırı'mıza yapmış olduğu bu dev yatırımda da diğer tüm şirketlerimizde olduğu gibi, çalışan ve işçi haklarına saygılı ve duyarlı tutumunu koruyacak, insani değerleri yüceltmeyi sürdürecektir. Bu olayın karşılıklı saygı çerçevesinde, yürütülen hukuki süreçleri de gözeterek sonlandırılması taraftarı olduğumuzu, konu hakkında üzerimize düşen her tür sorumluluğu şimdiye dek olduğu gibi yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz” ifadeleri kullanıldı.