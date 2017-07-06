Süper loto sonuçları bu akşam belli oluyor! Bu parayla neler yapılabilir?

Tarihinin en büyük ikramiyelerinden birini verecek olan Süper Loto'nun sonuçları bu akşam yapılacak çekilişle belli oluyor. Binlerce kişi milyoner olmanın hayalini kurarken ortalama 35 milyon TL'lik ikramiye ile nelere sahip olabilirsiniz ya da olamazsınız? Sizler için derledik...

Süper Loto’nun bu akşam yapılacak olan çekilişinde ortalama 35 milyon TL ikramiye dağıtılması bekleniyor. 11 haftadır devreden Süper Loto’nun vereceği bu miktar en büyük ikramiyelerden biri. Binlerce vatandaş heyecanla çekiliş saatini beklerken milyoner olmanın hayalini kuruyor. Peki 35 milyon TL ile neler yapılabilir? İşte şanslı kişi sizseniz bu akşamdan itibaren 35 milyon TL ile sahip olabileceğiniz ve sahip olamayacağınız 5 şey…

1) 3 milyon dolar değerindeki dünyanın en pahalı özel yapım aracı olan Rolls-Royce Sweptail’dan 3 adet alabilirsiniz.

2) 2016 yılının en çok kazandıran yatırım aracı altın olmuştu. 35 milyon TL’lik büyük ikramiye ile 36 bin 958 tane cumhuriyet altını alabilirsiniz.

3) Türkiye’nin en gözde tatil mekanlarından olan Bodrum’da, fiyatı 2 milyon 700 bin TL olan, havuzlu 6+2 lüks villalardan 12 tane alabilirsiniz.

4) Değeri 3.8 milyon dolar olan HAWKER 800 XPI özel jetten kendinize 2 tane alabilirsiniz.

5) 35 milyon TL tutarındaki ikramiyenizi bir yıl boyunca faizde bırakırsanız hiç bir şey yapmadan sizde 1 milyon 549 bin 282 TL kazandırıyor.

NELERİ ALAMAYIZ?

1)Rus milyarder Andrey Melnichenko’nun da sahibi olduğu 120 metre uzunluğundaki mega yatın sahibi olamazsınız. Zira söz konusu yat geçtiğimiz günlede Fethiye’de yakıt deposunu doldurdu ve yaklaşık 1 milyon TL yakıt parası ödedi.

2) İstanbul Boğazı’nda bulunan tarihi ve en görkemli yalılardan birini alamazsınız. Çünkü bu yalıların en ucuzu 80 milyon dolar değerinde.

3) Dünyanın en değerli elmaslarından biri olan Mavi Ay adlı elmas yüzüğü büyük ikramiye size çıksa da alamazsınız. Mavi Ay İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen müzayedede 48 milyon 634 bin İsviçre frangına satıldı ve dünyanın en pahalı yüzüğü oldu.

4) Eğer bir sanat aşığıysanız ve koleksiyonunuzda Pablo Picasso’nun Women of Algiers adlı tablosunu görmek istiyorsanız da büyük ikramiye bu eseri size getirmez. Çünkü söz konusu tablonun değeri tam 179,3 milyon dolar.

5) New York'lu banker Henry Graves Jr.'ın özel siparişi üzerine düretilen bu saati almak için büyük ikramiyeden çok daha fazlasına sahip olmanız gerekiyor. Çünkü bu saat tam 11 milyon dolar değerinde.