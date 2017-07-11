Suriyeli işadamlarından 40 milyon dolarlık yatırım

Suriyeli işadamları tarafından Şanlıurfa´da 40 milyon dolara 'Silver Nano Particles' teknolojisiyle organik gübre üretim tesisi kuruluyor.

Şanlıurfa- Mardin karayolunun üzerinde 230 dönümlük alana 40 milyon dolara organik gübre üretim tesisi kuruldu. Katar destekli Suriyeli işadamları tarafından büyük bir bölümü tamamlanan tesisin 4 ay faaliyete girmesiyle 150 kişiye iş imkanı sağlanacak.

Bölgede bulunan besi çiftliklerinde toplanan büyükbaş hayvan atığı, bu tesiste işlenip elde edilen gübrenin doğal ve organik olarak Türkiye ve Avrupa piyasasına sunulacak.

Türkiye´de ilk defa ‘Silver Nano Particles’ teknolojisiyle üretimin yapılacağı gübre tesisinde elde edilen organik gübrenin bitki ve hayvanlara kesinlikle zarar vermediğini belirten firmanın Genel Müdür Yardımcısı Suriyeli Gassan Hitto, “Türkiye besicilikte önemli bir ülkedir. Bizler de güvenilir olan bu ülkede ilk etapta 40 milyon dolarlık bir yatırım yapma kararını aldık. Bunun için Şanlıurfa´yı seçtik. Burada hayvansal organik gübre ve paketleme fabrikasını kurduk.

Gerekli izin ve ruhsatlarımız alındı. Türkiye´de mevcut olmayan bir teknolojiyle burada üretim yapacağız. Bu fabrikaya ilave olarak yem fabrikasında kuracağız. Türkiye´nin 5.9 milyon ton organik gübreye ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyacının büyük bölümünü Hindistan ve dış pazardan 2 milyon ton gübre ithal ediliyor. Bize kapılarını açan bu güçlü Türk devletinde bizler de Suriyeli işadamları olarak böyle bir yatırımı burada yapmaya karar aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Burada doğal ve organik olarak elde edilecek gübrenin yüzde 60´ın Türkiye´deki iç piyasaya sunacağız. Diğer yüzde 40´lık bölümünü ise Avrupa´ya ihraç etmeyi hedefliyoruz” dedi.