Suriyeliler için ne kadar para harcandı? 80 milyon için ne kadar para harcandı?

80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için harcanan para ile 3 milyon Suriyeli için ayrılan bütçe kıyaslandığında ortaya dikkat çekici rakamlar çıkıyor.

Hükümetin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun soru önergesi üzerine verdiği cevapta Suriyeliler için son beş yılda 34 milyar dolar masraf yapıldığını açıkladı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ yaptığı açıklamaya göre ilgili kurumların yaptığı harcama tutarları şu şekilde gerçekleşti:

AFAD: 5.5 milyar dolar

Güvenlik ve kamu düzeni: 9.2 milyar dolar

Sağlık hizmetleri: 16.3 milyar dolar

Eğitim: 15.4 milyar dolar

Belediyecilik: 17.5 milyar dolar

Yardım: 11.6 milyar dolar

Kamplara yapılan masraflar: 4.6 milyar dolar

Yapılan bu masraflar beş yıla bölündüğü zaman devletin Suriyeliler için yıllık yaptığı masraf 6 milyar dolar oluyor. Bu 6 milyar dolar ise yıllık olarak kabaca şöyle dağılıyor.

AFAD: 1.1 milyar dolar

Güvenlik ve kamu düzeni: 1.84 milyar dolar

Sağlık hizmetleri: 3.26 milyar dolar

Eğitim: 3.08 milyar dolar

Belediyecilik: 3.5 milyar dolar

Yardım: 2.32 milyar dolar

Kamplara yapılan masraflar: 0.92 milyar dolar

Bu miktar 3 milyon Suriyeli için yıllar içinde harcanan ortalama miktarı işaret ediyor. Peki ya Türkiye Cumhuriyetinin Suriyeliler dahil olmak üzere Türkiye'de ikamet eden bütün insanlar için oluşturduğu Merkezi Yönetim Bütçesi 2017 yılında resmi kurumlar arasında nasıl paylaştırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü için 6.1 milyar dolar

Sağlık Bakanlığı ve Kamu Hastaneleri İdaresi: 5.2 milyar dolar

Milli Eğtiim Bakanlığı 22 milyar dolar

AFAD 311 milyon dolar.

*Dolar kuru: 3.85

3 MİLYON SURİYELİ İÇİN NE KADAR HARCADIK? 80 MİLYON İÇİN NE KADAR AYIRDIK?

Yani sayıları üç milyon olan Suriyelilerin güvenliği ve kamu düzeni için yıllık ortalama 1.84 milyar dolar harcanırken, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 80 milyon için 2017 bütçesi 6.1 milyar dolar oldu.

Suriyelilerin eğitimine yılda ortalama 3.08 milyar dolar harcanırken Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2017 bütçesi 22 milyar dolar oldu.

Suriyelilerin sağlık harcamaları için yılda ortalama 3.26 milyar dolar harcanırken Sağlık Bakanlığı ve Kamu Hastaneleri İdaresi’nin yıllık bütçesi 5.2 milyar dolar oldu.