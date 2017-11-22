Sürücüler dikkat! Kış lastiği almadan önce bu haberi okuyun!

Son günlerde meteoroloji'den gelen üst üstte uyarılar araç sahiplerini harekete geçirdi. Karlı ve buzlu havalarda mağdur olmak istemeyen araç sahipleri, kar lastiği taktırmak için lastikçilerde uzun kuyruk oluşturdu. Peki kış ayları için nasıl lastik türleri seçilmeli? İşte haberin detayları...

Kasım ayı itibarı ile kent genelinde havaların daha çok soğuyacağı ve yüksek kesimlerde kar yağışı olabileceği yorumları yapılmıştı. Zorunlu kar lastiği uygulamasını da hesaba katan araç sahipleri, lastikçilerde ve kış lastiği satılan mağazalarda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Erkenden tedbirini alan vatandaşların lastikçi önünde dakikalarca kuyruk beklediği de görüldü. Uzmanlar lastik alımı konusunda vatandaşları uyarıyor. Peki iyi lastik nasıl anlaşılır?

KIŞ LASTİKLERİNDEKİ ÖZEL KAUÇUK DAHA İYİ FRENLEME SUNAR

Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Mahmut Sarıoğlu kış lastiğinde olmazsa olmaz 3 boyutlu kilitleme teknolojisine dikkat çekti. Sarıoğlu konuşmasında “Goodyear olarak, güvenli lastik ve araç sürüşü için sadece karlı havalarda değil, hava sıcaklığının +7 °C'nin altına düştüğü bölgelerde kış lastikleri kullanılmasını öneriyorum. Kış lastiklerinde kullanılan özel kauçuk, zorlu kış koşullarında çok daha iyi yol tutuş, daha kısa fren mesafesi sunar. Bu da tüketiciler için çok daha güvenli sürüş performansı anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl pazara sunduğumuz UG Performance SUV ile birlikte UltraGrip kış ailemiz çok farklı tiplerdeki araçları kapsıyor. Goodyear'ın UltraGrip serisinde yer alan tüm kış lastiklerimizle sürücülerimize, hava koşulları ne kadar zorlayıcı olursa olsun, güvenli sürüş ve kısa fren performansıyla birlikte ıslak, buzlu ve karlı zeminlerde mükemmel yol tutuşu vaat ediyoruz” ifadelerini kullandı.

LASTİK YOLU KAVRAMALI!

3 Boyutlu Blok Kilitleme Teknolojisi , lastiğin yolu daha iyi kavramasını sağlar ve fren mesafesini kısaltır. UG 8'in sahip olduğu kış hamur bileşimi yol tutuşunu artırır ve daha uzun ömür sunar. Yolla daha fazla temas eden lastik yapısı karlı ve kaygan zeminde daha iyi yol tutuşu ve daha iyi fren mesafesi sunar. Yeni nesil V-tipi kanallar suyu daha hızlı boşaltır ve lastik ekonomik ömrü boyunca ilk günküne yakın performans sergiler.

Ayrıca kış lastiklerinde bulunan taban desenindeki üç boyutlu kanallar daha fazla karın tutulmasına olanak sağlıyor. Sürücülerin lastik alımında bulunurken bu kurallara dikkar etmeleri gerekiyor.

KIŞ LASTİĞİ ARTIK ZORUNLU

Kış lastiği takmayan araç sahiplerine 625 lira olarak uygulanan cezanın, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 14,47’lik yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2018 itibarıyla 715 liraya çıkarılması öngörülüyor. Belirtilen idari para cezasının tutarını azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.