Sürücüsüz araçta yarış kızışıyor

İlk sürücüsüz aracı üretmek isteyen 50’den fazla büyük oyuncu, bu alana milyarlarca dolar harcıyor. Bu büyük yarışın kazananı ve kaybedeni de olacak.

Son yıllarda otomotiv ve teknoloji şirketleri sürücüsüz (otonom) araç için yatırımlarda birbirleri ile yarışmaya başladı. Milyarlarca dolar yatırımın devam ettiği bu yarışta asıl hedef ise ‘ilk' olmak. Şirketler, Tesla'nın elektrikli araçta ilk olması gibi sürücüsüz araçta da akla gelen ilk marka olmak istiyor. Bu yarışta Apple, Google'ın sahibi Alphabet ve Microsoft gibi teknoloji şirketleri ile birlikte General Motors, Volvo, Hyundai ve Ford gibi otomotiv markaları da yer alıyor. Scania, DAF ve IVECO gibi ağır vasıta üreticisi şirketler de ortak çalışarak sürücüsüz çalışan kamyon üretmek istiyorlar.

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TEKNOLOJİYİ YAKALAMA YARIŞI

ABD'li danışmanlık şirketi AlixPartners'ın üst düzey yöneticisi John Hoffecker, geçtiğimiz hafta Amerikan Otomobil Basın Birliği'ne yaptığı açıklamada, otonom araçlara yapılan milyarlarca dolar yatırımın kaybedileceğini söyledi. Özellikle yarışı kaybeden otomobil üreticisi firmaların otonom teknolojiyi üretenleri yakalamaya çalışacaklarını ifade eden Hoffecker, bunların yarışı kazananlardan teknoloji satın alacaklarını kaydetti. Hoffecker, “Her kim otonomda birinci olursa, büyük avantaja sahip olacaktır” dedi.

Geçtiğimiz yıl otonom araç üretmek için 195 ortaklık kurulduğundan bahseden Hoffecker, oto endüstrisi dışından 200'den fazla oyuncunun bu oyuna girdiğini, bunların da çoğunun Silikon Vadisi'nde yer aldığını kaydetti.

HEDEF 2020 YILI

Otonom araçlarda kimin kazanacağını kestirmek ise şu anda pek mümkün değil. AlixPartners'in öngörülerine göre önümüzdeki 8 yıl boyunca bu sektörde pek çok şey değişecek ve elektrikli araçlar daha yaygın hale gelecek. Yine danışmanlık şirketinin tahminlerine göre 2025 yılında otonom araç maliyetleri yüzde 78 düşecek ve elektrikli araçlar içten yanmalı motorlu araçların fiyatını elde edecek. Hoffecker, “Bir anda en tepede olanla olmayanlar büyük değişiklik yaşayacak. Otonom konusunda gelecekte başarı sağlayan insanlar çok az sayıda kalacak. Bu nedenle insanların harcadığı onlarca ve yüzlerce milyonlar boşa harcanmış olacak” dedi.

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Sürücüsüz araçlara yatırım yapan şirketler, yarışta ilk kazananın ne kadar büyük avantaj sağlayacağını bildikleri için AlixPartners'in 8 yıllık tahmininin aksine daha erken ipi göğüslemek istiyor. Google, 2020 yılı içerisinde otonom araçlarını piyasaya sürmeyi planlıyor. Otonom araç konusunda bir diğer önemli yatırımcı olan Volvo da yine 2020 yılını hedefleyenlerden birisi.

İLK OLMAK İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPILIYOR

Otonom araçlardaki işbirlikleri de dikkat çekiyor. Birbirlerinin tecrübelerini kullanan şirketler, bu sayede ilk üretim yapan marka olmak istiyorlar. Dünyanın teknoloji devlerinden Apple, araç kiralama şirketi Hertz ile sürücüsüz araç konusunda işbirliği yaptı. Google da bir diğer araç kiralama şirketi Avis ile ortaklığa gitti. Alman otomotiv devi BMW de otonom araştırmalarında Intel ve Mobileye ile işbirliği yapıyor.

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