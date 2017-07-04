Suudi Arabistan’a uygulanan laptop yasağı kalkıyor

Suudi Arabistan Havayolları ABD dizüstü bilgisayar yasağının 19 Temmuz'a kadar kaldırılmasını bekliyor.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Suudi Arabistan Havayolları’nın (Saudia) ABD’ye yapılan doğrudan uçuşlarda uygulanan kabiniçi dizüstü bilgisayar ve diğer büyük elektronik cihaz yasağının 19 Temmuz’a kadar kaldırılmasını beklediğini aktardı.

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SPA’nın raporuna göre havayolu, ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından geçen hafta açıklanan ABD yönündeki uçuşlara yeni güvenlik önlemleri uygulamak için ülkenin sivil havacılık otoritesi GACA ile birlikte çalışıyor.Saudia, Cidde ve Riyad havalimanlarından ABD’ye uçuyor.

Türk Hava Yolları da dün yaptığı açıklamada, yasağın Türkiye’den yapılacak uçuşlar için 5 Temmuz’da kaldırılmasını beklediğini söylemişti.

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Ortadoğu’nun en büyük havayolu şirketi olan Dubai merkezli Emirates de kendisine uygulanan yasağın kaldırılması yönünde önlemlerin uygulanması için çalıştığını bugün açıklamıştı.

ABD, Etihad Havayolları’nın gereken sıkı güvenlik önlemlerini aldığını söyleyerek, Abu Dhabi’den ABD’ye yapılan uçuşlarda kabinlere dizüstü bilgisayarlar alınmasını yasağını Pazar günü kaldırdı.

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ABD Mart ayında, Mısır, Fas, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Türkiye’den oluşan sekiz ülkedeki 10 havalimanından kalkan ABD uçuşlarında dizüstü bilgisayarların kabine alınmasını yasakladı. Kararın gerekçesi olarak kabine alınan elektronik cihazlara bomba yerleştirilmiş olabileceği gösterilmişti.

REUTERS