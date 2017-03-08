Suv yarışı kızıştı

87’nci kez kapılarını açan Cenevre Fuarı’nda SUV araçlar dikkatleri üzerine çekmeyi başardı

Fuarın bu yıl en dikkat çeken modellerinin başında SUV'lar geliyor. Volkswagen Tiguan'ın daha uzun ve 7 kişilik modeli AllSpace'ın Avrupa tanıtımı fuarda gerçekleştiriliyor. Yıl ortasından itibaren satışa sunulacak yeni model, büyüklüğü dışında görsel değişikliklerle de kardeşlerinden ayrılacak. Fuarda ayrıca VW, CC'nin halefi Arteon'u da sergiliyor. Cenevre'ye binden fazla beygire sahip süper spor otomobiller, lüksler ve Türkiye'de son dönemin modası SUV'lar damgasını vurdu.

PAZAR YÜZDE 20 BÜYÜYECEK

Geçtiğimiz yıl dünyada 27 milyon adet satılan SUV araçlar, yüzde 20 büyüme gösterip pazar payını yüzde 26'ya yükseltti. Benzer şekilde ülkemizde de hızla büyüyen SUV pazarı son 3 yılda 2'ye katlandı ve 2016'da 116 bin 364 adetlik satışa ulaştı. Crossover pazarının hızla büyümesinde markaların geliştirdiği esnek platformlar üzerine geliştirilen B ve C sınıfındaki araçlar etkili oldu. Türkiye pazarının yüzde 15'ini oluşturan SUV modellerin büyüme potansiyeli de yüksek.

Cenevre rekorla başladı

Cenevre Otomobil Fuarı 87. kez kapılarını basın günü için açtı. Fuarda sergilenen konsept, süper spor otomobil ve elektrikli araçlar dışında farklı sınıflardan SUV modeller damga vuruyor. Fuara, üretici ve tedarikçiler dahil olmak üzere yaklaşık 220 firma katılıyor. Fuarda rekor sayıda otomobil ilk kez tüketicilerle buluştu. Cenevre Motor Show'da 148 otomobilin dünya ve Avrupa prömiyeri gerçekleştirilirken, toplamda 900 model sergileniyor.

Kapıları geriye doğru açılıyor

Cenevre'de ilk kez görücüye çıkan SUV modeller arasında B sınıfındakiler kadar üst seviye olan D'de rekabet edecek modeller öne çıktı.

Kapıları geriye doğru açılan Citroen C Air Cross, 4.15 metre uzunluğunda bir araç.

En hızlısı olarak yollarda

Bentley'in açıkladığı verilere göre dünyanın en hızlısı olarak yollara çıkacak olan Bentayga Mulliner, limitli sayıda satışa sunulacak.

608 beygir güç, 900 Nm tork üreten araç 4.1 saniyede 0'dan 100 ks/s hıza ulaşıyor.

Arazide lüksün zirvesi

Mercedes G 650 Maybach Landaulet'te 630 beygir, 6 litre V12'lik motoruyla sergilenen SUV modellerin zirvesine oturuyor.

Bu yılın son çeyreğinde yola çıkacak model sadece 99 adet üretilecek ve dünya zenginlerinin koleksiyonlarında yer bulacak.

Yılın otomobili 3008

87. Cenevre Otomobil Fuarı çerçevesinde, 58 basın mensubundan oluşan jüri tarafından yeni SUV Peugeot 3008'e 2017 “Car Of The Year” (Yılın Otomobili) ödülü verildi. Peugeot CEO'su Jean Phillipe Imparato, “Bu zafer, marka ve grup ekipleri tarafından gerçekleştirilen beş yıllık fevkalade bir çalışmayı taçlandırdı” diye konuştu. Böylece Peugeot, son üç yılda ikinci kez yılın otomobili ödülünü kazandı.

Bu arada Yeni SUV Peugeot 3008, ödülün verilmeye başlandığı 1964 yılından bu yana bu ödülü alan ilk SUV oldu. Yeni SUV Peugeot 3008 « Car of the Year » ödülünü kazanan 5. Peugeot modeli oldu. Bu arada son üç yıldır “Yılın Otomobili” seçilen marka ve modellerin ortak bir yönü daha ortaya çıktı.

Gövde gösterisine hazır

Land Rover, Evouqe ile Sport modelleri arasına konumlandırdığı Velar ile gövde gösterisi yapacak. 2.0 ve 3.0 Lt'lik benzinli ve dizel motorlarla yola çıkması beklenen otomobil Porsche Macan ve BMW X4 gibi modellere rakip olacak.

Hem dizel hem benzinli

Dünya prömiyeri ocak ayında Detroit'de yapılan Volkswagen'in 4.70 cm'lik SUV'u Tiguan AllSpace, Cenevre'de Avrupa'ya merhaba dedi.

ABD pazarında sadece benzinli versiyonu satılacak olan aracın Avrupa'da hem benzinli hem de dizel versiyonları satın alınabilecek.

En çok satana makyaj

Nissan markasının dünya çapında en çok satan Crossover'ı Qashqai makyajlandı. Araç otomobilde konfor ve güvenliğe yönelik yardım destek sistemleri dikkat çekiyor.