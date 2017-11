Swift nedir? Bankacılık işlemlerdeki swift ne anlama geliyor?

Bankacılık işlemlerinde özellikle uluslararası işlemlerde kullanılan Swift kodu ne anlama geliyor? Bugün Kılıçdaroğlu tarafından yapılan konuşmada bahsedilen swift kodu hakkında detaylar...

SWIFT KODU NEDİR NE ANLAMA GELİR?

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication’ın kısa adı olan Swift; Tüm dünyadaki bankalar arasında elektronik fon transferi standardı sağlayan bir sistemdir. Bu sistem BIC (Bank Identifier Codes) kodu yani banka tanımlama kodu sayesinde her bankayı tanımlamaktadır. Swift sistemi 1973 yılında kuruldu ve 1977 yılında fiilen çalışmaya başladı.

Swift, bankayı belirten 8 veya 11 haneli bir koddan ibarettir. Tüm dünya bankacılık sisteminde Swift kodları standarttır.

Yani uluslararası para gönderimlerinde; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası demek para transferlerinde işe yaramayabilir fakat TCZBTR2A denildiği zaman, paranın gideceği hesabın bir Türkiye’den T.C Ziraat Bankası olduğu anlaşılacaktır.

SWIFT KODU ÖRNEĞİ

1- İlk 4 karakter – banka kodunu

2- Sonraki 2 karakter – ıso ülke kodunu (Türkiye için TR)

3- Sonraki 2 karakter – Yerel kodunu (Bazı ülkelerde 3 karakter olabilir)

4- Son 3 karakter ise – Şube kodunu belirtir.