Tabiat tarumar ediliyor: Cennete kazma!

Gökçeada’da altın madeni için izin verilmesi, Bolu Gölcük’teki milli parkta bungalovlu yapılaşma kararı alınması isyan ettirdi.

Türkiye'nin iki cennet köşesi rant hırsı ile tehlike altında. Türkiye'nin “organik tarım adası” ilan edilmesi beklenen ve doğal su kaynakları bakımından dünyanın sayılı yerleri arasında bulunan Gökçeada, altın madeni riski altında. Merih Madencilik AŞ tarafından adada altın ve gümüş aranması için hazırlanan projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı.

TURİZM DE ÖLÜR

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, destanlara konu olan, bin pınarlı ormanları, dağlarıyla yeşilini koruyan Çanakkale'nin termik santrallere ve maden aramalarına kurban edilmek istendiğini söyledi. Erkek, “Binlerce yıllık ormanlar, temiz su kaynakları yok olacak. Termik santraller, siyanürlü altın arama yöntemiyle birlikte zehir solunacak, sağlıklı gıdalar tarihe karışacak, ormanlar katledilerek canlıların yaşam alanları yok edilecek. Türkiye'nin en özel gıda ürünlerinin, deniz mahsullerinin olduğu Çanakkale'ye nasıl kıyarlar?'' dedi ve şöyle devam etti:

‘'İktidar uluslararası altın şirketlerinin biz ise doğanın yanındayız. Gökçeada siyanürlü ada haline getirilecek. Kaç ton altınla böyle bir güzellik yaratılabilir? Kaç ton altın bir insanımızın sağlığını satın almaya yeter? İnsan olan herkesin buna dur demesi lazım. Gökçeada 10 köyü olan, sadece 286 kilometrekarelik bir yer. Nüfusu yaklaşık 9 bin ve tarım, hayvancılık, turizm en önemli geçim kaynakları. Altın araması gerçekleşirse geçim kaynaklarının tamamı yok olacak.''

KIYIYA OTEL YAPILACAK

Bolu'da Gölcük Milli Parkı ise 25 adet bungalov yapılarak konaklamaya açılacak. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, projenin birkaç yıldır devam ettiğini söyledi. Özcan, “Başlangıçta Orman Bakanlığı buna sıcak bakmamıştı. Anlaşılan o ki siyasi baskıya daha fazla dayanamamışlar. Orayı birileri için hazırlıyorlar. Birilerinin orayı çok istediğini biliyorum. Gözlerine kestirdikleri yerleri yapılaşmaya açıyorlar. Sadece bungalovlar değil, göl kıyısında bir otel projesi de var. Bu proje ağaç katliamına da neden olacak. Gölcük alanı Türkiye'nin en sık ormanlarından oluşuyor. Bu kadar değerli, güzel bir bölgeyi ranta açmak istiyorlar” dedi.

‘SAKİN ŞEHİR ÜYELİĞİ TEHLİKEDE’

İtalya'da 1999 yılında kurulan, ‘sakin' felsefesine ve kendi özelliklerine sahip çıkan kentlerin bir araya geldiği Cittaslow Birliği'nin Başkanı Stefano Pisani, Gökçeada Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı'na bir mektup gönderdi. Pisani mektubunda, “Söz konusu madenin yapılması, kentin üyelik kriterlerini kaybetmesi anlamına geleceğinden, Gökçeada'nın Cittaslow unvanını sürdürmesi imkanı da ortadan kalkacaktır. Maden ocağı yapılırsa Gökçeada'nın ‘sakin şehir' üyeliği iptal edilecektir” ifadelerine yer verildi.