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Takata’nın iflası otomotiv tarihine damga vuracak

Uzmanlara göre, hava yastığı üreticisi Takata’nın iflası ile birlikte otomotiv tarihindeki en büyük geri çağırma yaşanacak ve milyonlarca hava yastığı kontrol edilmek veya değiştirilmek üzere servislere gidecek.

09:2426 Haziran 2017
Ekonomi
Takata’nın iflası otomotiv tarihine damga vuracak
Uzmanlara göre, hava yastığı üreticisi Takata’nın iflası ile birlikte otomotiv tarihindeki en büyük geri çağırma yaşanacak ve milyonlarca hava yastığı kontrol edilmek veya değiştirilmek üzere servislere gidecek.

Dünyanın önde gelen hava yastığı üreticisi Takata, son yıllarda yaşadığı krizler sonucu iflasla karşı karşıya kaldı. Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinin kullandığı Takata markalı hava yastıklarının hatalı olması ve bazı kazalarda ölümlere neden olması nedeniyle şirket büyük tazminatlara mahkum olmuştu.

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Uluslararası iş çevrelerine göre, Takata'nın iflas etmesi bekleniyor ancak bu iflas sadece şirketi ve çalışanlarını etkilemeyecek, otomotiv tarihine damga vuracak bir olaya neden olacak. Uzmanlara göre, Takata'nın iflası ile birlikte otomotiv tarihinde yaşanan en büyük geri çağırma yaşanacak ve milyonlarca hava yastığı kontrol edilmek veya değiştirilmek üzere servislere gidecek. Yetkililer, sadece Japonya'da kontrol edilmesi planlanan hava yastığı sayısının 19 milyon olduğunu ifade etti.

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