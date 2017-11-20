Son dakika taşeron açıklaması: Tarih verildi! Taşerona kadro bu yıl gelecek mi? İşte son durum…

Taşeron işçilerin kadro beklentisine son dakika açıklaması ile cevap geldi. Başbakan Yardımıcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan taşeron işçiler hakkında son dakika açıklaması yaptı. Taşeron işçilerin durumunu meclise taşıyacakları tarihi verdi. Peki 2017 yılında taşerona kadro verilecek mi?

Yüzbinlerce taşeron işçi hükümetten umut verici kadro açıklamaları bekliyor. Taşeron hakkında beklenen açıklama Bekir Bozdağ'dan geldi, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ taşeron işçilerin durumu hakkında son dakika açıklamasıyla detayları aktardı. Taşeron olarak çalışan işçilerin kadro hayali henüz nihayete ermedi fakat hükümetten yapılan açıklamalara göre taşerona kadroda son anlara gelindi. Konunun meclise taşınacağı gün belli oldu. İşte taşeronda son durum…

BOZDAĞ’DAN SON TAŞERON AÇIKLAMASI

Taşeron hakkında beklenen açıklama Bekir Bozdağ'dan geldi, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ taşeron işçilerin durumu hakkında son dakika açıklamasıyla detayları aktardı. Bakanlar Kurulu'nun ardından konuşan Başbakan Yardımıcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, taşeron işçilerin durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Taşeronla ilgili çalışmalar son noktaya geldi. Başbakanımızın başkanlığında ilgili bakan arkadaşlarımız uzun bir toplantı yaptılar. Daha sonra Başbakanımız bakanlarımıza bazı hususlarda ayrıca durulması talimatı verdi. Onlar da çalışmalarını sürdürüyorlar. Aralık sonu, Ocak ayı içinde taşeronla ilgili yasa Meclis'e gelecek ve sonuçlandırılacaktır.” ifadelerini kullandı.

TAŞERON İŞÇİ NEDİR? TAŞERON NE DEMEKTİR?

Taşeron, Fransızca’daki “tacheron” kelimesinden gelmektedir. Bir taşeron genellikle bir projenin belirli bir görevini yerine getirmek amacıyla genel yükleyici tarafından tutulan firmaya denilmektedir. Örneğin bir inşaat işinde genellikle konutların elektrik donanımı, doğraması yada su tesisatı ayrı ayrı taşeronlara verilmektedir. Başka bir örnek daha verecek olursak günümüzde bazı askeri kurumlar yemek gibi organizasyonları dışarıdan bir firma ile anlaşarak yaparlar. İşte burada firmaya taşeron firma ve bu firmada çalışanlara da taşeron işçi denilir. Taşeron iş yapan firmalarda çalışanlara ise taşeron işçi denilmektedir. Taşeronlar, tali işveren, alt işveren, alt işletici, alt ısmarlanan gibi isimlerle de anılmaktadırlar.

Taşeron işçiler günümüzde artık bir çok iş ve birçok şirket tarafından yardımcı işlerde kullanılmaktadırlar. Taşeron işçilerin bu denli fazla tercih edilmesinin sebebi, asıl iş sahiplerinin yani şirketlerin yanında çalıştırdıkları işçilerin sigorta, sosyal imkanı vb. masraflarından kurtularak üzerindeki yükleri taşeron firmalara atmak istemelerindendir. Şirketler bu şekilde daha fazla kar gütme amacı taşımaktadırlar. Fakat henüz tam olarak tanımı yapılmamış, çalışma şartları iyileştirilmemiş hatta tam olarak oturtulamamış taşeron işçilerin hakları bu gibi durumlarda kenara atılarak haddinden fazla çalıştırılıp emeklerinin karşılığını tam olarak alamamaktadırlar.

MHP'DEN TAŞERON TEPKİSİ GELDİ

“Taşeron işçiler ketenpereye mi getirilmek isteniyor?” diye soran MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı, taşeron işçilerle ilgili söz vermeyen Başbakan ve bakan kalmadığını söyledi. Konya milletvekili Kalaycı, kamu harcamalarında tasarrufa gidilmesini, israf ve savurganlığın önlenmesi için tedbirler alınmasını da istedi.

“TAŞERON İŞÇİLERİ OYALAMAYI BIRAKIN”

Hükümetin 4734 sayılı Kanun'dan yetki almasına karşın hangi işlerin yardımcı iş olduğunu üç yıldır belirleyemediğini savundu. Kalaycı, şöyle konuştu: “Eee söz verirken iyisiniz, coşuyorsunuz. İcraata gelince öyle kaçmak yok. Ya söz vermeyecektiniz ya da verdiğiniz sözleri tutacaksınız. Taşeron işçileri oyalamayı artık bırakın. Taşeron işçileriyle oyun oynamayı artık bırakın. Sürekli ‘çalışıyoruz' diyorsunuz. Bu nasıl 3-4 yıldır sürebiliyor” diye sordu. Asgari ücretten vergi almayın “KONU vergileri artırmaya gelince hiç çalışmıyorsunuz, yüksek oranlara varan vergileri hemen koyuveriyorsunuz” diyen MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı, “Hükümet, taşeron işçilereverdiği sözü artık tutmalıdır. Torba kanunda verilecek önergeyle gerekli düzenlemeyi yapabiliriz. Çalışanlar ve emekliler geçim sıkıntısı çekmektedir” dedi. Çalışanların vergi yükünün hafifletilmesini talep eden Kalaycı “Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı ve asgari ücret çalışanlara insanlık onuruna uygun bir yaşayış sağlayabilecek düzeyde olmalıdır” diye konuştu.

CHP, TAŞERON ÇALIŞTAYI DÜZENLEYECEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Taşerona kadro deniliyor ama ne olacağı belli değil. Bu mesele mutlaka çözülmelidir. Türkiye'nin bu ayıptan kurtulması gerekiyor.” ifadesini kullandı. Ağbaba, taşeronda çalışanların kamuda istihdamına ilişkin konunun da gündemde olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisi olan taşeron için çalıştay düzenliyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, taşeron işçi dernekleri, taşeron işçiler, uzmanlar ve gazetecilerin katılacağı bir çalıştay düzenleyeceğiz. Bununla ilgili paydaşlarla görüştükten sonra önerimizi hem kamuoyu hem de hükümetle paylaşacağız. Her gün bir şey çıkıyor, ‘taşerona kadro' deniliyor ama ne olacağı belli değil. Bu mesele mutlaka çözülmelidir. Türkiye'nin bu ayıptan kurtulması gerekiyor.”

Ağbaba, kayısıyla ilgili sorunlarının araştırılması için komisyon kurulması gerektiğini de söyledi.