Tarihi İş Bankası kumbarası dijital oldu

Yılların İş Bankası Kumbarası dijital oldu. Yeni kumbaraya artık Bluetooth ile para gönderilebilecek.

Hürriyet Gazetesi’nden Ahmet Can’ın haberine göre; Çin'de inovasyon merkezi açmaya hazırlanan banka, bu merkezler sayesinde rekabette öne çıkacak yeni nesil ürünler geliştiriyor. İşte bunlar arasında öne çıkanlardan biri de akıllı telefonlardan harçlık gönderilmesini sağlayan ‘yeni nesil kumbara’.

Bluetooth ile akıllı telefonlara bağlanan kumbara, uygulama üzerinden tek dokunuşla harçlık verilmesini sağlıyor. İş Bankası'nın dijital devrime olan yaklaşımı hakkında bankanın genel müdür yardımcısı Yalçın Sezen konuştu.

AKILLI KUMBARA

İş Bankası'nın klasik kumbarasını akıllandırdıklarını belirten Yalçın Sezen, “Eskinin alışkanlıklarıyla yeni dijital trendleri birleştirdik. Yeni kumbaralarımıza bluetooth ile bağlanılarak tamamen dijital ortamda para gönderiliyor. Gönderilen para, kumbara sahibinin hesabına yatırılıyor. Tüm işlemler ise kumbara üzerindeki ekrandan görüntüleniyor. Arzu edenler klasik kumbarada olduğu gibi fiziksel para da atabiliyor. Fiziksel atılan paralar şubeye götürüldüğünde yine kumbara sahibinin hesabına yatırılıyor” dedi. Akıllı kumbara önünüzdeki aylarda kullanıcılara sunulacak.