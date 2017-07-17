Tarım komitesinden önemli kararlar

Gıda komitesi tarımsal üretim, tarımın finansmanı ve gıda arz zincirine ilişkin yapısal konuları görüştü.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında haftasonu toplanarak tarımsal üretim, tarımın finansmanı ve gıda arz zincirine ilişkin orta ve uzun vadeli yapısal konuları görüştü.

Gıda Komitesi’nin sekretaryasını yürüten Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftasonu yapılan yazılı açıklamada toplantı gündemi ve alınan kararlara ilişkin yapılan şunlara dikkat çekildi:

*Yaş meyve-sebze arz zinciri üzerindeki temel lojistik konular olan hasat, sınıflandırma, paketleme, saklama, nakliye ve soğuk zincir süreçlerinde verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirilmiş, farklı teşvik modelleri ele alınmış ve öncelikli alanlar belirlenerek uygulama aşamasına geçilmesi kararlaştırılmıştır

*Tarım sektörüne yönelik finansal ürünlerin çeşitlendirilmesine ve teminat başta olmak üzere finansman koşullarının iyileştirilmesine ilişkin tedbir önerileri değerlendirilmiştir

*Rekabet Kurumu tarafından gıda sektörüne ilişkin yürütülmekte olan rekabet incelemelerinde gelinen aşama ve atılması planlanan ilave adımlar hakkında Komite'ye bilgi sunulmuştur

*Üreticilerin lisanslı depo kullanım maliyetleri ile üretici birliklerinin kendi ortak ve üyeleriyle yaptıkları ticari işlemlerin maliyetlerini azaltacak teşvik paketlerine ilişkin karar alınmıştır

*Komite gündemi ve çalışma takvimi gözden geçirilmiştir.

REUTERS