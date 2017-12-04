Taşeron için sevindiren açıklama! “Maliye Bakanlığıyla çok samimi bir çalışma yapıldı.”

Kadro için bekleyen taşeron işçilerin umutla bekledikleri gün ne zaman gelecek? Hükümet kanadından yapılan taşeron açıklamaları adım adım sona yaklaşıldığını gösteriyor. Taşeron işçilere kadro için yapılan çalışmalar hakkında konuşan Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Maliye Bakanlığıyla çok samimi bir çalışma yapıldı. Bizim içimize sindi." diyerek kadro için sona yaklaşıldığının sinyalini verdi.

Taşeron işçisinin tek gündemi kadronun ne zaman geleceği. Taşeron işçisinin kadroya alınması için yapılan çalışmalar devam ederken, açıklamalar taşeron işçisine kadronun yeni yıldan önce geleceğini gösteriyor. Aralık ayının ilk haftasını yaşadığımız şu günlerde eğer verilen tarihlerde çalışma sonlandırırlırsa kadro için en fazla 25 gün kalmış gibi görünüyor. İşte Bakan Sarıeroğlu'ndan taşeron çalışmaları hakkında yaptığı en son açıklamanın detayları…

“YAKIN ZAMANDA AÇIKLANACAK”

Taşeron işçiler ne zaman kaqdroya alınacak? Taşeronun son durumu hakkında beklenen açıklamalara biri daha eklendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşeron işçilerin durumu hakkında açıklama yaptı. Bakan Sarıeroğlu açıklamasında, “Taşeron konusunda çok az zaman kaldı, Maliye Bakanlığıyla çok samimi bir çalışma yapıldı. Bizim içimize sindi. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız açıklayacaktır” ifadelerini kullandı.

“İNŞALLAH BU HAFTA” AÇIKLAMASI GELMİŞTİ…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen toplu açılış töreninde bir vatandaşın “Taşeron ne olacak Sayın Cumhurbaşkanım” diye bağırması üzerine, “Bu işte taşeron olmaz. Ama taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor” diye cevap vermişti. Başbakan Binali Yıldırım ise, “Taşeron ile çalışanların sorununu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile hallediyoruz. 1 hafta içinde inşallah Meclise gönderiyoruz” açıklamasında bulunmuştu.