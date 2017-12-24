Taşeron işçiler dikkat! Bakan Sarıeroğlu’ndan önemli paylaşım | Son dakika haberleri

Taşerona kadro için hükümetin verdiği sürenin dolmasına sayılı günler kala yeni bir gelişme yaşandı. Bugün yayınlanan KHK'larla taşeron işçisini yakından ilgilendiren bazı detaylar da ortaya çıktı. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jülide Sarıeroğlu Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Hangi alanlardaki taşeron işçiler kadroya alınacak? Taşeron işçilerin kadroya alınacağı kurumların listesi gelen son dakika haberine göre şu şekilde...

Taşeron işçilerin gözü kulağı gelecek kadro haberinde. Bugün yayınlanan KHK’larla taşeron işçileri için de birçok son dakika gelişmesi yaşandı. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan 696 sayılı KHK ile getirilen taşeron düzenlemesi, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları ve KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşları kapsıyor.

BAKAN JÜLİDE SARIEROĞLU TWİTTER’DAN PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanımız Sn. @RT_Erdogan 'ın 5 Aralık'ta müjdesini verdiği ve bugün itibariyle Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren alt işveren işçilerimiz, 4/C'li çalışanlarımız ve Mevsimlik işçilerimiz ile ilgili düzenlemeler işçilerimize,ailelerine ve milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/ZwbkOXKbhJ — Jülide Sarıeroğlu (@jsarieroglu) 24 Aralık 2017

HANGİ KURUMLARDAKİ TAŞERON İŞÇİLER KADROYA GİRECEK?

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde 4 Aralık itibariyle alt işveren işçisi olarak çalışanların istihdamına ilişkin konular, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK ile düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlemeye ilişkin detaylar paylaşıldı. Bu kapsamda 696 sayılı KHK ile genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlar şöyle:

“Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler;

TBMM

Cumhurbaşkanlığı

Başbakanlık

Anayasa Mahkemesi

Yargıtay

Danıştay

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu

Sayıştay

Bakanlıklar (21 adet)

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Jandarma Genel Komutanlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Diyanet İşleri Başkanlığı

Hazine Müsteşarlığı

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

Devlet Personel Başkanlığı

Türkiye İstatistik Kurumu

AFAD

Gelir İdaresi Başkanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler;

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

Üniversiteler (114 adet)

ÖSYM

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Savunma Sanayi Müsteşarlığı

Atatürk Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu

Atatürk Araştırma Merkezi

Türk Dil Kurumu

Türk Tarih Kurumu

TODAİE

TÜBİTAK

Türkiye Bilimler Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

Karayolları Genel Müdürlüğü

Spor Genel Müdürlüğü

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Türk Akreditasyon Kurumu

Türk Standartları Enstitüsü

Türk Patent ve Marka Kurumu

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

KOSGEB

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

GAP Bölge Kalkınma İdaresi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Kamu Denetçiliği Kurumu

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Su Enstitüsü

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

Helal Akreditasyon Kurumu

Denetleyici ve Düzenleyici Kurumlar;

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Sermaye Piyasası Kurulu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Kamu İhale Kurumu

Rekabet Kurumu

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Sosyal Güvenlik Kurumları;

Sosyal Güvenlik Kurumu

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

KHK Ekinde Listesi Bulunan Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar;

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

Kalkınma Ajansları

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları

Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı

Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri

Kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı”

YENİ KHK İLE 90 GÜN İÇİNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan taşeronda kadro düzenlemesi ile işçilerin sürekli kadroya geçişinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde 4 Aralık 2017 itibariyle alt işveren işçisi olarak çalışanların istihdamına ilişkin konular, 24 Aralık’TA (bugün) Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK ile düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlemeye ilişkin detaylar paylaşıldı. Bu kapsamda 696 sayılı KHK ile genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışanlar sürekli işçi kadrosuna geçirilecek. Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilere geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye ödenecek. Sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacak. Geçiş işlemleri, alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından gerçekleştirilecek. Sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacak.

GEÇİCİ PERSONEL (4/C) STATÜSÜ KALDIRILACAK

Bugüne kadar 4/C statüsünde çalışmakta olan geçici personeller, 4/B sözleşmeli personel statüsüne geçirilecek. 657 sayılı Kanun’da geçici personel (4/C) statüsü kaldırılacak. Bundan sonra da bu kapsamda işe başlayacak çalışanlar 4/B statüsünde istihdam edilecek. Bugüne kadar 4/C kapsamında atanma hakkı olmasına rağmen talepte bulunmayan geçici personele de (4/B) sözleşmeli personel statüsüne geçme hakkı tanınacak. Mevsimlik geçici işçilerin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma sürelerinin ihtiyaç halinde kurum ve kuruluşların talebi üzerine 4 ay kadar daha uzatılabilmesi sağlandı.

İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan alt işveren işçileri ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışan işçiler, artık bu idarelerinin kendi iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecek. Bu kapsamda İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ortadan kaldırılacak.

İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edileceklerin geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilecek ve geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor. 4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da İktisadi Teşekküllerde işçi olarak istihdam edilecek.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile yıl içerisinde 12 aydan kısa süreli işlerde çalışan alt işveren işçiler, 2017 yılında çalıştıkları süre ile sınırlı olmak üzere çalıştıkları kamu idarelerinde geçici işçi pozisyonuna alınacak.

Alt işveren firmalarının feshedilen sözleşmelerden sözleşme konusu işin yüzde 80'ini tamamlamayanlar için yükleniciye yüzde 80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 5'i oranında tazminat ödenecek. Bu firmaların kamu kurumlarına ait işlerin yürütülmesinde kullandığı taşınırlar ile tüketim malzemelerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satın alınmasına veya kiralanmasına imkan sağlanacak.

(İHA)

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