Taşeronda son durum! Taşeron işçiler hangi statü ile kadroya alınacak?

Hükümetten yapılan açıklamalara göre yüzbinlerce taşeron işçi kadroya alınacak. Taşeron işçilerin kadro beklentisine yanıtlar bir bir geldi ve taşerona kadronun detayları belli olmaya başladı. Peki hangi statü ile kadro verilecek? 4c nedir? 4b nedir? 4a nedir? Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, geçiş sürecini anlatmıştı ancak birçok konuda işçilerin kafalarında soru işaretleri bulunuyor. İşte taşeronda son durum ve merak ettiğiniz ayrıntılar...

Taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci nasıl olacak merak ediliyor. Hükümetten yapılan açıklamalara göre yeni taşeron düzenlemesiyle birlikte belediye taşeronları kadroya alınıyor. Yeni sisteme geçerken mevcut hakların da korunacağı da Çalışma Bakanı Julide Sarıeroğlu tarafından açıklanmıştı. Taşerona kadro düzenlemesinden kimler faydalanacak? Bu yıl sonuna yetişecek mi? 4a, 4b, 4,c nedir, kimleri kapsıyor? İşte son durum…

TAŞERONA KADRODA ÖNEMLİ AYRINTI

rdoğan, “Yaklaşık 900 bin çalışanımızı ilgilendiren taşeron işçilerimizi ile ilgili düzenlemeye değinmek istiyorum.850 bin işçimiz çalıştıkları yerlerde istihdam edilecek. Mevsimlik işçilerimizin çalışma süreleri ise 9 ay 29 güne kadar çıkacak. Yine kamuda 4C statüsünde çalışan kardeşlerimiz de 4B kadrosuna alınıyor. Böylece kamuoyumuzda uzun zamandır tartışılan bu meseleyi çözmüş oluyoruz. Bu arada komisyonlar, taşeronlar ortadan kalkıyor. Belediyelerde de iktisadi teşekküllerinin görevlisi olarak devam ediyor.” dedi.

Sosyal güvenlik ve vergi konularında uzman olan Ozan Bingöl yeni taşeron düzenlemesini sozcu.com.tr'den Can Mumay'a değerlendi. Bingöl İl Özel İdareleri'nde çalışan 4/D'li işçilerin zamanında norm fazlası diyerek farklı kurumlara dağıtıldığını anımsatarak, “4/C'liler şimdi 4/B'li olacakmış neden bu insanlar farklı kurumlara gönderildi o zaman” diye konuştu.

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TAŞERON İŞÇİLER HANGİ STATÜYE GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, canlı yayınında soruları yanıtladı.

4 kademede sınıflandırabiliriz yaptığımız çalışmaları. Tam kadro alan kardeşlerimiz 450 bin kişilik, merkezi yönetim kapsamında genel bütçe ile düzenlediğimiz kamu kuruluşlarında çalışanlar. Denetleyici kurumlar var burada. Özel bütçeli meclis gibi kuruluşlar söz konusu. İş Kur gibi SGK gibi burada çalışan 450 bin kardeşimiz amasız fakatsız şartsız direkt 657 sayılı devlet memuru kanunu olan 4/D statüsü ile olacaklar. Daha önce de kadro verildiği zaman işçi şeklindeydi. Mevzuatı bilmemeye tartışmalar gerçekleşmişti. Hali hazırda işçi olarak çalışıyorlar. Farklı alanlarda çalışanlar olduğu için bizim bakış açımız işçi olaraktı. Daha önce hazırladığımız bir çalışma vardı.

450 BİN KİŞİ KADROYA ALINACAK

Çok fazla taşerona verilmiş olan iş var kimseyi kırmadan dışında tutmadan en iyi model bu olduğu için bu şekilde sonuca ulaştık.

450 bin kişiyi tam kadrolu olarak almış olacağız. Çok büyük bir rakam bu. Ben bazı rakamları da vermek istiyorum. Hali hazırda bu direkt kadroya aldığımız kardeşlerimizle ilgili olarak işçi 4/D sayısı 109 bin kişi. 109 bin işçimiz var kamuda biz 450 bin kişiyi kadroya alıyoruz. Yaptığımız işin büyüklüğünü anlatmak açısından bu rakamı vermeliyim.

Bu anlamda ben gerçekten hayırlı olmasını diliyorum. İkinci aşamada belediyelerde ve il özel idarelerde çalışan kardeşlerimizin durumu var. Buradaki kardeşleri belediye iktisadi teşekküllere alıyoruz. İl özel idarelerinde de böyle olacak.

Yeni düzenlemeye göre bakanlıklar, genel müdürlükler, üst kurullar ve üniversitelerde çalışan ve önemli bir bölümü memurun işini yapan 450 bin taşeron işçisi ‘kamu işçisi’ ismiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki 4/D statüsünde devlet kadrosuna alınacak. Bunların dışında kalan belediyeler ile il özel idarelerinde çalışan yaklaşık 400 bin taşeron işçisine ise belediyelerin iktisadi teşebbüslerinde (BİT) kadro verilecek. Dolayısıyla bu işçiler 657 sayılı yasanın dışında bırakıldı, daha düşük bir güvence ile çalışacaklar.

ÖZELLEŞTİRME MAĞDURU

Düzenlemeyle, taşeronların dışında kamuda halen 4/C statüsünde çalışan ve özelleştirme sonrası kurumunu kaybeden yaklaşık 23 bin işçi ise 4/B yani sözleşmeli memur statüsüne alınıyor. Bu işçiler arasındaki ilkokul mezunları destek personeli olarak odacı ve bekçi gibi kadrolarda çalıştırılacak, lise ve daha yüksek eğitimliler ise büro personeli olacak. Ayrıca TÜİK’de anketörlük yapan 3 bin personel de yine 4/B kadrosuna alınarak sözleşmeli personel yapılacak. Tüm bunların dışında yılda sadece 5 ay 29 gün çalışan 25 bin geçici işçinin çalışma süresi de 4 ay uzatılarak 9 ay 29 güne çıkarılacak.

İKRAMİYE ALACAKLAR

Hazırlanan çalışmaya göre işçiler mevcut haklarıyla kamuya geçiş yapacaklar. Dolayısıyla maaşları, bir dahaki toplu sözleşmeye kadar değişmeyecek. Ancak bazı sendikacılar 2018 yılından itibaren kamu işçisine uygulanacak zamlardan taşeron işçilerin de yararlanabileceğini ifade ediyorlar. Emekli olup taşeronda çalışan işçilere kadro verilmeyecek. Bu arada TÜRKİŞ Başkanı Ergün Atalay kadroya alınan işçilerin yılda 52 günlük ikramiye alacak. Bu da yaklaşık 2.500 lirayı buluyor.

TAŞERON İŞÇİLERİN EMEKLİLİK VE KIDEM TAZMİNATI NE OLACAK?

Çalışanlarımızın her şeyini düşündük. En ufak bir maduriyet olmasın diye. Bu imkanlar vardı. Yeni bir başlangıç yapıyorduk. Geçmiş dönemi sıfırlayıp bir başlangıç yapabilirdik. Burada çalışanlarımızın kazanmış oldukları kıdemleri son iş yerindeki kıdemlerini bir kenara koymadık. Bir çok hakları ileri düzeyde düzenlenme imkanına kavuşmuş olacak. En son çalıştıkları yerdeki kıdemlerine göre uygulayacağız. Maaşları da geçmiş uygulamalarda asgari ücretle yapılan oluşum 1.5 asgari ücretle olmuş biz bu şekilde yapmadık. Mevcut maaşlarıyla birlikte geçişlerini sağlıyoruz. Kamuya geçiş olduğu için 52 günlük ilave tediye ücreti var. Üzerine 52 günlük bir ilave ücret almış olacak.

Bizden beklenti şuydu alandan da geliyorum. Artık taşeron firmalarında çalışmak istemiyoruz. Geleceğimize güvenle bakmak istiyoruz. Evimize ekmek götürme yarın herhangi bir işten çıkarma ile karşılaşır mıyız tedirginliğini istemiyorum. Bundan sonra taşeronla ilgili personel alımına ilişkin ilaveler gerçekleştirilmeyecek. Bizim sözümüz bu sene bitmeden bu işi nihayete erdirmekti. Resmi gazetede yayımlanarak uygulamaya koyarız.





4A, 4B, 4C NEDİR?

* 4A Eski sistemde SSK'ya prim ödeyenler, yani herhangi bir iş yerinde sözleşmeli işçi olarak çalışanlardır. 4/a kavramı 5510 sayılı yeni yasa ile sgk kapsamında yani yeni yapıda SGK kapsamında olanlara 4 A'lı denmektedir. * 4B Eski sistemde Bağkur'a prim ödeyenler, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar; 4(b) BAĞ-KUR sigortalısı sayılmaktadır

Kendi adına bağımsız olarak çalışan esnaf, sanatkar, tüccar, serbest meslek erbabı kişiler bundan sonra kendilerine “Bağ-Kur'luyum” demek yerine, “4B'liyim” diyecekler.

* 4C Eski sistemde Emekli Sandığı'na bağlı, devlet memurlarıdır. Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdi

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TAŞERON DÜZENLEMESİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Çalışmanın Meclis'e ne zaman geleceğine ilişkin soruya Bakan Sarıeroğlu, “En kısa zamanda yasal zemine kavuşturacağız. 2018 Ocak ayı yetiştirmek için çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok geniş kapsamlı yapma imkanı bizlere kavuşma vesilesi oldu. Başbakanımız tüm çalışmalarda koordinasyon anlamında bizlerle birlikteydi. Maliye Bakanlığımız, iki bakanlığın bürokratları uzun süredir gece gündüz çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımızın sendikal örgütlülüğünü koruyacağız. Çalışma barışı, huzuru anlamında bir sıkıntı çıkmaması açısından süreci sendikal örgütlülükle, sözleşmelerle sürdürmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu şunları kaydetti:

“Bütçe görüşmelerinden sonra Genel Kurul'da görüşeceğiz, hemen uygulamaya geçeceğiz. Bizim planımızda inşallah uygulamaya geçtikten üç ay içinde geçişleri tamamlamak. Büyük bir iş, kapsamlı bir iş. Aracı, alt işveren şirketler var. Onların sözleşmeleri fesh edeceğiz. Onlarla ilgili düzenlememiz olacak.”

TAŞERONUN KADROYA GEÇİŞİNDE 4 AŞAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Habertürk TV’de yayınlanan “Manşet” programına katıldı. Sarıeroğlu, taşeron işçilerle ilgili düzenlemedeki son durumu anlattı.

Ben kendi ekibime de teşekkür etmek istiyorum. 900 bin kişiyi kapsıyor. 4 aşamalı olarak anlatabiliriz yapacağımız çalışmaları. Yasal düzenlememizi de en kısa zamanda düzenleyeceğiz. Meclis yemininde yasal mevzuatımızı ortaya koyacağız. Merkezi yönetim kapsamındaki genel bütçe ile düzenlenen tüm taşerondaki işçi kardeşlerimizi, hiçbir şart olmadan 657 sayılı devlet memurları kanunumuzun 4D şeklindeki kadrolu işçi statüsüne geçişlerini en kısa sürede gerçekleştireceğiz.

Diğer taraftan belediye ve il özel idarelerimizde çalışan kardeşlerimiz var. Onların da istihdamlarını sağlayacağız.Geçici mevsimlik işçilerimiz de üçüncü aşamada. Onlar için büyük bir müjde şeklindeydi. 5 ay 29 gün çalışıyor bu işçilerimiz. Şeker fabrikalarında, ÇAYKUR’da, ormanlarda, yangın ile ilgili faaliyetlerle çalışanlar vardı. 4 ay daha çalışma sürelerini getirdik.

En son aşamamızda da kamu görevlileri toplu sözleşme sürelerinde çok gündem maddemizdi. Kasım ayının son haftasında kurul yaptık. İstişare etmiştik. 4C’de çalışanlar toplam 24 bin kişilik grubumuzun talepleri 4B’ye geçmekti. İstihdamları sağlanacak.

BAKAN SARIEROĞLU AYRINTILARI TWİTTER’DAN PAYLAŞTI

Jülide Sarıeroğlu yaptığı açıklamada belediyede çalışan taşeron işçilerin de kadroya geçeceğini duyurdu.

Merkezi yönetimde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarında alt işveren işçisi olarak çalışan TÜM kardeşlerimizi, sürekli işçi kadrosuna alıyoruz. #TaşeronaMüjde — Jülide Sarıeroğlu (@jsarieroglu) 5 Aralık 2017

Merkezi yönetimde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarında alt işveren işçisi olarak çalışan TÜM kardeşlerimizi, sürekli işçi kadrosuna alıyoruz. #TaşeronaMüjde — Jülide Sarıeroğlu (@jsarieroglu) 5 Aralık 2017

Özel sözleşmeli, geçici, bir yıllık, üç yıllık değil, sürekli işçi kadrosuna geçiriyoruz. Yaş sınırı, eğitim şartı, asıl iş, yardımcı iş ayrımı olmayacak. Bugün, bu sabah itibariyle, kamuda çalışan taşeron işçi kardeşlerimiz bundan sonra KADROLU işçi olacak. #TaşeronaMüjde — Jülide Sarıeroğlu (@jsarieroglu) 5 Aralık 2017

Belediye ve İl Özel İdarelerinde, taşeron olarak çalışan kardeşlerimiz için de yeni bir düzenleme yaptık, bu kardeşlerimiz, il özel idarelerin ve belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecekler. #TaşeronaMüjde — Jülide Sarıeroğlu (@jsarieroglu) 5 Aralık 2017

Taşeronun kadro beklentisine sonunda hükümetten yanıt geldi. Detaylar tam olarak belli olmadığı için hem sendikalar hem de işçiler için tedirginlik devam ediyor. Çalışma Bakanı’nın açıklamasına göre; yeni taşeron düzenlemesiyle birlikte belediye taşeronları kadroya alınıyor. Ayrıca ayrım yapmadan herkes mevcut haklarıyla yeni sisteme geçecek