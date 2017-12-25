Kadro bekleyen taşeron işçilerin dikkatine…

En son taşeron gelişmelerine göre taşeron işçileri kadroya girebilmek için başvuruda bulunacak. Dün yayınlanan KHK ile taşeron hakkında birçok gelişme yaşandı. Taşeron işçisi kadroya geçebilmek için hangi işlemleri yapacak? İşte taşeron hakkında son dakika ayrıntıları...

Taşeron işçilerinin kadro için bekleyişi sürerken ortaya çıkan son detaylar taşeron işçileri tarafından merakla araştırılıyor. KHK'da yer alan hükümlere göre kamudaki geçici personel 90 gün içinde kadroya alınacak. OHAL kapsamındaki 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.

TAŞERON İŞÇİLER İÇİN BAŞVURU AYRINTISI

İşçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek. Kamu Kurumları'nda çalışan geçici personel 90 gün için de işe alınacak.

4C’LİLER, 4B’YE DAHİL EDİLECEK

Mevsimlik işçilerle ilgili de düzenleme yaptıklarını dile getiren Sarıeroğlu, “Buradaki talep çalışma sürelerinin uzatılmasıyla ilgili bize iletilmişti. 4 ay daha uzatılmasını ön görüyoruz. Bütün taşeron firmaları devreden çıkartıyoruz, tamamı Belediye İktisadi Teşekkülü işçisi elemanı olacaklar. Yine yeni bir düzenlemeyle 4C’li olarak TÜİK, Meclis ve YSK’da çalışanlarımızı 4B kadrosuna dahil edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.Mevsimlik işçilerle ilgili de düzenleme yaptıklarını dile getiren Sarıeroğlu, “Buradaki talep çalışma sürelerinin uzatılmasıyla ilgili bize iletilmişti. 4 ay daha uzatılmasını ön görüyoruz. Bütün taşeron firmaları devreden çıkartıyoruz, tamamı Belediye İktisadi Teşekkülü işçisi elemanı olacaklar. Yine yeni bir düzenlemeyle 4C’li olarak TÜİK, Meclis ve YSK’da çalışanlarımızı 4B kadrosuna dahil edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN SARIEROĞLU'NUN SON AÇIKLAMASI

900 bin çalışanın taleplerini karşılayacaklarını ifade eden Çalışma Sosyal Politikalar Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “450 bin çalışanımızın tamamını ‘amasız-fakatsız' direkt kadroya alıyoruz. Hiçbir şartımız da yok. Mevcutta emekçi kardeşlerimiz hangi işi yapıyorsa o işi yapmaya, aynı sendikalarda, sözleşmeye tabii olarak kadrolu işçi olarak devam edecekler. Kafalarında hiçbir soru işareti olmasın. İkinci düzenlememizi de mahalli idareler ve il özel idarelerle gerçekleştirdik. Belediye teşekküllerinde çalışan taşeron kardeşlerimizi, şirketi aradan çıkartıyoruz. İl özel idaredeki taşeronları da aradan çıkarıyoruz. Direkt daimi elemanı olarak kardeşlerimiz çalışmaya devam edecekler” demişti.