Taşeron işçilere kadro ne zaman verilecek? İşte konuşulan formül

Taşeronda düğüm çözülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor” dedi. Peki binlerce vatandaşın beklediği taşerona kadro düzenlemesi nasıl olacak? Konuşulan formüle göre işçilere kadro verilmeyecek. Bunun yerine sözleşme teklif edilecek ya da geçici personel yapılacak. İşte detaylar...

Taşeron işçilerin durumu son dönemin en çok konuşulan konularının başında geliyor. “Taşeron işçilere kadro gelecek mi?” sorusu taşeron işçilerin ve ailelerinin en merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili hükümet kanadından daha önce bir çok açıklama yapılmıştı. Son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Binlerce kişi Meclis’ten gelecek habere kilitlendi.

ÇALIŞMA BAKANI NE DEMİŞTİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da geçtiğimiz aylarda taşeron işçilerle ilgili yaptığı konuşmada, “Beklenti içinde olan birçok kesim var. Taşeronda çalışan arkadaşlarımız bunlardan en önemlisi. AK Parti olarak bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. İnşallah taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdamlarındaki beklentiyi karşılayabilmek için bir aydır Maliye Bakanımız ile çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmayı çok kısa sürede tamamlayarak, kardeşlerimiz ile paylaşacağız. İnşallah sıkıntılarına beklentilerine, taleplerine yeni yasama döneminde yeni yıla girmeden bir cevap vermiş olacağız” ifadelerini kullanmıştı.

BAŞBAKAN DÜN DUYURDU

Başbakan Binali Yıldırım dün, taşeron işçilerin durumu hakkında yaptığı açıklamada taşeron işçileri ilgilendiren yasayı bir hafta içerisinde Meclis'e göndereceklerini söylemişti. Başbakan Yıldırım, “Taşeron olarak çalışanların sorununu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hallediyoruz. Bir hafta içerisinde inşallah Meclis'e göndereceğiz.” açıklamasında bulunmuştu.

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SON AÇIKLAMA CUMHURBAŞKANI’NDAN

Taşeron işçiler konusunda en son açıklamayı dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Beştepe'de düzenlenen toplu açılış töreninde bir vatandaşın “Taşeron ne olacak Sayın Cumhurbaşkanım” diye bağırması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu işte taşeron olmaz. Ama taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor” diye cevap verdi.

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İŞTE YENİ FORMÜL

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer’in haberine göre, Maliye ve Çalışma bakanlıklarının en son üzerinde büyük ölçüde mutabık kaldığı ifade edilen yeni formül, taşeron işçilerin yaklaşık yarı yarıya ayrılarak iki farklı yöntem izlenmesine dayanıyor.

4A VERİLMEYECEK

Buna göre, içinde bakanlıklar ve genel müdürlüklerin bulunduğu genel bütçeye dahil idarelerde çalışan taşeron işçilerin tamamı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesi kapsamına alınacak. Ancak, sayıları 420 bin civarında olduğu belirtilen bu işçilerin hiçbirine 4/a yani ‘devlet memuru’ kadrosu verilmeyecek. Bunun yerine bu işçiler ya 4/b yani sözleşmeli personel ya da 4/c yani geçici personel statüsüne alınacak. Böylece genel bütçeli idarelerde taşeron işçi çalıştırılmasına tamamen son verilecek. Bu formüle göre, bakanlıklar dışında kalan KİT’ler ile belediyelerde çalışan taşeron işçiler ise şimdilik Devlet Memurları Kanunu’nun dışında tutulacak.

340 BİN KİŞİNİN KULAĞI MECLİS’TE

Sayıları 340 bin civarında olduğu ifade edilen bu işçiler taşeronlara bağlı olarak çalışmaya devam edecek. Bu yöntemde sözleşmeli ya da geçici personel yapılan taşeron işçiler memur sendikalarının alanına girerken, KİT ve belediyelerde çalışan taşeron işçiler işçi sendikalarında kalacak. Hükümet bu formülle işçi ve memur sendikaları arasında bir denge de kurmayı planlıyor.

SON KARARI SARAY VERECEK

Hükümetin üzerinde durduğu bu formülle KİT ve belediyelerdeki 340 bin taşeron işçiye 2019’daki yerel seçimler öncesinde kadro sözü; sözleşmeli ya da geçici personel kadrolarına alınan 420 bin kişiye ise Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 4/a statüsü, sözü verileceği belirtiliyor. Seçim öncesinde işçilerin 4/c’li personel yapılması halinde ise seçimlerde 4/b vaadinin verileceği ifade ediliyor. Bilgi veren kaynaklar, bu yeni formüle hem memur hem de işçi sendikalarının sıcak bakmadığını, nihai kararın sarayda alınacağını söyledi. Kaynak: Hükümetin taşeron işçi planı ortaya çıktı! 2019 yatırımı…