İşte o tarih! Taşeron işçiler kadro için ne zaman başvuracak? | Son dakika haberleri

Kadroya girmek için en güncel taşeron haberleriyle gelişmeleri takip eden taşeron işçilerinin kadro için başvuru yapması gerektiği ortaya çıkmıştı. Son dakika haberlerine göre taşeron işçisinin kadro için başvuracağı tarihler belli oldu. Yerel yönetim ve merkezi yönetim idarelerinde çalışan tam 900 bin taşeron işçisi başvuruları ne zaman yapacak?

Taşeron işçisini heyecanlandıran gelişmeler sürüyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan KHK ile taşeron işçisine kadro için yeni detaylar ortaya çıkmıştı. Gelen son dakika haberlerine göre taşeron işçisinin kadroya geçmek için gerekli yazılı başvuruları ne zaman yapacağı da belirlendi.

TAŞERON İŞÇİSİ KADRO İÇİN NE ZAMAN BAŞVURU YAPACAK?

Taşeron işçisinin iple çektiği gün geliyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç ve Tahsin Akça’nın haberine göre, Nisan ayı başına kadar kadroya geçiş başlıyor. 2-12 Ocak arasında kadroya geçiş için taşeron işçi başvurusunu yapacak. 4 Aralık ve öncesinde taşeron şirketin çalışanı olan taşeron işçiler, kadroya geçmek için 2 Ocak 2018'den başlamak üzere 10 gün içinde ilgili kuruma başvuruda bulunacak. Şartları taşıyanların yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınavda başarılı olanların kadroya alınması işlemleri 2 Nisan 2018 tarihine kadar sonuçlandırılacak.

KADROYA GİREBİLMEK İÇİN DAVA DETAYI

Taşeron işçilerin kadroya alınabilmesi için daha önce bu konuda açmış oldukları davalardan feragat etmeleri gerekecek. Feragat edildiğine ilişkin belgeyi veya icra takibine konu alacaktan feragat ettiğine dair icra müdürlüğünden alınacak belgeyi kuruma verecekler. Ayrıca, sulh sözleşmesi imzalayacaklar.

KHK SONRASINDA BAKANLIKTAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı resmi internet sitesinden paylaşılan bilgiler şöyle;

696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HAKKINDA;

1. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışanlar sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.

Bu kapsamda;