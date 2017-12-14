Taşeron işçisini üzecek gelişmeler… Taşeron yeni yıla mı kaldı?

Taşeron işçisinin merakla beklediği haberler bir türlü tam olarak açıklığa kavuşmuyor. Taşeron işçisinin önüne yeni detaylar çıkıyor. Taşeron hakkındaki düzenleme 2018 bütçe görüşmeleri sonrası mı gündeme gelecek? İşte merak edilenler...

Taşeron işçisinin gözü kulağı bu haberlerde. Yaklaşık 900 bin kişiyi ilgilendiren ve kamuoyunda “taşeron olarak bilinen düzenleme yeni yılda ele alınacak. Meclis, 22 Aralık’tan sonra 15 gün tatile girecek. Düzenleme ise ocağın ikinci haftasında görüşülecek.

TAŞERON BAŞKA BAHARA MI KALIYOR?

Korkusuz’dan Hakkı Alakavuoğlu’nun haberine göre, taşeron işçilerin kadroya alınnmasına ilişkin çalışmalar sürüyor. Sayıları milyona yaklaşan taşeron işçi kadroya alınacakları düzenlemeleri bekliyor. Taşeron düzenlemesi üzerine yapılan çalışmaların henüz tamamlanmadığı kaydedildi. TBMM Genel Kurulu’nda devam eden 2018 bütçe görüşmelerinden sonra gündeme geleceği belirtilen düzenlemenin yılbaşından sonraya kaydığı ifade edildi.

MECLİSE GELSE BİLE…

Taşeron düzenlemesinin Meclis’e gelse bile Ocak 2018′ kalacağı belirtildi. Bütçe görüşmelerinin biteceği 22 Aralık’tan sonra, Meclis’in 15 gün tatile gireceği, taşeron düzenlemesinin de ocak ayının ikinci haftasında gündeme alınacağı kaydedildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen toplu çaılış töreninde bir vatandaşın “Taşeron ne olacak Saıyn Cumhurbaşkanım” diye bağırması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu işte taşeron olmaz. Ama taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor cevabını vermişti.