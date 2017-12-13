Taşeron işçisinin hakları neler olacak? Maaşlar ve özlük hakları iyileştirilecek mi?

Taşeron işçisinin kadro bekleyişi sürüyor, taşerona kadroda farklı detaylar, farklı soruları beraberinde getiriyor. Çünkü yapılan açıklamalar henüz ne işçilerin ne de sendikaların tedirginliğini gidermedi. Taşeron işçisinin kadroya girmesi için gereken şartlar neler? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron çalışan kişilerin ‘amasız-fakatsız’ kadroya geçirilmesi gerçekleşecek mi?

Taşeron işçisinin kadroya geçmesi için gereken şartlar neler olacak? Gelen haberlere göre kadroya geçirilecek kişilerde belirli bir süre o kamu kurumunda çalışmış olma şartı da aranmayacak. Yaş ve eğitim düzeyiyle ilgili durumları da merak eden taşeron işçilerine bu tip kriterlerin dikkate alınmayacağı müjdesi geldi.

HANGİ TARİHTEN İTİBAREN ÇALIŞANLAR KADROYA GİRECEK?

Posta Gazetesi’nde yer alan habere göre kadroda esas alınacak tarih 5 Aralık 2017. Bu tarih itibarıyla herhangi bir kamu kurumunda taşeron işçisi olarak çalışıyor olup olmamak kadro için yeterli. Asıl iş, yardımcı işin yapılıp yapılmadığına da bakılmayacak. Bir başka ifadeyle KİT'ler hariç kamudaki ve belediyelerdeki taşeron işçilerinin tümü kapsama alınacak. Sürekli çalışmak yeterli olacak.

TAŞERON İŞÇİSİNE HANGİ İMKANLAR GELECEK?

Taşeron işçiler kamu işçisi statüsüne (4D) geçirilen kişiler başlangıçta mevcut şartlarla kadroya alınacak. Ancak bu işçilerin ileride vakti saati geldiğinde toplu iş sözleşmesi yapılırken pazarlık hakkı olacak. Bu anlamda mevcut maaşların ve özlük haklarının iyileştirilmesi söz konusu. En önemlisi iş güvencesi olacak. Ocak öncesi işlem tamamlanırsa yeni yılda yüzde 3.5 zam da alacaklar. Kamudaki 450 bin taşeron işçi, kadroya geçince yılda 2 maaş tutarında (52 günlük) ikramiye alacaklar. Bu ödeme her yıl yapılacak. Genelde dini bayramlar öncesinde 2 taksit halinde yapılan ödeme, işçinin mevcut maaşına göre hesaplanacak. Asgari ücretli bir taşerona 2433 lira, 2000 lira maaş alana 3466 lira, 3500 lira maaş alana ise 6066 lira ikramiye ödenecek.