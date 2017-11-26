Taşeron işçiyi ne bekliyor? Kadroda sona gelindi: İşte konuşulan yasa…

Taşeron işçiler kadroda son noktaya geldi. Devlet kurumlarında çalışan yaklaşık 817 bin taşeron şirket personelinin kadroya alınmasıyla ilgili çalışmalarda sona gelindi. Ancak hükümet tarafından vaad edilen düzenleme ile ilgili detaylar belli değil. Peki ne zaman kadro gelecek?

Taşeron işçiler için geri sayın başladı. Gündemde en çok konuşulan kadro formülü ise özel statü iddiası. Peki taşerona özel statü mü gelecek? Özel statü iddiasına göre; sözleşmeler 3 yıla çıkarılacak. Taşeron şirket elemanlarının yeni adı ‘kamu çalışanı' olacak. İşçiler, özel statülü sözleşmeli personel olarak 657 sayılı yasada 4E'li olarak kadroya geçecek.



TAŞERON İŞÇİ NEDİR?

Bu yazıda belirtilen taşeron kavramı sadece kamu kurumları bünyesinde çalışmakta olan taşeron işçilerini ifade etmektedir. Kimi zaman hastanede, bazen belediyede, okulda ya da her hangi bir kamu kurumunda rastladığımız taşeron işçisi nedir? Kimlere taşeron işçisi denir?

TAŞERONUN KADROLU İŞÇİDEN FARKI NEDİR?



Taşeron işçisi; kamu kurumlarınca yapılan hizmet alım ihalesini kazanan özel sektör firması bünyesinde istihdam edilen; ancak fiilen kamu kurumu iş yerinde çalışan ve kamu hizmeti yürüten işçidir.

Kadrolu işçiden en önemli farkı; kadrolu işçinin işvereninin kamu kurumu olması; fakat taşeron işçisinin işvereninin özel sektör şirketi olmasıdır.

ASIL İŞİ YAPAN TAŞERON İŞÇİ NEDİR?

Taşeron, kendi işçilerini, bir işin yapımına yardımcı işlerde veya işin gereği uzmanlık gerektiren işlerde çalıştıran işverene denir. Yasada taşeron, “alt işveren” olarak düzenlenir.

Örneğin bir okulda eğitim verilmesi işi “asıl” iş, okulun temizlik işlerinin yapılması ise “yardımcı” iştir. Bu okulun temizlik işleri bir firmaya verilebilir. Bu firma kendi işçilerini bu okulun temizlik işlerinde çalıştırırsa taşeron işveren halini alır. Aynı şekilde okulun elektrik işlerinin yapılması da işin niteliği gereği “uzmanlık gerektiren” iştir.

Taşeron işçilerine karşı asıl işveren ve taşeron (alt işveren), birlikte yükümlülük taşır. Örneğin yukarıdaki örnekte okul idaresi, temizlik işini yapan taşeron işçilerin ücretlerinin ödenmemesinden veya diğer haklarının ihlal edilmesinden dolayı, taşeron firma ile birlikte doğrudan sorumludur. Bu okulda taşeron işçisi olarak çalışan işçi, işçilik hakları için hem taşeron firmaya hem de okul idaresine karşı dava açabilir.

Bir iş yerinde yalnızca bu türden yardımcı veya uzmanlık gerektiren işler taşerona devredilebilir. Asıl iş taşerona devredilemez. Örneğin okulda eğitim verilmesi işi taşerona verilemez. Eğer böyle bir devir yapılmışsa asıl işveren ile taşeron arasındaki sözleşme geçersiz sayılır. Bu durumda taşeron işçileri, asıl işverenin işçisi kabul edilir.

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