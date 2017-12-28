Taşeron kadro başvurularında geri sayım başladı! Taşerondan kadroya geçiş nasıl olacak?

Taşeron işçiler ne zaman kadroya alınacak? Taşeron işçilerin uzun zamandır beklediği kadro hayali gerçek oldu. 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron işçilerin devlet kadrosuna alınması kararı verildi. Taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci başladı. Bu süreçte sağlanması gereken koşullar var çünkü kadro bütün taşeron işçileri kapsamıyor. İşte taşeron işçilerin kadro geçiş süreci hakkında merak edilenler…
TAŞERON İŞÇİLER NE ZAMAN BAŞVURU YAPACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan taşeron işçilere yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada taşeron kadro hakkında merak edilenlere yanıt verildi.
“Alt işveren işçisi kardeşlerimize yönelik düzenlemenin de yer aldığı Kanun Hükmünde Kararname'nin yayınlanmasının ardından, geçiş sürecinin doğru bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alt işveren işçilerimizin kamuda istihdamı için yapılan düzenleme, 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup, hem merkezi yönetim hem de belediye ve il özel idareleri gibi mahalli idarelerde alt işveren işçilerimizin istihdam edilmek üzere başvuruları 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktır.
Bu tarihten önce herhangi bir başvuruda bulunulması gerekmemektedir. Başvuru ve kadroya geçiş sürecine ilişkin uygulamayı anlatan usul ve esaslar bu hafta içinde yayınlanacak ve geçiş süreci 2 Ocak 2018'den itibaren 90 gün içinde sonuçlandırılacaktır. 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçilerimizin geçiş yapacakları idarelerce başvuruların alınmasına başlanacaktır.
TAŞERON İŞÇİ İSTİHDAM EDİLECEĞİ KURUMA BAŞVURU YAPACAK
Alt işveren işçilerimiz 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklardır. Başvuruda bulunan alt işveren işçilerimizin bilgileri, başvurdukları idarelerce elektronik ortama aktarılacaktır. İşçilerimizin 4 Aralık 2017 tarihinde düzenleme kapsamında bir ihalede çalışıp çalışmadığı ilgili kurumlar nezdinde kontrol edilerek, çalıştıkları idarelerce sınav süreci başlatılacaktır. Bu işlemlerin ardından işçilerimiz çalıştıkları kurumda istihdam edileceklerdir.
Alt işveren işçilerimizin, çalıştıkları alt işveren şirketlerine herhangi bir evrak ya da feragat belgesi vermesi gerekmemektedir. Böyle bir uygulama KHK'da yer almamaktadır. 90 günlük sürecin sonunda, işçilerimizin kadroya geçişi sırasında, kendilerinden kadroya geçişe ilişkin açtıkları dava veya icra takibi varsa, bu dava veya takiplerden feragat ettiklerine ilişkin bir belge ve sulh sözleşmesi, çalıştıkları idarelerce talep edilecektir.
İşçilerimiz, kamuda istihdam edildikleri için, kadroya geçişleri nedeniyle çalıştıkları İDARE İLE sulh sözleşmesi yapacaklardır. Bu sözleşme, işçilerimiz açısından herhangi bir hak kaybına sebep olmayacaktır.
Sulh sözleşmeleri idare ile yapılacak olup, bu durum alt işveren şirketlerine karşı işçinin haklarından vazgeçmesi anlamına gelmemektedir. Alt işveren şirketleri sulhe taraf olmayıp, bundan yararlanamazlar.
KIDEM TAZMİNATI VE İZİN SÜRELERİ
Alt işveren işçilerimizin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacaktır. İşçilerimizin bu hakları da korunmaktadır. Bu prosedür, çalışanların kamuda kadroya geçişlerinde geçmişte de işletilmiş genel bir uygulama olup, yeni bir düzenleme değildir.”
HANGİ KURUMLARDAKİ TAŞERON İŞÇİLER KADROYA GİRECEK?
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde 4 Aralık itibariyle alt işveren işçisi olarak çalışanların istihdamına ilişkin konular, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK ile düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlemeye ilişkin detaylar paylaşıldı. Bu kapsamda 696 sayılı KHK ile genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlar şöyle:
“Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler;
TBMM
Cumhurbaşkanlığı
Başbakanlık
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Danıştay
Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu
Sayıştay
Bakanlıklar (21 adet)
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Jandarma Genel Komutanlığı
Sahil Güvenlik Komutanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Diyanet İşleri Başkanlığı
Hazine Müsteşarlığı
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
Devlet Personel Başkanlığı
Türkiye İstatistik Kurumu
AFAD
Gelir İdaresi Başkanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler;
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
Üniversiteler (114 adet)
ÖSYM
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Savunma Sanayi Müsteşarlığı
Atatürk Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu
Atatürk Araştırma Merkezi
Türk Dil Kurumu
Türk Tarih Kurumu
TODAİE
TÜBİTAK
Türkiye Bilimler Akademisi
Türkiye Adalet Akademisi
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Karayolları Genel Müdürlüğü
Spor Genel Müdürlüğü
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Türk Akreditasyon Kurumu
Türk Standartları Enstitüsü
Türk Patent ve Marka Kurumu
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
KOSGEB
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
GAP Bölge Kalkınma İdaresi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Kamu Denetçiliği Kurumu
Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu
Mesleki Yeterlilik Kurumu
Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Türkiye Su Enstitüsü
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Helal Akreditasyon Kurumu
Denetleyici ve Düzenleyici Kurumlar;
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Sermaye Piyasası Kurulu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Kamu İhale Kurumu
Rekabet Kurumu
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumları;
Sosyal Güvenlik Kurumu
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
KHK Ekinde Listesi Bulunan Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar;
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
Kalkınma Ajansları
Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları
Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı
Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri
Kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı”
BAŞVURULAR SONRASI TAŞERONA KADRO NE ZAMAN?
Taşeron işçisinin iple çektiği tarih Nisan 2018 olacak. Şartları taşıyanların yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınavda başarılı olanların kadroya alınması işlemleri 2 Nisan 2018 tarihine kadar sonuçlandırılacak.
TAŞERON İŞLEMLERİ 3 AYDA YETİŞECEK Mİ?
Taşeron sorununun çözümüne yönelik çalışmaların başlamasıyla birlikte, hizmet sektöründe sayıları yaklaşık 17 bini bulan işverenler bir platform altında toplanarak, çözüm önerilerini bir rapor halinde başbakan ve birçok bakana sundular. Öte yanan platform temsilcileri yaptıkları açıklamada, yasal düzenleme yapıldıktan sonra 3 ay içinde taşeron işçilerin kadroya geçirileceği yönündeki açıklamaları hatırlatarak, teknik olarak bunun mümkün olmadığını öne sürdüler. Kaynaklar, özellikle FETÖ kaynaklı çok sayıda soruşturmanın halen sürdüğünü belirterek, bu kadar yoğun bir ortamda 1 milyon kişinin güvenlik soruşturmasının 3 ay gibi kısa sürede bitirilemeyeceğini kaydettiler.
SGK KAYDI DİKKATE ALINACAK
Kadro hakkından, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla çalışan taşeron işçileri yararlanacak. Bunun tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) verilen işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınacak. 4 Aralık’ta çalışıyor olduğu halde daha sonra işten ayrılış bildirgesi verilen taşeron işçiler de kadroya alınacak.
ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANI KAPSAM DIŞINDA KALDI
Kadro hakkından, hizmet alımı bedelinin yüzde 70’i ve üzeri personel harcamalarından oluşan işlerde çalışan taşeron işçiler yararlanacak. Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar ‘personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı’ olarak kabul edilmeyecek ve buralarda çalışan kadroya alınmayacak.