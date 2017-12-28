Taşeron kadro başvurularında geri sayım başladı! Taşerondan kadroya geçiş nasıl olacak?

Taşeron işçilerin kadrosuna ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Taşeron işçiler geçtiğimiz günlerde yayımlanan KHK ile kadroya alınıyor. Taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci nasıl işleyecek, sağlanması gereken şartlar neler? Son dakika gelişmeleri ile birlikte ardı ardına gelen açıklamalar kafaları karıştırdı. Taşeron işçilerin kadroya geçişindeki son durumu adım adım bütün ayrıntılarla birlikte haberimizde derledik. İşte taşeron kadro hakkında ayrıntılar...

Taşeron işçiler ne zaman kadroya alınacak? Taşeron işçilerin uzun zamandır beklediği kadro hayali gerçek oldu. 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron işçilerin devlet kadrosuna alınması kararı verildi. Taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci başladı. Bu süreçte sağlanması gereken koşullar var çünkü kadro bütün taşeron işçileri kapsamıyor. İşte taşeron işçilerin kadro geçiş süreci hakkında merak edilenler…

TAŞERON İŞÇİLER NE ZAMAN BAŞVURU YAPACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan taşeron işçilere yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada taşeron kadro hakkında merak edilenlere yanıt verildi.

“Alt işveren işçisi kardeşlerimize yönelik düzenlemenin de yer aldığı Kanun Hükmünde Kararname'nin yayınlanmasının ardından, geçiş sürecinin doğru bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alt işveren işçilerimizin kamuda istihdamı için yapılan düzenleme, 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup, hem merkezi yönetim hem de belediye ve il özel idareleri gibi mahalli idarelerde alt işveren işçilerimizin istihdam edilmek üzere başvuruları 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktır.

Bu tarihten önce herhangi bir başvuruda bulunulması gerekmemektedir. Başvuru ve kadroya geçiş sürecine ilişkin uygulamayı anlatan usul ve esaslar bu hafta içinde yayınlanacak ve geçiş süreci 2 Ocak 2018'den itibaren 90 gün içinde sonuçlandırılacaktır. 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçilerimizin geçiş yapacakları idarelerce başvuruların alınmasına başlanacaktır.

TAŞERON İŞÇİ İSTİHDAM EDİLECEĞİ KURUMA BAŞVURU YAPACAK

Alt işveren işçilerimiz 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklardır. Başvuruda bulunan alt işveren işçilerimizin bilgileri, başvurdukları idarelerce elektronik ortama aktarılacaktır. İşçilerimizin 4 Aralık 2017 tarihinde düzenleme kapsamında bir ihalede çalışıp çalışmadığı ilgili kurumlar nezdinde kontrol edilerek, çalıştıkları idarelerce sınav süreci başlatılacaktır. Bu işlemlerin ardından işçilerimiz çalıştıkları kurumda istihdam edileceklerdir.

Alt işveren işçilerimizin, çalıştıkları alt işveren şirketlerine herhangi bir evrak ya da feragat belgesi vermesi gerekmemektedir. Böyle bir uygulama KHK'da yer almamaktadır. 90 günlük sürecin sonunda, işçilerimizin kadroya geçişi sırasında, kendilerinden kadroya geçişe ilişkin açtıkları dava veya icra takibi varsa, bu dava veya takiplerden feragat ettiklerine ilişkin bir belge ve sulh sözleşmesi, çalıştıkları idarelerce talep edilecektir.

İşçilerimiz, kamuda istihdam edildikleri için, kadroya geçişleri nedeniyle çalıştıkları İDARE İLE sulh sözleşmesi yapacaklardır. Bu sözleşme, işçilerimiz açısından herhangi bir hak kaybına sebep olmayacaktır.

Sulh sözleşmeleri idare ile yapılacak olup, bu durum alt işveren şirketlerine karşı işçinin haklarından vazgeçmesi anlamına gelmemektedir. Alt işveren şirketleri sulhe taraf olmayıp, bundan yararlanamazlar.

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KIDEM TAZMİNATI VE İZİN SÜRELERİ

Alt işveren işçilerimizin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacaktır. İşçilerimizin bu hakları da korunmaktadır. Bu prosedür, çalışanların kamuda kadroya geçişlerinde geçmişte de işletilmiş genel bir uygulama olup, yeni bir düzenleme değildir.”

HANGİ KURUMLARDAKİ TAŞERON İŞÇİLER KADROYA GİRECEK?

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde 4 Aralık itibariyle alt işveren işçisi olarak çalışanların istihdamına ilişkin konular, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK ile düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlemeye ilişkin detaylar paylaşıldı. Bu kapsamda 696 sayılı KHK ile genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlar şöyle:

“Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler;

TBMM

Cumhurbaşkanlığı

Başbakanlık

Anayasa Mahkemesi

Yargıtay

Danıştay

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu

Sayıştay

Bakanlıklar (21 adet)

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Jandarma Genel Komutanlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Diyanet İşleri Başkanlığı

Hazine Müsteşarlığı

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

Devlet Personel Başkanlığı

Türkiye İstatistik Kurumu

AFAD

Gelir İdaresi Başkanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler;

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

Üniversiteler (114 adet)

ÖSYM

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Savunma Sanayi Müsteşarlığı

Atatürk Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu

Atatürk Araştırma Merkezi

Türk Dil Kurumu

Türk Tarih Kurumu

TODAİE

TÜBİTAK

Türkiye Bilimler Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

Karayolları Genel Müdürlüğü

Spor Genel Müdürlüğü

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Türk Akreditasyon Kurumu

Türk Standartları Enstitüsü

Türk Patent ve Marka Kurumu

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

KOSGEB

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

GAP Bölge Kalkınma İdaresi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Kamu Denetçiliği Kurumu

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Su Enstitüsü

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

Helal Akreditasyon Kurumu

Denetleyici ve Düzenleyici Kurumlar;

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Sermaye Piyasası Kurulu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Kamu İhale Kurumu

Rekabet Kurumu

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Sosyal Güvenlik Kurumları;

Sosyal Güvenlik Kurumu

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

KHK Ekinde Listesi Bulunan Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar;

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

Kalkınma Ajansları

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları

Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı

Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri

Kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı”

BAŞVURULAR SONRASI TAŞERONA KADRO NE ZAMAN?

Taşeron işçisinin iple çektiği tarih Nisan 2018 olacak. Şartları taşıyanların yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınavda başarılı olanların kadroya alınması işlemleri 2 Nisan 2018 tarihine kadar sonuçlandırılacak.

TAŞERON İŞLEMLERİ 3 AYDA YETİŞECEK Mİ?

Taşeron sorununun çözümüne yönelik çalışmaların başlamasıyla birlikte, hizmet sektöründe sayıları yaklaşık 17 bini bulan işverenler bir platform altında toplanarak, çözüm önerilerini bir rapor halinde başbakan ve birçok bakana sundular. Öte yanan platform temsilcileri yaptıkları açıklamada, yasal düzenleme yapıldıktan sonra 3 ay içinde taşeron işçilerin kadroya geçirileceği yönündeki açıklamaları hatırlatarak, teknik olarak bunun mümkün olmadığını öne sürdüler. Kaynaklar, özellikle FETÖ kaynaklı çok sayıda soruşturmanın halen sürdüğünü belirterek, bu kadar yoğun bir ortamda 1 milyon kişinin güvenlik soruşturmasının 3 ay gibi kısa sürede bitirilemeyeceğini kaydettiler.

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SGK KAYDI DİKKATE ALINACAK

Kadro hakkından, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla çalışan taşeron işçileri yararlanacak. Bunun tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) verilen işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınacak. 4 Aralık’ta çalışıyor olduğu halde daha sonra işten ayrılış bildirgesi verilen taşeron işçiler de kadroya alınacak.

ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANI KAPSAM DIŞINDA KALDI

Kadro hakkından, hizmet alımı bedelinin yüzde 70’i ve üzeri personel harcamalarından oluşan işlerde çalışan taşeron işçiler yararlanacak. Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar ‘personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı’ olarak kabul edilmeyecek ve buralarda çalışan kadroya alınmayacak.