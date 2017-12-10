Taşeron işçiye kötü haber! Herkes sevinirken…

Mevcut maaşları ve birikmiş kıdemleriyle birlikte çalıştıkları kamu kurumlarında kadroya alınacak taşeron işçiler 1 Ocak 2019 yılına kadar sendika zammı alamayabilirler...

Taşeron işçilerin kamuda kadroya geçişten sonra, yetkili sendika olan Türk-İş'in imzaladığı 2017- 2018 dönemine ait toplu sözleşme zamlarından yararlanamayacakları belirtiliyor. Bu işçilerin sendikanın ancak 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere imzalayacağı yeni toplu sözleşme zammından faydalanabilecekleri ifade edildi. Türk-İş ile kamu işveren sendikası arasında imzalan toplu sözleşmeye göre kamu işçileri 2018 yılının ilk 6 ayında yüzde 3.5 ve ikinci 6 ayında da yine yüzde 3.5 olmak üzere toplam yüzde 7.1 zam alacaklar, zammın enflasyonun altında kalması durumunda ayrıca her 6 ayda bir enflasyon farkı ödenecek.

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Uygulamada değişikliğe gidilmemesi halinde, maaşları asgari ücret düzeyinde olan taşeron işçiler, asgari ücretin altında çalıştırılamayacakları için asgari ücrete yapılacak zam kadar yeni yılda zam alacaklar. Ancak maaşları zamlı yeni asgari ücretin üzerinde olanların 2018'i zamsız geçirmek zorunda kalacakları belirtiliyor. Ancak bu işçilere 26 artı 26 gün olmak üzere yılın tamamında toplam 52 günlük kıdem ödemesi yapılacak.

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DAVALAR BAŞLAR

Hükümet kadroya aldığı taşeron işçilerine 2019'a kadar kamu toplu sözleşme hükümlerinden yararlandırmama yönünde çalışma yürütürken, böyle bir uygulamanın davalarla karşılaşacağı uyarısı yapıldı. Taşeron işçilerin kamuda kadroya girdikleri tarihten itibaren kamu işçisi sayılacağı, dolayısıyla kamu işçisi sıfatıyla zamlar hariç de olsa toplu sözleşmeyle imza edilmiş tüm sosyal haklarından yararlanmaya hak kazanacağı belirtildi.

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AYDA 260 LİRA ARTI 90 TL ÖDEME

Türk-İş ile hükümet arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi çerçeve anlaşmasına göre, kamu işçilerine her ay 260 lira sosyal yardım parası ödenmesi gerekiyor. Bu tutar çocuk, yakacak, bayram ödemesi gibi birçok sosyal yardımı birden kapsıyor. Ayrıca maaşı 3 bin liranın altında kalan tüm kamu işçilerine her ay 90 lira iyileştirme ödemesi yapılacak. Kamu işçilerine ayrıca mayıs ayında bir defaya mahsus olmak üzere 750 lira ek ödeme yapılacak ve yemek yardımı zamlar oranında artırılacak. Taşeron işçilerinin kadroya geçtikten sonra tüm bu sosyal ödemelerden yararlanması gerektiği belirtiliyor.