Taşerona kadro hangi işçileri kapsıyor? İşte kadro alacak kurumların listesi ve taşeronda son durum…

Taşerona kadro kimleri kapsıyor sorusunun yanıtı bir çok farklı kurumda çalışan taşeron işçiler tarafından araştırılıyor. Düzenlemenin kapsadığı kurumlar belli oldu. Kadroya geçiş için başvuru yapması gereken taşeron işçilerin hangi tarih aralığında başvuru yapacağı da son dakika haberi ile duyuruldu. İşte son durum ve kadro alacak kurumların listesi...

Sabah saatlerinde Başbakan Yıldırım taşeron işçilerin kadro düznelemesi ile ilgii son dakika açıklaması yaptı. Binalı yıldırım yaptığı açıklamada taşeron konusuna da değindi. “Taşerondan kadroya geçen kardeşlerimizin hangi sendikaya üye olacağı kendi karar vereceği iştir. Hiçbir şekilde yönlendirme olmaz” dedi. Yüzbinlerce işçi 2 Ocak 2018'den başlamak üzere 10 gün içinde ilgili kuruma başvuruda bulunmak için gün sayıyor. Peki hangi kurumlardaki taşeron işçiler kadroya alınacak?

HANGİ KURUMLARDAKİ TAŞERON İŞÇİLER KADROYA GİRECEK?

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde 4 Aralık itibariyle alt işveren işçisi olarak çalışanların istihdamına ilişkin konular, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK ile düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlemeye ilişkin detaylar paylaşıldı. Bu kapsamda 696 sayılı KHK ile genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlar şöyle:

“Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler;

TBMM

Cumhurbaşkanlığı

Başbakanlık

Anayasa Mahkemesi

Yargıtay

Danıştay

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu

Sayıştay

Bakanlıklar (21 adet)

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

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Jandarma Genel Komutanlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Diyanet İşleri Başkanlığı

Hazine Müsteşarlığı

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

Devlet Personel Başkanlığı

Türkiye İstatistik Kurumu

AFAD

Gelir İdaresi Başkanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler;

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

Üniversiteler (114 adet)

ÖSYM

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Savunma Sanayi Müsteşarlığı

Atatürk Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu

Atatürk Araştırma Merkezi

Türk Dil Kurumu

Türk Tarih Kurumu

TODAİE

TÜBİTAK

Türkiye Bilimler Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

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Karayolları Genel Müdürlüğü

Spor Genel Müdürlüğü

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Türk Akreditasyon Kurumu

Türk Standartları Enstitüsü

Türk Patent ve Marka Kurumu

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

KOSGEB

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

GAP Bölge Kalkınma İdaresi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Kamu Denetçiliği Kurumu

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Su Enstitüsü

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

Helal Akreditasyon Kurumu

Denetleyici ve Düzenleyici Kurumlar;

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Sermaye Piyasası Kurulu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Kamu İhale Kurumu

Rekabet Kurumu

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Sosyal Güvenlik Kurumları;

Sosyal Güvenlik Kurumu

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

KHK Ekinde Listesi Bulunan Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar;

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

Kalkınma Ajansları

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları

Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı

Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri

Kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı”

BAŞVURULAR SONRASI TAŞERONA KADRO NE ZAMAN?

Taşeron işçisinin iple çektiği tarih Nisan 2018 olacak. Şartları taşıyanların yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınavda başarılı olanların kadroya alınması işlemleri 2 Nisan 2018 tarihine kadar sonuçlandırılacak.

TAŞERON İŞLEMLERİ 3 AYDA YETİŞECEK Mİ?

Taşeron sorununun çözümüne yönelik çalışmaların başlamasıyla birlikte, hizmet sektöründe sayıları yaklaşık 17 bini bulan işverenler bir platform altında toplanarak, çözüm önerilerini bir rapor halinde başbakan ve birçok bakana sundular. Öte yanan platform temsilcileri yaptıkları açıklamada, yasal düzenleme yapıldıktan sonra 3 ay içinde taşeron işçilerin kadroya geçirileceği yönündeki açıklamaları hatırlatarak, teknik olarak bunun mümkün olmadığını öne sürdüler. Kaynaklar, özellikle FETÖ kaynaklı çok sayıda soruşturmanın halen sürdüğünü belirterek, bu kadar yoğun bir ortamda 1 milyon kişinin güvenlik soruşturmasının 3 ay gibi kısa sürede bitirilemeyeceğini kaydettiler.