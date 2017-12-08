Taşeronda son durum! Taşerona düzenlemesi 2017’ye yetişecek mi?

Yaklaşık 900 bin taşeron işçinin kadroya alınacağı açıklamasını yapan hükümet uygulamanın yasal zemine oturtulması için çalışmalarını sürdürüyor. Taşeron işçilerin kadro düzenlemesinde neler var, bütün taşeron işçiler yeni düzenlemeye dahil mi, kadroya geçebilmek için hangi şartları sağlamak gerekiyor? Taşeron işçiler sınava girecek mi, maaşlar artacak mı? İşte taşeron işçilerin kadrosu ile ilgili merak edilenler...

Hükümet taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Taşeronda son durum ne? Çalışma Bakanı Sarıeroğlu’nun açıkladığı taşeron düzenlemesi neleri değiştirecek? Taşeron işçiler sınava girecek mi, maaşlar artacak mı, hangi işçiler bu düzenlemeye dahil edilecek? Taşeronda son durum ile ilgili ayrıntılı bilgi haberimizde…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, “Merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarındaki 450 bin taşeron kardeşimize tam kadro veriyoruz. Şartsız, ne sözleşmeli ne geçici ne önünde tekrar ek sözleşme ne ÖSP tamamı tam kadro almış durumda” dedi.

450 BİN TAŞERON İŞÇİYE TAM KADRO

Bakan Sarıeroğlu, geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Sarıeroğlu, taşeron ile ilgili çalışma hakkında, “Merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarındaki 450 bin taşeron kardeşimize tam kadro veriyoruz. Şartsız, ne sözleşmeli ne geçici ne önünde tekrar ek sözleşme ne ÖSP tamamı tam kadro almış durumda. Belediye ve İl Özel İdarelerinde çalışan taşeron kardeşlerimiz içinde, aradan taşeron firmaları kaldırıyoruz ve belediyelerin iştiraklerinde, iktisadi teşekküllerinde istihdamlarını sağlıyoruz. İştiraklerin daimi işçi statüsünde olacaklar. 4C statüsündeki kardeşlerimizin talebi de 4B statüsüne geçmekti. Onları 4B statüsüne geçiriyoruz. Mevsimlik geçici işçilerimiz var. Onların da yıllardır talepleri vardı. 5 ay 29 gün çalışıyorlardı. Onların çalışma sürelerini en fazla limit olan 4 aya kadar uzatma imkanı getirdik. Toplamda 900 bin işçilerimizi ilgilendiren gerçekten önemli bir çalışma” değerlendirmesini yaptı.

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TAŞERON DÜZENLEMESİ NE ZAMAN MECLİS’E GELECEK?

Çalışmanın Meclis’e ne zaman geleceğine ilişkin soruya Bakan Sarıeroğlu, “En kısa zamanda yasal zemine kavuşturacağız. 2018 Ocak ayı yetiştirmek için çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok geniş kapsamlı yapma imkanı bizlere kavuşma vesilesi oldu. Başbakanımız tüm çalışmalarda koordinasyon anlamında bizlerle birlikteydi. Maliye Bakanlığımız, iki bakanlığın bürokratları uzun süredir gece gündüz çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımızın sendikal örgütlülüğünü koruyacağız. Çalışma barışı, huzuru anlamında bir sıkıntı çıkmaması açısından süreci sendikal örgütlülükle, sözleşmelerle sürdürmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu şunları kaydetti:

“Bütçe görüşmelerinden sonra Genel Kurul’da görüşeceğiz, hemen uygulamaya geçeceğiz. Bizim planımızda inşallah uygulamaya geçtikten üç ay içinde geçişleri tamamlamak. Büyük bir iş, kapsamlı bir iş. Aracı, alt işveren şirketler var. Onların sözleşmeleri fesh edeceğiz. Onlarla ilgili düzenlememiz olacak.”

TAŞERONUN KADROYA GEÇİŞİNDE 4 AŞAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Habertürk TV'de yayınlanan “Manşet” programına katıldı. Sarıeroğlu, taşeron işçilerle ilgili düzenlemedeki son durumu anlattı.

Ben kendi ekibime de teşekkür etmek istiyorum. 900 bin kişiyi kapsıyor. 4 aşamalı olarak anlatabiliriz yapacağımız çalışmaları. Yasal düzenlememizi de en kısa zamanda düzenleyeceğiz. Meclis yemininde yasal mevzuatımızı ortaya koyacağız. Merkezi yönetim kapsamındaki genel bütçe ile düzenlenen tüm taşerondaki işçi kardeşlerimizi, hiçbir şart olmadan 657 sayılı devlet memurları kanunumuzun 4D şeklindeki kadrolu işçi statüsüne geçişlerini en kısa sürede gerçekleştireceğiz.

Diğer taraftan belediye ve il özel idarelerimizde çalışan kardeşlerimiz var. Onların da istihdamlarını sağlayacağız.Geçici mevsimlik işçilerimiz de üçüncü aşamada. Onlar için büyük bir müjde şeklindeydi. 5 ay 29 gün çalışıyor bu işçilerimiz. Şeker fabrikalarında, ÇAYKUR'da, ormanlarda, yangın ile ilgili faaliyetlerle çalışanlar vardı. 4 ay daha çalışma sürelerini getirdik.

En son aşamamızda da kamu görevlileri toplu sözleşme sürelerinde çok gündem maddemizdi. Kasım ayının son haftasında kurul yaptık. İstişare etmiştik. 4C'de çalışanlar toplam 24 bin kişilik grubumuzun talepleri 4B'ye geçmekti. İstihdamları sağlanacak.

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EMEKLİ OLANLARA KADRO YOK

Özel statülü mü olacaklar? Ayrı bir kanunla mı düzenlenecek? Belli bir yaş kriteri olacak mı? Bunların hiçbirini koymadık.

Mevcutta çalışan herkes gerekli şartlarda istihdamları sağlanacak. Yaş, eğitim kriteri yok. Emekli maaşı alanların kadroya geçme şansı yok. Emekli maaşı alıp taşeronda çalışanlar sadece alınamıyor. Emekliliklerine 1 yıl dahi kalsa kadroya geçişleri sağlanacak.

Askerde ve doğum izninde olan, değişiklik öncesi sözleşmesi feshedilenler için hassasiyet gösterdim.

Düzenlememizi yaparken bunu vurgulayan bir düzenleme gerçekleştirdik. Doğum iznine ayrılmıştır, raporlu, askerde olanlar ile ilgili de kapsamımız içindeler. Dönüş sonrası kadrolu çalışmalarını sürdürecekler.

TAŞERONA 52 GÜNLÜK HEDİYE

Kamuya bağlı kurulan taşeron çalışanların özlük ve çalışma hakları da tam kadrolu işçi olan bu grubumuz kamuda 450 bin kişiyi kadroya geçiriyoruz. Önemli bir iş yapıyoruz. Bu anlamda devri yapılacağı zaman çalışma barışı için bir sıkıntı yaşamak istemiyoruz. Her alanda çalışıyorlar. Vatandaşa sunulan hizmette herhangi bir aksama yaşanmasın arzumuz oldu. Herkesin mevcut şartları ile geçiriyoruz. Aynı maaş ile geçiriyoruz ama 52 günlük bir hediyemiz olacak. 52 günlük ek bir gelir seviyesi olacak.

En son çalıştıkları kıdemleri esas alarak geçişleri sağlayacağız ve tüm haklar korunacak. Başbakanımızın görüşü doğrultusunda bu görüşü ilerleteceğiz. Muhalefetin de desteğini bekliyoruz. Belediye şirketlerinde 99 bin kişi çalışıyor. Bu anlamda inşallah tüm meclis çatısı altındaki partiler ile mesaimizi harcarız diye umut ediyorum.

Geçişleri en kısa sürede yaparsak bizim için olumlu olacak diye inanıyoruz. Bu yüzden başvurularını alacağız. Çok hızlı bir biçimde beyanları alacağız. Dava açmışlar ise Karayollarındaki bir örneği var. Feragat söz konusu olması gerekecek.

Temiz bir sayfa açıyoruz hep birlikte. Herkes ile ilgili güvenlik soruşturması var. Bunu yapmak durumundayız. Bu bir zorunluluk. Yine şuanda kamuda işçi olarak çalışmak isteyen herkes bir sınava giriyor. Biz bunun eleme esaslı olmayacağını özellikle vurgulamak istiyorum.

Samimiyetle bir çalışma ortaya koyduk. 450 bin dedik artık, eleme söz konusu değil. Yıllardır talep ettiler zaten çalışıyorlardı. Yıllardır birlikte hizmet yaptığımız kişiler. Sağlık Bakanlığı kendisi organize edecek. Bizim kontrolümüzde olacak tabii. Ne olursa olsun yapılan iş belli. Herkesin alanı belli, o alanları ile ilgili olarak prosodür bir şey. Bu sınavlar olacak. Yapmamız gereken bir şeyi yapmış olacağız. Bir tereddüt olmasın.

ALO 170 HATTI

Az önce arkadaşlarımızla toplantı yaptık. Sorular geliyorlar, ben bunları açıklamak istiyorum. Kafalardaki sorunları Alo 170 hattından bir birim oluşturduk. Soruları oraya iletebilirler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sayfasında bir link oluşturduk. Bu sorulardaki kafa karışıklığı gidermeyi düşünüyoruz.

Şimdi SGK istihdam verileri ile ilgili değişik bir ortam ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir yıldır bir milli istihdam seferliğimiz var. Çok başarılı sonuca ulaşmış durumda. Bu bağlamda verileri veriyoruz. Sürekli sorular soruluyor. Haksız bir ithamla karşı karşıyayız. Yaklaşık 2 yıldır bizim istatistiklerimizi açıkladığımız yer aynı şekilde duruyor. Eylül ayı verilerimizde bir değişiklik olmadan yer alıyor.

Bakanlık olarak işçinin, esnafın, emeklinin herkesi koruyan bir bakanlık. Asgari Ücret Tespit Komisyonu da 3 taraflı çalışıyor. Üçlü yapıda çalışan komisyonda herkesin adım atması esastır. Birlikte 1 ay boyunca çalışacağız. İşçi ve işverenlerimizden fedakarlık istedik. İşçilerimizden fedakarlık bekliyormuşuz gibi oldu.

Atılması gereken adımları attık. Politikalarımızı oluşturduk. Sözler çarpıtıldı. İnşallah bir müjde vereceğiz. Çalışanlarımızın hakkını hukukunu korumak bizim boynumuzun borcu. Ezilmemelerini sağlamamız lazım. İnşallah tüm kesimler açısından hayırlı uğurlu bir sonuç olur. Ben bu niyetlerle bakıyorum çalışmalarımıza.

CUMHURBAŞKANI: ÇALIŞTIKLARI YERDE İSTİHDAM EDİLECEKLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaklaşık 900 bin çalışanımızı ilgilendiren taşeron işçilerimizi ile ilgili düzenlemeye değinmek istiyorum.850 bin işçimiz çalıştıkları yerlerde istihdam edilecek. Mevsimlik işçilerimizin çalışma süreleri ise 9 ay 29 güne kadar çıkacak. Yine kamuda 4C statüsünde çalışan kardeşlerimiz de 4B kadrosuna alınıyor. Böylece kamuoyumuzda uzun zamandır tartışılan bu meseleyi çözmüş oluyoruz. Bu arada komisyonlar, taşeronlar ortadan kalkıyor. Belediyelerde de iktisadi teşekküllerinin görevlisi olarak devam ediyor.” demişti.

“TAŞERON MÜCADELEMİZ BAŞARIYA ULAŞTI”

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, düzenlediği eğitim seminerinde yaptığı konuşmada, “Taşeron mücadelemiz başarıya ulaştı” dedi.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde yapılan eğitim seminerine Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Genel Başkan Danışmanı Yahya Düzenli, Konya Şube Başkanı Vacit Sır, Karaman Şube Başkanı Mehmet Bayrakçı ve üyeler katıldı. Seminerin açılışında söz alan bazı üyeler, Genel Başkan Mahmut Arslan'a taşeron konusunda verdiği mücadeleden dolayı teşekkürlerini iletti. Eğitim seminerinde konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşeron mücadelelerinde başarıya ulaştıklarını kaydetti. Yaşanan süreci anlatan Arslan, “Son birkaç gündür yaşadığım gelişmeler, gerek çalışma hayatı gerekse taşeronlukla ilgili gelişmeler hepimizi sevinçle karşılaştırdı. Bu sevinci bize yaşatan başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Çalışma Bakanımıza teşekkür ediyorum. Zor bir süreçti. Ama bu süreç sonuçlandı” ifadelerini kullandı.

“FİRMALAR MAĞDURİYET YAŞAMAMALI”

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Taşeron yasasında işçilere kadro verilmesi sevindirici fakat, firmaların da mağduriyet yaşamaması gerekir” dedi.

İş insanları, bu adımın olumlu olduğunu belirterek çalışanların işten çıkarılma kaygısı yaşamadan hayatlarına devam etmesinin önemine değindi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, taşeron yasasının bir an önce geçmesini beklediklerini söyledi. Sayar, “Fakat, aracı şirketlerde çalışanların kamu bünyesine alınması süreci ile sektör temsilcilerinin verdikleri bilgilere göre 20 bin civarında şirket, bu şirketlerin sahipleri, ortakları, ofis çalışanları, aileleri; yılların birikimi olan makine ekipmanları, kredi planlamaları gibi bir çok boyutu ile etkilenme söz konusu olacaktır. Taşeron yasasında yapılacak düzenlemede çalışmanın bu boyutu gözden kaçırılmamalıdır. Firmalara kolaylıklar, destekler sağlanarak mağduriyet yaşanmamasına dikkat edilmelidir. Konu ile ilgili sektör temsilcisi sivil toplum kuruluşu Diyarbakır Temizlik ve Sosyal İşverenler Derneği ile görüşerek taleplerini içeren raporu ilgili bakanlıklara iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bildirdik” diye konuştu.

“TAŞERONA YÖNELİK KADRO DÜZENLEMESİ SEVİNDİRİCİ”

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, kamudaki taşeron işçilerine yönelik kadro düzenlemesinin sevindirici bir karar olduğunu belirterek, “Çalışma hayatı açısından büyük bir sorun haline dönüşen taşeron konusu Cumhurbaşkanımızın müjdesi ile olumlu bir noktaya evirilmiştir” dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'da bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, gerçekleştirdiği gezi programı kapsamında Altınordu Belediyesini ziyaret ederek Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ın konuğu oldu. Gerçekleşen ziyarette Genel Başkan Yalçın'a, Memur-Sen Ordu İl Başkanı İsmail Çelenk ve konfederasyona bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri eşlik etti.

Altınordu Belediyesi ziyaretinde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan taşeron düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Taşeron sorununda sevindirici mesajların verildiğini aktaran Başkan Yalçın, “Memur-Sen olarak Ordu’daki üyelerimizle bir aradayız. Bu gezi kapsamında temsilciliklerimizde üyelerimizle teşkilat bulaşması gerçekleştireceğiz. Bugün bizim için önemli, Türkiye'de taşeronların kadroya alınması gibi bir güzelliği yaşıyoruz. Çalışma hayatı açısından büyük bir sorun haline dönüşen taşeron konusu Cumhurbaşkanımızın müjdesi ile olumlu bir noktaya evirilmiştir. Aynı zamanda kamu görevlileri sendikacılığı olarak 4/C'liler bizim sorumluluk alanımız içerisinde bulunan ve üçüncü dönem toplu sözleşmede karar altına aldığımız bir konuydu, Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında da bu çalışanların 4/B kadrosuna alınacağını kamuoyuna duyurmuş oldu. Bu durum da son derece sevindiricidir” diye konuştu.

Habertürk Gazetesi'nden Esra Nehir'in haberine göre, Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kösereisoğlu, “Sadece özel güvenlik sektöründe, en az 300 şirketin kapanma ihtimali var. Kamuya temizlik hizmeti veren diğer hizmet alanlarındaki şirketler de olumsuz etkilenecek” dedi.

TAŞERON TAMAMEN SON BULMAYACAK

Kamuda taşeronun tamamen sona ermeyeceğini öne süren Kösereisoğlu, “Özel güvenlik şirketlerinde istihdam edilen personelin bir dizi yeterlilik şartı var. Belirli periyotlar ile yeterlilik sınavlarına tabi oluyorlar. Kamuya geçtiklerinde yeterlilik şartlarını yitirdiklerinde ne olacak? Herhalde sokağa atmayacaklar. Kamu, memur istihdam ettiği gibi, oluşan açığı kapatmak için güvenlik görevlisi istihdam etmek zorunda kalacak.” ifadelerini kullandı.