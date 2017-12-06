Taşerona kadroda flaş detay! 4A, 4B, 4C nedir?

Taşeronun kadro beklentisine sonunda hükümetten yanıt geldi. Detaylar tam olarak belli olmadığı için hem sendikalar hem de işçiler için tedirginlik devam ediyor. Çalışma Bakanı'nın açıklamasına göre; yeni taşeron düzenlemesiyle birlikte belediye taşeronları kadroya alınıyor. Ayrıca ayrım yapmadan herkes mevcut haklarıyla yeni sisteme geçecek. Peki kadro düzenlemesinden kimler nasıl faydalanacak? 4c nedir? 4b nedir? 4a nedir? İşte kadrolar hakkında detaylar.

Taşerona kadro ile ilgili ilk net açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşeron için hazırlanan düzenleme ile ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, taşeron açıklamasında 4C statüsünde çalışanların 4B kadrosuna alınacağını ifade etti. Peki 4B kimleri kapsıyor? 4A, 4B, 4C’nin anlamı ne?



CUMHURBAŞKANI: ÇALIŞTIKLARI YERDE İSTİHDAM EDİLECEKLER

Erdoğan, “Yaklaşık 900 bin çalışanımızı ilgilendiren taşeron işçilerimizi ile ilgili düzenlemeye değinmek istiyorum.850 bin işçimiz çalıştıkları yerlerde istihdam edilecek. Mevsimlik işçilerimizin çalışma süreleri ise 9 ay 29 güne kadar çıkacak. Yine kamuda 4C statüsünde çalışan kardeşlerimiz de 4B kadrosuna alınıyor. Böylece kamuoyumuzda uzun zamandır tartışılan bu meseleyi çözmüş oluyoruz. Bu arada komisyonlar, taşeronlar ortadan kalkıyor. Belediyelerde de iktisadi teşekküllerinin görevlisi olarak devam ediyor.” dedi.

TAŞERON DÜZENLEMESİNDE ÖNEMLİ AYRINTI

Sosyal güvenlik ve vergi konularında uzman olan Ozan Bingöl yeni taşeron düzenlemesini sozcu.com.tr’den Can Mumay’a değerlendi. Bingöl İl Özel İdareleri’nde çalışan 4/D’li işçilerin zamanında norm fazlası diyerek farklı kurumlara dağıtıldığını anımsatarak, “4/C’liler şimdi 4/B’li olacakmış neden bu insanlar farklı kurumlara gönderildi o zaman” diye konuştu.

SENDİKA DEĞİŞİR Mİ?

Taşeron işçilerinin kadrolu belediye işçisi olmasıyla birlikte asgari ücret pazarlığında en etkin sendika olan Türk-İş yerine Hak-İş’in gelebileceğine işaret eden Bingöl, “Geçici iş sözleşmelerinde sendika olmaz. Ama artık taşeron işçiler toplu sözleşme süreçlerine dahil olacak. Hak-İş’i seçmeleri dahilinde asgari ücret pazarlığında Türk-İş Hakkını kaybedip Hak-İş söz sahibi olabilir” diye konuştu.

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BAKAN SARIEROĞLU AYRINTILARI TWİTTER’DAN PAYLAŞTI

Jülide Sarıeroğlu yaptığı açıklamada belediyede çalışan taşeron işçilerin de kadroya geçeceğini duyurdu.

Merkezi yönetimde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarında alt işveren işçisi olarak çalışan TÜM kardeşlerimizi, sürekli işçi kadrosuna alıyoruz. #TaşeronaMüjde — Jülide Sarıeroğlu (@jsarieroglu) 5 Aralık 2017

Merkezi yönetimde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarında alt işveren işçisi olarak çalışan TÜM kardeşlerimizi, sürekli işçi kadrosuna alıyoruz. #TaşeronaMüjde — Jülide Sarıeroğlu (@jsarieroglu) 5 Aralık 2017

Özel sözleşmeli, geçici, bir yıllık, üç yıllık değil, sürekli işçi kadrosuna geçiriyoruz. Yaş sınırı, eğitim şartı, asıl iş, yardımcı iş ayrımı olmayacak. Bugün, bu sabah itibariyle, kamuda çalışan taşeron işçi kardeşlerimiz bundan sonra KADROLU işçi olacak. #TaşeronaMüjde — Jülide Sarıeroğlu (@jsarieroglu) 5 Aralık 2017

Belediye ve İl Özel İdarelerinde, taşeron olarak çalışan kardeşlerimiz için de yeni bir düzenleme yaptık, bu kardeşlerimiz, il özel idarelerin ve belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecekler. #TaşeronaMüjde — Jülide Sarıeroğlu (@jsarieroglu) 5 Aralık 2017

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4A, 4B, 4C NEDİR?



* 4A Eski sistemde SSK’ya prim ödeyenler, yani herhangi bir iş yerinde sözleşmeli işçi olarak çalışanlardır. 4/a kavramı 5510 sayılı yeni yasa ile sgk kapsamında yani yeni yapıda SGK kapsamında olanlara 4 A’lı denmektedir.

* 4B Eski sistemde Bağkur’a prim ödeyenler, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar; 4(b) BAĞ-KUR sigortalısı sayılmaktadır

Kendi adına bağımsız olarak çalışan esnaf, sanatkar, tüccar, serbest meslek erbabı kişiler bundan sonra kendilerine “Bağ-Kur’luyum” demek yerine, “4B’liyim” diyecekler.

* 4C Eski sistemde Emekli Sandığı’na bağlı, devlet memurlarıdır. Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdi