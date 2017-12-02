Taşerona yeni formül yolda! Taşeronda son durum ne?

Taşeron işçilere ne zaman kadro verilecek sorusunun cevabı merakla bekleniyor. Taşeron işçilerin kadrosu ile ilgili son dakika haberler geliyor. Taşerona kadro ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'ndan açıklamalar ardı ardına geldi. İşte taşerona kadroda son gelişmeler....

Taşeron işçiler kadroya ne zaman geçecek? İşçilerin uzun zamandır beklediği sorunun cevabı son günlerde yeniden gündeme geldi. Taşerona kadro ile ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan “Taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor” demişti. Taşeronun kadro sorunu ile ilgili bir diğer açıklama Başbakan Yıldırım’dan geldi. Başbakan Binali Yıldırım, “Taşeron düzenlemesi bu hafta Meclise gelecek” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise taşerona ilişkin şöyle konuşmuştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TBMM’de görüşülen Plan Bütçe Komisyonu kapanışında taşeron düzenlemesine ilişkin açıklamasında, “10 gün içinde çalışmalarımızı tamamlamak istiyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

Basında “10 gün içinde çalışmanın Meclis'e gelmesi” yönünde bir ifadenin yer alması üzerine, bakanlık böyle bir durumun söz konusu olmadığını, taşeron konusundaki çalışmaların sene sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu.

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen toplu açılış töreninde bir vatandaşın “Taşeron ne olacak Sayın Cumhurbaşkanım” diye bağırması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu işte taşeron olmaz. Ama taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor” diye cevap verdi. Başbakan Binali Yıldırım ise, “Taşeron ile çalışanların sorununu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile hallediyoruz. 1 hafta içinde inşallah Meclise gönderiyoruz” dedi.

Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığının yoğun bir çalışma yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birlikte işi tatlıya bağladılar inşallah. Bu hafta içinde Meclise gitmesiyle bütçe müzakerelerinin de arkasından inşallah neticeye bağlanacaktır” açıklamasında bulundu.

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TAŞERONA ÖZEL STATÜ MÜ GELECEK?

Devlet kurumlarında çalışan yaklaşık 817 bin taşeron şirket personelinin kadroya alınmasıyla ilgili çalışmalarda sona gelindi. Yeni düzenlemeye göre; sözleşmeler 3 yıla çıkarılacak. Taşeron şirket elemanlarının yeni adı ‘kamu çalışanı' olacak. İşçiler, özel statülü sözleşmeli personel olarak 657 sayılı yasada 4E'li olarak kadroya geçecek. Düzenlemeyle ilgili torba yasa çalışmaları da hızlandı. Düzenlemeye göre; mevcutta bir yıl olan sözleşme süresi 3 yıla çıkarılacak. 3 yılın sonunda sözleşme yenilenecek. Sözleşme yenilenmesinde performans kriteri öncelikli olarak düşünülecek. Güvenlik ve arşiv taramaları mutlaka yapılacak. Güvenlik ve arşiv araştırması olumlu olmayan personel düzenlemeden yararlanamayacak.



TAŞERON İŞÇİLER İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA SON DURUM

Taşeron hakkında beklenen açıklama Bekir Bozdağ’dan geldi, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ taşeron işçilerin durumu hakkında detayları aktardı. Bakanlar Kurulu’nun ardından konuşan Başbakan Yardımıcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, taşeron işçilerin durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Taşeronla ilgili çalışmalar son noktaya geldi. Başbakanımızın başkanlığında ilgili bakan arkadaşlarımız uzun bir toplantı yaptılar. Daha sonra Başbakanımız bakanlarımıza bazı hususlarda ayrıca durulması talimatı verdi. Onlar da çalışmalarını sürdürüyorlar. Aralık sonu, Ocak ayı içinde taşeronla ilgili yasa Meclis’e gelecek ve sonuçlandırılacaktır.” ifadelerini kullandı.

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TAŞERON İŞÇİ NEDİR? TAŞERON NE DEMEKTİR?

Taşeron, Fransızca'daki “tacheron” kelimesinden gelmektedir. Bir taşeron genellikle bir projenin belirli bir görevini yerine getirmek amacıyla genel yükleyici tarafından tutulan firmaya denilmektedir. Örneğin bir inşaat işinde genellikle konutların elektrik donanımı, doğraması yada su tesisatı ayrı ayrı taşeronlara verilmektedir. Başka bir örnek daha verecek olursak günümüzde bazı askeri kurumlar yemek gibi organizasyonları dışarıdan bir firma ile anlaşarak yaparlar. İşte burada firmaya taşeron firma ve bu firmada çalışanlara da taşeron işçi denilir. Taşeron iş yapan firmalarda çalışanlara ise taşeron işçi denilmektedir. Taşeronlar, tali işveren, alt işveren, alt işletici, alt ısmarlanan gibi isimlerle de anılmaktadırlar.

Taşeron işçiler günümüzde artık bir çok iş ve birçok şirket tarafından yardımcı işlerde kullanılmaktadırlar. Taşeron işçilerin bu denli fazla tercih edilmesinin sebebi, asıl iş sahiplerinin yani şirketlerin yanında çalıştırdıkları işçilerin sigorta, sosyal imkanı vb. masraflarından kurtularak üzerindeki yükleri taşeron firmalara atmak istemelerindendir. Şirketler bu şekilde daha fazla kar gütme amacı taşımaktadırlar. Fakat henüz tam olarak tanımı yapılmamış, çalışma şartları iyileştirilmemiş hatta tam olarak oturtulamamış taşeron işçilerin hakları bu gibi durumlarda kenara atılarak haddinden fazla çalıştırılıp emeklerinin karşılığını tam olarak alamamaktadırlar.