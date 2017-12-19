Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinde son durum! Taşeron kadro için KHK çıkarılacak!

Taşeron işçilerin beklediği kadro ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği son dakika habere göre kamuda çalışan taşeron işçilere kadro KHK ile verilecek.

Taşeron kadro ile ilgili sıcak gelişmelerden biri de bugün yaşandı. TBMM’den gelen son habere göre kamuda çalışan taşeron işçilere kadronun KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile verilecek. Taşeron işçilerin art arda yapılan açıklamalar sonrasında kafası karışmış durumda. Hükümet tarafından organize edilen Alo 170 hattını arayarak taşeron kadro hakkında aklınıza takılan soruların yanıtına ulaşabilirsiniz…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taşeron düzenlemesiyle ilgili açıklamalarının ardından yüz binlerce çalışanın gözü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çevrilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu düzenleme hakkında yaptığı açıklamada 2018'e girmeden önce taşeron işini halledeceklerini söylemişti.

“AMASIZ FAKATSIZ DİREK KADROYA ALIYORUZ”

900 bin çalışanın taleplerini karşılayacaklarını ifade eden Sarıeroğlu, “450 bin çalışanımızın tamamını ‘amasız-fakatsız' direkt kadroya alıyoruz. Hiçbir şartımız da yok. Mevcutta emekçi kardeşlerimiz hangi işi yapıyorsa o işi yapmaya, aynı sendikalarda, sözleşmeye tabii olarak kadrolu işçi olarak devam edecekler. Kafalarında hiçbir soru işareti olmasın. İkinci düzenlememizi de mahalli idareler ve il özel idarelerle gerçekleştirdik. Belediye teşekküllerinde çalışan taşeron kardeşlerimizi, şirketi aradan çıkartıyoruz. İl özel idaredeki taşeronları da aradan çıkarıyoruz. Direkt daimi elemanı olarak kardeşlerimiz çalışmaya devam edecekler” demişti.

4C'LİLER, 4B'YE DAHİL EDİLECEK

Mevsimlik işçilerle ilgili de düzenleme yaptıklarını dile getiren Sarıeroğlu, “Buradaki talep çalışma sürelerinin uzatılmasıyla ilgili bize iletilmişti. 4 ay daha uzatılmasını ön görüyoruz. Bütün taşeron firmaları devreden çıkartıyoruz, tamamı Belediye İktisadi Teşekkülü işçisi elemanı olacaklar. Yine yeni bir düzenlemeyle 4C'li olarak TÜİK, Meclis ve YSK'da çalışanlarımızı 4B kadrosuna dahil edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

“HAKLARI TEMİN EDİLECEK”

Hak kayıpları konusuna da değinen Bakan Sarıeroğlu, “Biz şu anda taşeron şirketlerinden devir alacağız. Devir şeklinde, iş kanununda yer alan çalışma şekli bu. Kıdemleri, geçmişte kazandıkları kıdemleriyle birlikte bu devirleri gerçekleştireceğiz. Böyle yaptığımız için, yıllık izinleri ve hakları temin edilmiş olacak. Hangi sendikadaysalar devam etme imkanları var. Toplu sözleşmenin devamını istedik ki bir kargaşa, bu geçiş sürecinde önümüzdeki iki sene süresince yaşanmasını arzu etmiyoruz. Mevcut şartları koruyarak, ücret de buna dahil. Geçiş imkanı sağlamış olduk” şeklinde konuşmuştu.

“AYRIM GÖZETİLMEYECEK”

Çalışanlar arasında eğitim farkı gözetmeyeceklerini ifade eden Sarıeroğlu, “İlkokul mezunundan yüksek lisansa tamamını aynı şekilde geçişini sağladık. Biz ayrımsız, hiçbir sınırlama koymadan mevcutta neyse aynı şekilde… İşler aksamasın, süreç tamamen tamamlansın diyerek hep bakış açımız böyle oldu. Bu tarz talep gelirse olumlu bir cevap olmayacak. Çünkü 900 bin kişi olacak” demişti.