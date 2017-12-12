Taşeronda milat 4 aralık, 65 yaşa müjde!

Taşeron işçilerin kamuda kadroya alınmalarında milat 4 Aralık olarak belirlendi. SGK kayıtlarında 4 Aralık 2017 saat 17.00 itibariyle taşeron şirketinde çalışıyor görünen tüm işçiler bulundukları kurumda kadroya geçirilecek. 65 yaş sınırı da tasarıdan çıkarıldı. Emekli olamamış 65 yaş üstündeki işçiler emekliliğini hak edene kadar kamuda çalışmaya devam edecek. Taşeron sınavının herkesin kadroya geçebileceği şekilde çok basit yapılması da kararlaştırıldı.

Taşeronda çalışan işçilerin kamuya alınmalarında en son tarih 4 Aralık olarak belirlendi. 4 Aralık, Başbakan Binali Yıldırım’ın Kore’ye giderken havaalanında taşeron müjdesini verdiği tarih. Ertesi gün, yani 5 Aralık’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Meclis’teki AKP grubunda ayrıntıları açıklamıştı. Bu açıklamalardan sonra taşeron şirketinde işe girip kolay yoldan kamuya geçişi önlemek amacıyla yasanın yürürlük tarihine “yayımlandığı gün” yerine “4 Aralık” tarihi yazılacak. Dolayısıyla en son 4 Aralık’ta SGK kayıtlarında taşeron işçi görünen herkes kamuda kadroya alınacak.

İSTİSNASI DA VAR

Milat konusunda bazı istisnalar da uygulanacak. Başta şehir hastaneleri olmak üzere kamudan özele geçişlerle ilgili özel durumlar istisna kapsamına alınacak. Örneğin Yozgat Şehir hastanesinde çalışan taşeron işçilerde 4 Aralık şartı aranmayacak. Daha önce kamu hastanelerinde taşeron işçi olarak çalışanlar, Yozgat şehir hastenesi kurulup özel sektöre devredilince, toplu olarak şirketin taşeron elemanları olmuşlardı. Ancak 4 Aralık tarihinde kamunun taşeron işçisi görünmedikleri halde bu işçiler de kamuda çalışıyor sayılarak kamu işçisi yapılacak. Bu şekilde 30 bin taşeron işçisi olduğu belirlendi.

SGK KAYITLARI ESAS ALINACAK

Taşerona kadro çalışmasının başlaması üzerine çalışan taşeron işçilerin işten atılıp yerlerine torpilli işçilerin işe alındıkları eleştirileri de yapılmıştı. Bu sorunların önlenmesi için SGK kayıtlarının esas alınması benimsendi. SGK kayıtlarında bu şekilde işten çıkarılıp yerlerine yenilerinin alındığına ilişkin durumlara rastlanması halinde başvuru üzerine haksız bir sebeple mağdur edilenlerin de kadroya alınması sağlanabilecek. Ancak 4 Aralık öncesinde yoğun işe girişlerin olup olmadığı henüz bilinmiyor.

65 YAŞ SINIRI KALKTI

Normalde kamuda 65 yaşın üstünde kimse çalıştırılmıyor. Taşeron işçiler için de düzenlemeye böyle bir yasak konulmuştu. Ancak, gelen talepler üzerine 65 yaş sınırı, henüz emekli olmamış taşeron işçiler için kaldırıldı. Buna göre, emekliliğini henüz hak etmemiş, yeterli sigorta prim gününe ulaşamamış taşeron işçileri emeklililiğini hak edene kadar kamu işçisi olarak çalışmaya devam edebilecekler.

GÜVENLİK İŞÇİSİ ATILMAYACAK

Düzenlemeyle birlikte 130 bin civarında özel güvenlik personeli de kamuda kadroya geçecek. Güvenlik elemanları yasa gereği her 5 yılda bir eğitim, sağlık ve güvenlik sınavından geçiriliyor. Taşeron sisteminde, niteliğini kaybeden özel güvenlik elemanları bu işi yapamıyorlar, hatta işsiz kalıyorlardı. Ancak kamuya geçtikten sonra niteliğini kaybeden güvenlik elemanları işten çıkarılmayacak, aynı iş kolunda geri hizmette çalıştırılacaklar.

YÜZDE 4 ARTI 4 ZAM VAR

Taşeron işçiler eğer bir sendikaya üye isler önümüzdeki yıl yüzde 4 artı oranındaki yüksek hakem kurulu zammından yararlanacaklar. Sendika üyesi olmayan ancak sendikaya dayanışma aidatı ödeyen işçiler de bu zamlardan faydalanacaklar. Taşeron işçilere, kamuda toplu iş sözleşmesi imzalayan Türk-İş’in aldığı zamlar ise uygulanmayacak. Kamuda halen 100 bin kamu işçisi çalışıyor. Düzenlemeyle birlikte 450 bin yeni kamu işçisi kadroya girecek, toplam sayı 550 bine ulaşacak. Belediye şirketlerinde de 90 bin kişi çalışıyor. Belediye şirket kadrolarındaki işi saysı da 400 bin eklenerek 490 bine çıkacak. Belediye şirketi kapanmadığı sürece bu işçiler çalışmaya devam edecekler.