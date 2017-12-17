Taşeronda son durum! Bakan tarih verdi: Bir, iki gün içinde…

Taşeron işçilerin gözü kulağı hükümet tarafından hazırlanan yeni düzenlemede... Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçiler ne zaman kadroya alınacak sorusu için net tarih verdi. İşte Bakan Sarıeroğlu'nun açıklaması ve taşeron düzenleme hakkında ayrıntılar..

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jülide Sarıeroğlu “Çok yakın zamanda, bir iki gün içerisinde bütün detayları herkes, tüm kamuoyu öğrenmiş olacak.” dedi. Taşeron işçilerin kadroya alınması nasıl gerçekleşecek? Taşeron işçilerin sağlaması gereken şartlar neler? İşte taşeron düzenleme hakkında bilinmesi gerekenler…

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jülide Sarıeroğlu “Şu anda 100 bin kişi kamuda işçi olarak çalışıyor. Biz ilk verdiğimiz rakamla 450 bin kişiyi amasız, fakatsız kadroya alacağız dedik. 4,5 katına kadar, mevcuttaki çalışanları, taşeron kardeşimizi kadroya alıyoruz. Belediyelerimizdeki 400 bin kardeşlerimizi, belediye iştiraklerini gayet de iyi şartlarda istihdamlarını sağlayacağız. Geçici mevsimlik işçilerimizin çalışma süreleri beş ay yirmi dokuz gündü, gelen talep doğrultusunda onu da dört ay kadar daha uzattık. 4/C’li çalışan kardeşlerimize de benim kamu görevlileri toplu sözleşme sürecinde sözüm vardı. Allah’a çok şükür onu da gerçekleştirdik ve 4/C’deki kardeşlerimizin de 4/B’ye geçişlerini sağlayacağız. Şu anda 900 bin emekçimiz yapacağımız çalışmaların kapsamında” şeklinde konuştu.

TAŞERON DÜZENLEMEDE NELER YER ALIYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, “Merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarındaki 450 bin taşeron kardeşimize tam kadro veriyoruz. Şartsız, ne sözleşmeli ne geçici ne önünde tekrar ek sözleşme ne ÖSP tamamı tam kadro almış durumda” dedi.

450 BİN TAŞERON İŞÇİYE TAM KADRO

Bakan Sarıeroğlu, geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Sarıeroğlu, taşeron ile ilgili çalışma hakkında, “Merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarındaki 450 bin taşeron kardeşimize tam kadro veriyoruz. Şartsız, ne sözleşmeli ne geçici ne önünde tekrar ek sözleşme ne ÖSP tamamı tam kadro almış durumda. Belediye ve İl Özel İdarelerinde çalışan taşeron kardeşlerimiz içinde, aradan taşeron firmaları kaldırıyoruz ve belediyelerin iştiraklerinde, iktisadi teşekküllerinde istihdamlarını sağlıyoruz. İştiraklerin daimi işçi statüsünde olacaklar. 4C statüsündeki kardeşlerimizin talebi de 4B statüsüne geçmekti. Onları 4B statüsüne geçiriyoruz. Mevsimlik geçici işçilerimiz var. Onların da yıllardır talepleri vardı. 5 ay 29 gün çalışıyorlardı. Onların çalışma sürelerini en fazla limit olan 4 aya kadar uzatma imkanı getirdik. Toplamda 900 bin işçilerimizi ilgilendiren gerçekten önemli bir çalışma” değerlendirmesini yaptı.

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TAŞERON DÜZENLEMESİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Çalışmanın Meclis'e ne zaman geleceğine ilişkin soruya Bakan Sarıeroğlu, “En kısa zamanda yasal zemine kavuşturacağız. 2018 Ocak ayı yetiştirmek için çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok geniş kapsamlı yapma imkanı bizlere kavuşma vesilesi oldu. Başbakanımız tüm çalışmalarda koordinasyon anlamında bizlerle birlikteydi. Maliye Bakanlığımız, iki bakanlığın bürokratları uzun süredir gece gündüz çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımızın sendikal örgütlülüğünü koruyacağız. Çalışma barışı, huzuru anlamında bir sıkıntı çıkmaması açısından süreci sendikal örgütlülükle, sözleşmelerle sürdürmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu şunları kaydetti:

“Bütçe görüşmelerinden sonra Genel Kurul'da görüşeceğiz, hemen uygulamaya geçeceğiz. Bizim planımızda inşallah uygulamaya geçtikten üç ay içinde geçişleri tamamlamak. Büyük bir iş, kapsamlı bir iş. Aracı, alt işveren şirketler var. Onların sözleşmeleri fesh edeceğiz. Onlarla ilgili düzenlememiz olacak.”