Taşeronda son durum! Maaşlar artacak mı? Taşerona 52 günlük hediye!

Taşeron işçilerin uzun zamandır beklediği kadro ile ilgili ayrıntılar belli oldu. İlk taşeron açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Çalışma Bakanı Sarıeroğlu taşeron işçilerin kadrosuna ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu. Taşeron işçiler hangi statüye geçecek, maaşlar artacak mı, hangi haklara sahip olacaklar, düzenleme bütün taşeron işçileri kapsıyor mu, kadro için sınav yapılacak mı, işçiler soruşturmaya tabi tutulacak mı? Taşeron işçilerin kafalarındaki soru işaretlerinin çok fazla olması nedeniyle Alo 170 hattı kuruldu, işçiler sorularını buraya yöneltebilecek.

Uzun zamandır hükümetin gündeminde bulunan taşeron işçilerin kadrosuna ilişkin açıklamalar ardı ardına gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başlayan açıklama silsilesinden sonra bugün Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadrosunda son durumu anlattı. Taşeron işçilerin kafasındaki soru işaretlerinden ilki işçilerin hangi statü ile çalışmaya devam edecekleri… Taşeron işçilerin maaşı değişecek mi, herhangi bir sınava tabi tutulacaklar mı, düzenlemeye bütün işçiler dahil mi? İşte taşeronun son durumu hakkında bütün merak edilen soruların cevapları…

TAŞERON İŞÇİLER HANGİ STATÜYE GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı.

4 kademede sınıflandırabiliriz yaptığımız çalışmaları. Tam kadro alan kardeşlerimiz 450 bin kişilik, merkezi yönetim kapsamında genel bütçe ile düzenlediğimiz kamu kuruluşlarında çalışanlar. Denetleyici kurumlar var burada. Özel bütçeli meclis gibi kuruluşlar söz konusu. İş Kur gibi SGK gibi burada çalışan 450 bin kardeşimiz amasız fakatsız şartsız direkt 657 sayılı devlet memuru kanunu olan 4/D statüsü ile olacaklar. Daha önce de kadro verildiği zaman işçi şeklindeydi. Mevzuatı bilmemeye tartışmalar gerçekleşmişti. Hali hazırda işçi olarak çalışıyorlar. Farklı alanlarda çalışanlar olduğu için bizim bakış açımız işçi olaraktı. Daha önce hazırladığımız bir çalışma vardı.

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450 BİN KİŞİ ALINACAK

Çok fazla taşerona verilmiş olan iş var kimseyi kırmadan dışında tutmadan en iyi model bu olduğu için bu şekilde sonuca ulaştık.

450 bin kişiyi tam kadrolu olarak almış olacağız. Çok büyük bir rakam bu. Ben bazı rakamları da vermek istiyorum. Hali hazırda bu direkt kadroya aldığımız kardeşlerimizle ilgili olarak işçi 4/D sayısı 109 bin kişi. 109 bin işçimiz var kamuda biz 450 bin kişiyi kadroya alıyoruz. Yaptığımız işin büyüklüğünü anlatmak açısından bu rakamı vermeliyim.

Bu anlamda ben gerçekten hayırlı olmasını diliyorum. İkinci aşamada belediyelerde ve il özel idarelerde çalışan kardeşlerimizin durumu var. Buradaki kardeşleri belediye iktisadi teşekküllere alıyoruz. İl özel idarelerinde de böyle olacak.

TAŞERON İŞÇİLERİN EMEKLİLİK VE KIDEM TAZMİNATI NE OLACAK?

Çalışanlarımızın her şeyini düşündük. En ufak bir maduriyet olmasın diye. Bu imkanlar vardı. Yeni bir başlangıç yapıyorduk. Geçmiş dönemi sıfırlayıp bir başlangıç yapabilirdik. Burada çalışanlarımızın kazanmış oldukları kıdemleri son iş yerindeki kıdemlerini bir kenara koymadık. Bir çok hakları ileri düzeyde düzenlenme imkanına kavuşmuş olacak. En son çalıştıkları yerdeki kıdemlerine göre uygulayacağız. Maaşları da geçmiş uygulamalarda asgari ücretle yapılan oluşum 1.5 asgari ücretle olmuş biz bu şekilde yapmadık. Mevcut maaşlarıyla birlikte geçişlerini sağlıyoruz. Kamuya geçiş olduğu için 52 günlük ilave tediye ücreti var. Üzerine 52 günlük bir ilave ücret almış olacak.

Bizden beklenti şuydu alandan da geliyorum. Artık taşeron firmalarında çalışmak istemiyoruz. Geleceğimize güvenle bakmak istiyoruz. Evimize ekmek götürme yarın herhangi bir işten çıkarma ile karşılaşır mıyız tedirginliğini istemiyorum. Bundan sonra taşeronla ilgili personel alımına ilişkin ilaveler gerçekleştirilmeyecek. Bizim sözümüz bu sene bitmeden bu işi nihayete erdirmekti. Resmi gazetede yayımlanarak uygulamaya koyarız.

SINAV YAPILACAK MI?

İlgili çalışmış oldukları bakanların yereldeki mekanizmaları oluşturacağız. İlgili yerlere başvurularını yaptıktan sonra değerlendirme süreçlerini yapmış olacağız. Şartlar uyuyor mu diye… Emekli maaşı alanlar arada olabilir. Kamuda yok böyle bir şey. Emekliliğe hak kazananların başvuruları geçersiz olacak. Primi dolmamıştır, yaşı gelmemiştir, emekliliği gelinceye kadar kamuda çalışmaya devam edecekler.

Sınav şu an kamuda kadrolu işçilikle ilgili uygulanan bir prosedür biz iş kur aracılığı ile maliye bakanlığı vizesi ile işçi alacağız. Bu sınav böyle KPSS gibi bir sınav değil. Yapılacak işle alakalı basit karmaşık olmayan bir sınav, bu işte bu kadar iş yaptık herhangi bir sıkıntı. Bu sınavı yapmak zorundayız. Biz kanuna koysak da koymasak da prosedürsel bir şey o.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI UYGULANACAK

Güvenlik soruşturması yapılması gereken bir süreç, 15 Temmuz sonrasında KHK ile bu zorunluluk getirildi. Kamuda çalışmak için sürece giren herkes güvenlik soruşturması yapılıyor. Herkes kamuya alınan bundan geçiyor. Taşeronda bunlar söz konusu değildi. Bunu yapmak zorundayız. Bir kıdem aramayacağız. Şu eğitim şartına sahip olmalı diye bir şey yok. Biz bir iş yapıyoruz bu işin, bir daha taşeron olmayacak diye bir iddiamız var. Bunun için bütün taşeron işçilerimizi kapsama almış durumdayız.

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ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret bir denge ücreti çok önemli bir sosyal politika enstrümanı bunu hiç politika malzemesi yapmadık. Çalışanların hassasiyetleri bunları gündemin birinci sırasında tuttuk. Asgari ücret tespit komisyonu üçlü yapıda. Sağ tarafımda Türk İş sağ tarafımda TİSK vardı. Ortak çalışma kültürü olan bir komisyon bir ifadede bulundum orada da… Bu konuda özellikle emekçilerimizin hak ve hukukunu koruma konusunda hassasiyetimizi dile getiren dengeli bir çalışma yapmamız gerekiyor. Çalışma Bakanlığı esanafın emeklinin çiftçinin işçinin her kesimi kapsayan 80 milyonu şemsiyesi altına almış bir bakanlığız gelecek hafta iş verenler açısından açıklayacağımız şeyler olacak.

TAŞERONUN KADROYA GEÇİŞİNDE 4 AŞAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Habertürk TV’de yayınlanan “Manşet” programına katıldı. Sarıeroğlu, taşeron işçilerle ilgili düzenlemedeki son durumu anlattı.

Ben kendi ekibime de teşekkür etmek istiyorum. 900 bin kişiyi kapsıyor. 4 aşamalı olarak anlatabiliriz yapacağımız çalışmaları. Yasal düzenlememizi de en kısa zamanda düzenleyeceğiz. Meclis yemininde yasal mevzuatımızı ortaya koyacağız. Merkezi yönetim kapsamındaki genel bütçe ile düzenlenen tüm taşerondaki işçi kardeşlerimizi, hiçbir şart olmadan 657 sayılı devlet memurları kanunumuzun 4D şeklindeki kadrolu işçi statüsüne geçişlerini en kısa sürede gerçekleştireceğiz.

Diğer taraftan belediye ve il özel idarelerimizde çalışan kardeşlerimiz var. Onların da istihdamlarını sağlayacağız.Geçici mevsimlik işçilerimiz de üçüncü aşamada. Onlar için büyük bir müjde şeklindeydi. 5 ay 29 gün çalışıyor bu işçilerimiz. Şeker fabrikalarında, ÇAYKUR’da, ormanlarda, yangın ile ilgili faaliyetlerle çalışanlar vardı. 4 ay daha çalışma sürelerini getirdik.

En son aşamamızda da kamu görevlileri toplu sözleşme sürelerinde çok gündem maddemizdi. Kasım ayının son haftasında kurul yaptık. İstişare etmiştik. 4C’de çalışanlar toplam 24 bin kişilik grubumuzun talepleri 4B’ye geçmekti. İstihdamları sağlanacak.

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EMEKLİ OLANLARA KADRO YOK

Özel statülü mü olacaklar? Ayrı bir kanunla mı düzenlenecek? Belli bir yaş kriteri olacak mı? Bunların hiçbirini koymadık.

Mevcutta çalışan herkes gerekli şartlarda istihdamları sağlanacak. Yaş, eğitim kriteri yok. Emekli maaşı alanların kadroya geçme şansı yok. Emekli maaşı alıp taşeronda çalışanlar sadece alınamıyor. Emekliliklerine 1 yıl dahi kalsa kadroya geçişleri sağlanacak.

Askerde ve doğum izninde olan, değişiklik öncesi sözleşmesi feshedilenler için hassasiyet gösterdim.

Düzenlememizi yaparken bunu vurgulayan bir düzenleme gerçekleştirdik. Doğum iznine ayrılmıştır, raporlu, askerde olanlar ile ilgili de kapsamımız içindeler. Dönüş sonrası kadrolu çalışmalarını sürdürecekler.

TAŞERONA 52 GÜNLÜK HEDİYE

Kamuya bağlı kurulan taşeron çalışanların özlük ve çalışma hakları da tam kadrolu işçi olan bu grubumuz kamuda 450 bin kişiyi kadroya geçiriyoruz. Önemli bir iş yapıyoruz. Bu anlamda devri yapılacağı zaman çalışma barışı için bir sıkıntı yaşamak istemiyoruz. Her alanda çalışıyorlar. Vatandaşa sunulan hizmette herhangi bir aksama yaşanmasın arzumuz oldu. Herkesin mevcut şartları ile geçiriyoruz. Aynı maaş ile geçiriyoruz ama 52 günlük bir hediyemiz olacak. 52 günlük ek bir gelir seviyesi olacak.

En son çalıştıkları kıdemleri esas alarak geçişleri sağlayacağız ve tüm haklar korunacak. Başbakanımızın görüşü doğrultusunda bu görüşü ilerleteceğiz. Muhalefetin de desteğini bekliyoruz. Belediye şirketlerinde 99 bin kişi çalışıyor. Bu anlamda inşallah tüm meclis çatısı altındaki partiler ile mesaimizi harcarız diye umut ediyorum.

Geçişleri en kısa sürede yaparsak bizim için olumlu olacak diye inanıyoruz. Bu yüzden başvurularını alacağız. Çok hızlı bir biçimde beyanları alacağız. Dava açmışlar ise Karayollarındaki bir örneği var. Feragat söz konusu olması gerekecek.

Temiz bir sayfa açıyoruz hep birlikte. Herkes ile ilgili güvenlik soruşturması var. Bunu yapmak durumundayız. Bu bir zorunluluk. Yine şuanda kamuda işçi olarak çalışmak isteyen herkes bir sınava giriyor. Biz bunun eleme esaslı olmayacağını özellikle vurgulamak istiyorum.

Samimiyetle bir çalışma ortaya koyduk. 450 bin dedik artık, eleme söz konusu değil. Yıllardır talep ettiler zaten çalışıyorlardı. Yıllardır birlikte hizmet yaptığımız kişiler. Sağlık Bakanlığı kendisi organize edecek. Bizim kontrolümüzde olacak tabii. Ne olursa olsun yapılan iş belli. Herkesin alanı belli, o alanları ile ilgili olarak prosodür bir şey. Bu sınavlar olacak. Yapmamız gereken bir şeyi yapmış olacağız. Bir tereddüt olmasın.

ALO 170 HATTI

Az önce arkadaşlarımızla toplantı yaptık. Sorular geliyorlar, ben bunları açıklamak istiyorum. Kafalardaki sorunları Alo 170 hattından bir birim oluşturduk. Soruları oraya iletebilirler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sayfasında bir link oluşturduk. Bu sorulardaki kafa karışıklığı gidermeyi düşünüyoruz.

Şimdi SGK istihdam verileri ile ilgili değişik bir ortam ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir yıldır bir milli istihdam seferliğimiz var. Çok başarılı sonuca ulaşmış durumda. Bu bağlamda verileri veriyoruz. Sürekli sorular soruluyor. Haksız bir ithamla karşı karşıyayız. Yaklaşık 2 yıldır bizim istatistiklerimizi açıkladığımız yer aynı şekilde duruyor. Eylül ayı verilerimizde bir değişiklik olmadan yer alıyor.

Bakanlık olarak işçinin, esnafın, emeklinin herkesi koruyan bir bakanlık. Asgari Ücret Tespit Komisyonu da 3 taraflı çalışıyor. Üçlü yapıda çalışan komisyonda herkesin adım atması esastır. Birlikte 1 ay boyunca çalışacağız. İşçi ve işverenlerimizden fedakarlık istedik. İşçilerimizden fedakarlık bekliyormuşuz gibi oldu.

Atılması gereken adımları attık. Politikalarımızı oluşturduk. Sözler çarpıtıldı. İnşallah bir müjde vereceğiz. Çalışanlarımızın hakkını hukukunu korumak bizim boynumuzun borcu. Ezilmemelerini sağlamamız lazım. İnşallah tüm kesimler açısından hayırlı uğurlu bir sonuç olur. Ben bu niyetlerle bakıyorum çalışmalarımıza.

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CUMHURBAŞKANI: ÇALIŞTIKLARI YERDE İSTİHDAM EDİLECEKLER

Erdoğan, “Yaklaşık 900 bin çalışanımızı ilgilendiren taşeron işçilerimizi ile ilgili düzenlemeye değinmek istiyorum.850 bin işçimiz çalıştıkları yerlerde istihdam edilecek. Mevsimlik işçilerimizin çalışma süreleri ise 9 ay 29 güne kadar çıkacak. Yine kamuda 4C statüsünde çalışan kardeşlerimiz de 4B kadrosuna alınıyor. Böylece kamuoyumuzda uzun zamandır tartışılan bu meseleyi çözmüş oluyoruz. Bu arada komisyonlar, taşeronlar ortadan kalkıyor. Belediyelerde de iktisadi teşekküllerinin görevlisi olarak devam ediyor.” demişti.

TAŞERON DÜZENLEMESİNDE ÖNEMLİ AYRINTI

Sosyal güvenlik ve vergi konularında uzman olan Ozan Bingöl yeni taşeron düzenlemesini sozcu.com.tr'den Can Mumay'a değerlendi. Bingöl İl Özel İdareleri'nde çalışan 4/D'li işçilerin zamanında norm fazlası diyerek farklı kurumlara dağıtıldığını anımsatarak, “4/C'liler şimdi 4/B'li olacakmış neden bu insanlar farklı kurumlara gönderildi o zaman” diye konuştu.