Taşeronun ülkeye faturası ağır olacak!

Devlete iş yapan taşeron firmalarının hazırladığı zehir zemberek rapora göre, 900 bin kişinin kamuda kadroya alınması yüzünden 17 bin şirket batacak Türkiye genelinde 500 bin kişi işsiz kalacak.

Taşeron işçilerin kamuda kadroya alınması yeni bir sorunu da beraberinde getirecek. Hükümet taşeron düzenlemesi üzerinde son hazırlıklarını sürdürürken, kamuya iş yapan 17 bin taşeron firması, düzenlemenin sonuçları hakkında ayrıntılı bir rapor hazırladı. Raporda, kamuda yaklaşık 900 bin taşeron işçisini sevindirecek kadro adımının ülke genelinde yaklaşık 500 bin kişiyi işsiz bırakacağı, 17 bin firma ile bu firmalara tedarik sağlayan çok sayıda firmanın batmasına neden olacağı, en az 8.5 milyar liralık banka kredilerinin ödenemez hale getirebileceği gibi kritik uyarılar yer alıyor.

ORTALAMA 5 KİŞİ ÇALIŞIYOR

İlgili bakanlıklara da sunulan rapora göre, kamunun hizmet alımını sağlayan bu 17 bin firmanın yaklaşık 34 bin ortağı, yani patronu bulunuyor. Bu firmaların her birinde ortalama 5 kişinin çalıştığı, dolayısıyla kamu kurumlarında hizmet vermeyen ve şirketlerin kendi elemanı olan 85 bin kişinin istihdam edildiği öne sürülen raporda, şirket ortakları ve bu personelin toplamda 119 bin kişiye ulaştığı belirtildi. Eş ve bir çocuklu aile olarak düşünüldüğünde bile bu sayının 357 bini aştığı ifade edilen raporda, dolaylı yoldan bu sektöre hizmet veren, makine ve ekipman sağlayan, muhasebe işlerini yürütenler de dikkate alınarak, “En iyimser bir tahminle 500 bin kişi işsiz kalacaktır” tespiti yapıldı. Hükümet taşeron firmalarla 2 ila 3 yıllık süre için hizmet alım sözleşmesi düzenlemişti. Bu sürelerin önemli bir bölümü henüz dolmadı.

DEVLET TAZMİNAT ÖDEYECEK

Kamu İhale Kanunu'na göre, sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi halinde, fesheden tarafın, sözleşme süresi dolmamış olan işin bedelinin yüzde 80'inin yüzde 5'ini tazminat olarak karşı tarafa ödemesi gerekiyor. Firmalar, hükümete sundukları raporda, devletin şirketlere ödemesi gereken tazminat tutarını 5 milyar lira olarak hesapladı. Ayrıca erken fesih nedeniyle, sözleşmelerin imzalanması sırasında firmaların peşin ödediği sözleşme bedelinin yüzde 1.57'sine karşılık gelen Damga Vergisi, Karar Pulu ve KİK payı bedellerinin de şirketlere iade edilmesi gerektiği, bunun da 2 milyar 40 milyon lira tutacağı belirtildi. Buna göre sözleşmeyi sonlandıran hükümetin firmalara en az 7 milyar lira ödeme yapmak zorunda kalacağı hesabı yapıldı. Bunun yanı sıra raporda, fesih nedeniyle zora giren firmaların devlete olan 1.5 milyar lira tutarındaki SGK primi ve KDV borçlarını ödeyemeyeceği de bildirildi. Buna göre, düzenlemenin devlete toplam maliyetinin 10 milyar lirayı bulması bekleniyor.

TAŞERONA KADRO KHK İLE GELECEK

Kamuda çalışan taşeron işçilere kadro TBMM cumartesi günü tatile gireceği için KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile verilecek. Hükümet yılbaşından önce taşeron işçilere kadro düzenlemesini sonuçlandırmak istiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AKP MYK'sında taşeron düzenlemesi de gündeme geldi. Toplantıda taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin yasa olarak mı yoksa KHK olarak mı geçirilmesi tartışıldığı ve düzenlemenin KHK olarak 31 Aralık günü getirilmesi eğiliminin ortaya çıktığı öğrenildi.